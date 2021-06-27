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В Москве рекомендовали закрыть летние веранды
В Москве рекомендовали закрыть летние веранды - РИА Новости, 27.06.2021
В Москве рекомендовали закрыть летние веранды
Власти Москвы рекомендуют кафе и ресторанам закрыть летние веранды из-за надвигающейся непогоды, говорится в сообщении столичного департамента торговли и услуг. РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T15:28
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александр синенков
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Власти Москвы рекомендуют кафе и ресторанам закрыть летние веранды из-за надвигающейся непогоды, говорится в сообщении столичного департамента торговли и услуг. Там также просят закрепить зонты и все конструкции.Столичный комплекс городского хозяйства призвал горожан быть внимательными, не прятаться под деревьями и не парковать под ними машины. Как сообщал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков, в воскресенье днем в Москве ожидаются дождь, гроза и порывистый ветер.
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александр синенков
В Москве рекомендовали закрыть летние веранды
15:28 27.06.2021 (обновлено: 15:56 27.06.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПосетители на летней веранде, расположенной на территории фудмолла "Депо. Москва"
Посетители на летней веранде, расположенной на территории фудмолла Депо. Москва - РИА Новости, 1920, 27.06.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Кафе и ресторанам в Москве рекомендовали закрыть летние веранды из-за грозы

Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Власти Москвы рекомендуют кафе и ресторанам закрыть летние веранды из-за надвигающейся непогоды, говорится в сообщении столичного департамента торговли и услуг.
Там также просят закрепить зонты и все конструкции.
Столичный комплекс городского хозяйства призвал горожан быть внимательными, не прятаться под деревьями и не парковать под ними машины.
Как сообщал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков, в воскресенье днем в Москве ожидаются дождь, гроза и порывистый ветер.
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