https://ria.ru/20210627/vaktsina-1738804630.html

В Иордании мужчина умер через десять минут после прививки AstraZeneca

В Иордании мужчина умер через десять минут после прививки AstraZeneca - РИА Новости, 27.06.2021

В Иордании мужчина умер через десять минут после прививки AstraZeneca

Пожилой мужчина в Иордании умер вскоре после вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca, сообщает иорданское государственное агентство Petra. РИА Новости, 27.06.2021

2021-06-27T14:34

2021-06-27T14:34

2021-06-27T14:34

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Пожилой мужчина в Иордании умер вскоре после вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca, сообщает иорданское государственное агентство Petra.По сообщению агентства, 66-летний мужчина в воскресенье потерял сознание спустя десять минут после получения второй дозы вакцины, врачи не смогли его спасти. Отмечается, что первая прививка ему была сделана 4 апреля.Как заявил агентству министр здравоохранения Иордании Фирас аль-Хавари, умерший страдал от хронических заболеваний, но после первой прививки у него не было было зафиксировано осложнений. Министр добавил, что причина смерти устанавливается.С начала пандемии в Иордании выявлены более 749 тысяч случаев заражения COVID-19, свыше 9,7 тысячи инфицированных скончались.Кампания по массовой вакцинации стартовала в королевстве 13 января. К использованию были одобрены вакцины Sinopharm, AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Moderna и российская "Спутник V". В апреле минздрав Иордании сообщил о начале вакцинации от коронавируса вакциной "Спутник V".

https://ria.ru/20210626/paleolit-1738739814.html

иордания

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коронавирус covid-19, здоровье - общество, astrazeneca , иордания, общество, в мире