https://ria.ru/20210627/udar-1738823853.html

В США испугались, что Россия ударит в самое слабое место НАТО

В США испугались, что Россия ударит в самое слабое место НАТО - РИА Новости, 27.06.2021

В США испугались, что Россия ударит в самое слабое место НАТО

Благодаря размещению истребителей МиГ-31К на авиабазе Хмеймим в Сирии у России появилась возможность наносить удары по НАТО, заходя с более незащищенного южного РИА Новости, 27.06.2021

2021-06-27T19:38

2021-06-27T19:38

2021-06-27T22:51

россия

хмеймим

миг-31

нато

сирия

в мире

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Благодаря размещению истребителей МиГ-31К на авиабазе Хмеймим в Сирии у России появилась возможность наносить удары по НАТО, заходя с более незащищенного южного фланга. Об этом говорится в статье на военном новостном портале Military Watch.В материале отмечается, что эти самолеты обладают высокой выносливостью и очень большой дальностью поражения. Это делает их идеальными для выполнения миссий против стран — участниц Североатлантического альянса.Отдельно американские специалисты выделили характеристики гиперзвуковых ракет "Кинжал". У них, как считают эксперты, нет ближайших конкурентов за пределами России, они обладают высокой точностью."Их скорость в сочетании с высокой маневренностью делает их перехват практически невыполнимым", — уточняется в статье.На этой неделе стало известно, что МиГ-31К впервые перебросили на авиабазу Хмеймим. Ранее размещаться там не позволяла недостаточно длинная полоса, однако в мае ее реконструкцию завершили. Теперь там могут садиться и взлетать все типы самолетов Воздушно-космических сил России.

https://ria.ru/20210618/baltika-1737644328.html

https://ria.ru/20210303/monstr-1599688679.html

россия

хмеймим

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россия, хмеймим, миг-31, нато, сирия, в мире