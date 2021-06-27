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В Москве рекомендовали закрыть летние веранды

В Москве рекомендовали закрыть летние веранды - РИА Новости, 27.06.2021

В Москве рекомендовали закрыть летние веранды

Власти Москвы рекомендуют кафе и ресторанам закрыть летние веранды из-за надвигающейся непогоды, говорится в сообщении столичного департамента торговли и услуг. РИА Новости, 27.06.2021

2021-06-27T15:28

2021-06-27T15:28

2021-06-27T15:56

александр синенков

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Власти Москвы рекомендуют кафе и ресторанам закрыть летние веранды из-за надвигающейся непогоды, говорится в сообщении столичного департамента торговли и услуг. Там также просят закрепить зонты и все конструкции.Столичный комплекс городского хозяйства призвал горожан быть внимательными, не прятаться под деревьями и не парковать под ними машины. Как сообщал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков, в воскресенье днем в Москве ожидаются дождь, гроза и порывистый ветер.

https://ria.ru/20210627/zhara-1738782331.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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александр синенков