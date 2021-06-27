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Сербия провела крупнейшие учения с военной техникой из России
Сербия провела крупнейшие учения с военной техникой из России - РИА Новости, 27.06.2021
Сербия провела крупнейшие учения с военной техникой из России
Крупнейшие учения "Молниеносный удар 2021" состоялись в горах на юго-западе Сербии с ключевым участием военной техники ранее приобретенной в РФ, или полученной... РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T15:31
2021-06-27T15:31
россия
александр вучич
панцирь-с1
ми-35
миг-29
сербия
в мире
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БЕЛГРАД, 27 июн - РИА Новости. Крупнейшие учения "Молниеносный удар 2021" состоялись в горах на юго-западе Сербии с ключевым участием военной техники ранее приобретенной в РФ, или полученной по соглашению о военном сотрудничестве Москвы и Белграда.Военные маневры "Молниеносный удар" с боевыми стрельбами в воскресенье на Пештерском плоскогорье на юго-западе страны, по данным минобороны Сербии, стали крупнейшими за последние несколько десятков лет. Им предшествовала проверка готовности более чем 15 тысяч сербских военнослужащих в июне и тактические учения на восьми разных полигонах.В маневрах в присутствии президента Александра Вучича и членов правительства и командования в воскресенье участвуют свыше 2,3 тысячи военнослужащих Второй бригады сухопутных войск Сербии, 72-й бригады специальных операций, 63-й десантной бригады, экипажи и расчеты ВВС и ПВО Сербии."Экипажи танков Т-72МС впервые показывают боевые возможности с употреблением современных оптико-волоконных систем и систем прицеливания, которыми оборудованы. Вместе с ними выступают и модернизированные бронетранспортеры БРДМ-2М, которые недавно, вместе с танками, прибыли из Российской Федерации. Задача бронированных подразделений сильным огнем и решительным маневром сломить оборону неприятеля", - сообщило сербское минобороны.В рамках учений также прошли стрельбы из приобретенной в России ЗРПК "Панцирь-С1", в небе воздушный бой демонстрировали переданные ранее РФ МиГ-29."Вы видели в воздухе сразу 11 МиГ-29, чего не было уже давно... Мы должны также увеличивать число ударных беспилотников, некоторые уже купили, заказали еще. Сила нашей армии будет еще увеличена в ближайшие девять месяцев", - подчеркнул Вучич в заявлении по итогам учений. Он также отметил участие вертолетов Ми-35 с ракетами "Атака", которые, по его словам, при приближении звучат "зловеще".Большинство остальной продемонстрированной техники как авиационной, так и артиллерийской – сербского производства.Сербия является крупнейшим импортером российского оружия и военной техники в Европе. Россия передала Сербии 30 модернизированных танков Т-72МС, 30 бронемашин БРДМ-2, семь вертолетов Ми-17 и Ми-35, шесть истребителей МиГ-29. Также Белград приобрел батарею ракетно-пушечных систем "Панцирь-С1". Президент Сербии Александр Вучич заявлял, что страна хочет иметь российский комплекс С-400, но пока не может себе этого позволить.
https://ria.ru/20210523/vooruzheniya-1733518347.html
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россия, александр вучич, панцирь-с1, ми-35, миг-29, сербия, в мире
Сербия провела крупнейшие учения с военной техникой из России
15:31 27.06.2021
 
© РИА Новости / Олег ИвановПереданные Россией Сербии истребители МиГ-29, аэродром Батайница в Сербии. 20 октября 2017
Переданные Россией Сербии истребители МиГ-29, аэродром Батайница в Сербии. 20 октября 2017 - РИА Новости, 1920, 27.06.2021
© РИА Новости / Олег Иванов

Танки Т-72МС, самолеты МиГ-29, ЗРПК "Панцирь-С1" приняли участие в крупнейших учениях в Сербии

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БЕЛГРАД, 27 июн - РИА Новости. Крупнейшие учения "Молниеносный удар 2021" состоялись в горах на юго-западе Сербии с ключевым участием военной техники ранее приобретенной в РФ, или полученной по соглашению о военном сотрудничестве Москвы и Белграда.
Военные маневры "Молниеносный удар" с боевыми стрельбами в воскресенье на Пештерском плоскогорье на юго-западе страны, по данным минобороны Сербии, стали крупнейшими за последние несколько десятков лет. Им предшествовала проверка готовности более чем 15 тысяч сербских военнослужащих в июне и тактические учения на восьми разных полигонах.
В маневрах в присутствии президента Александра Вучича и членов правительства и командования в воскресенье участвуют свыше 2,3 тысячи военнослужащих Второй бригады сухопутных войск Сербии, 72-й бригады специальных операций, 63-й десантной бригады, экипажи и расчеты ВВС и ПВО Сербии.
"Экипажи танков Т-72МС впервые показывают боевые возможности с употреблением современных оптико-волоконных систем и систем прицеливания, которыми оборудованы. Вместе с ними выступают и модернизированные бронетранспортеры БРДМ-2М, которые недавно, вместе с танками, прибыли из Российской Федерации. Задача бронированных подразделений сильным огнем и решительным маневром сломить оборону неприятеля", - сообщило сербское минобороны.
В рамках учений также прошли стрельбы из приобретенной в России ЗРПК "Панцирь-С1", в небе воздушный бой демонстрировали переданные ранее РФ МиГ-29.
Танк Т-72Б3 во время прохождения этапа индивидуальной гонки с боевой стрельбой и преодолением маршрута с естественными и искусственными препятствиями в рамках всеармейского конкурса Танковый биатлон на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
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"Вы видели в воздухе сразу 11 МиГ-29, чего не было уже давно... Мы должны также увеличивать число ударных беспилотников, некоторые уже купили, заказали еще. Сила нашей армии будет еще увеличена в ближайшие девять месяцев", - подчеркнул Вучич в заявлении по итогам учений. Он также отметил участие вертолетов Ми-35 с ракетами "Атака", которые, по его словам, при приближении звучат "зловеще".
Большинство остальной продемонстрированной техники как авиационной, так и артиллерийской – сербского производства.
Сербия является крупнейшим импортером российского оружия и военной техники в Европе. Россия передала Сербии 30 модернизированных танков Т-72МС, 30 бронемашин БРДМ-2, семь вертолетов Ми-17 и Ми-35, шесть истребителей МиГ-29. Также Белград приобрел батарею ракетно-пушечных систем "Панцирь-С1". Президент Сербии Александр Вучич заявлял, что страна хочет иметь российский комплекс С-400, но пока не может себе этого позволить.
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РоссияАлександр ВучичПанцирь-С1Ми-35МиГ-29СербияВ мире
 
 
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