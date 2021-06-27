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В США испугались, что Россия ударит в самое слабое место НАТО
В США испугались, что Россия ударит в самое слабое место НАТО - РИА Новости, 27.06.2021
В США испугались, что Россия ударит в самое слабое место НАТО
Благодаря размещению истребителей МиГ-31К на авиабазе Хмеймим в Сирии у России появилась возможность наносить удары по НАТО, заходя с более незащищенного южного РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T19:38
2021-06-27T22:51
россия
хмеймим
миг-31
нато
сирия
в мире
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Благодаря размещению истребителей МиГ-31К на авиабазе Хмеймим в Сирии у России появилась возможность наносить удары по НАТО, заходя с более незащищенного южного фланга. Об этом говорится в статье на военном новостном портале Military Watch.В материале отмечается, что эти самолеты обладают высокой выносливостью и очень большой дальностью поражения. Это делает их идеальными для выполнения миссий против стран — участниц Североатлантического альянса.Отдельно американские специалисты выделили характеристики гиперзвуковых ракет "Кинжал". У них, как считают эксперты, нет ближайших конкурентов за пределами России, они обладают высокой точностью."Их скорость в сочетании с высокой маневренностью делает их перехват практически невыполнимым", — уточняется в статье.На этой неделе стало известно, что МиГ-31К впервые перебросили на авиабазу Хмеймим. Ранее размещаться там не позволяла недостаточно длинная полоса, однако в мае ее реконструкцию завершили. Теперь там могут садиться и взлетать все типы самолетов Воздушно-космических сил России.
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россия, хмеймим, миг-31, нато, сирия, в мире
В США испугались, что Россия ударит в самое слабое место НАТО
19:38 27.06.2021 (обновлено: 22:51 27.06.2021)
 
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкИстребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" перед вылетом в Сирию
Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами Кинжал перед вылетом в Сирию - РИА Новости, 1920, 27.06.2021
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Military Watch: МиГ-31К в Сирии дал России возможность ударить по южному флангу НАТО

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Благодаря размещению истребителей МиГ-31К на авиабазе Хмеймим в Сирии у России появилась возможность наносить удары по НАТО, заходя с более незащищенного южного фланга. Об этом говорится в статье на военном новостном портале Military Watch.
В материале отмечается, что эти самолеты обладают высокой выносливостью и очень большой дальностью поражения. Это делает их идеальными для выполнения миссий против стран — участниц Североатлантического альянса.
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Отдельно американские специалисты выделили характеристики гиперзвуковых ракет "Кинжал". У них, как считают эксперты, нет ближайших конкурентов за пределами России, они обладают высокой точностью.
"Их скорость в сочетании с высокой маневренностью делает их перехват практически невыполнимым", — уточняется в статье.
На этой неделе стало известно, что МиГ-31К впервые перебросили на авиабазу Хмеймим. Ранее размещаться там не позволяла недостаточно длинная полоса, однако в мае ее реконструкцию завершили. Теперь там могут садиться и взлетать все типы самолетов Воздушно-космических сил России.
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РоссияХмеймимМиГ-31НАТОСирияВ мире
 
 
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