Сербия провела крупнейшие учения с военной техникой из России
© РИА Новости / Олег ИвановПереданные Россией Сербии истребители МиГ-29, аэродром Батайница в Сербии. 20 октября 2017
Танки Т-72МС, самолеты МиГ-29, ЗРПК "Панцирь-С1" приняли участие в крупнейших учениях в Сербии
Военные маневры "Молниеносный удар" с боевыми стрельбами в воскресенье на Пештерском плоскогорье на юго-западе страны, по данным минобороны Сербии, стали крупнейшими за последние несколько десятков лет. Им предшествовала проверка готовности более чем 15 тысяч сербских военнослужащих в июне и тактические учения на восьми разных полигонах.
#happeningnow The final stage of@mo_i_vs 13 joint tactical (live fire)— Mr. Kinger 🏁 (@spacebearrocker) June 27, 2021
drills #LightningStrike2021 @ #Pešter
drilling ground near #Sjenica #Serbia#MunjevitiUdar #MunjevitiUdar2021#LIVE WATCH : https://t.co/4wCUfiBGbC
(fixed camera, commentary in Serbian) pic.twitter.com/XiaeM5f5By
В маневрах в присутствии президента Александра Вучича и членов правительства и командования в воскресенье участвуют свыше 2,3 тысячи военнослужащих Второй бригады сухопутных войск Сербии, 72-й бригады специальных операций, 63-й десантной бригады, экипажи и расчеты ВВС и ПВО Сербии.
"Экипажи танков Т-72МС впервые показывают боевые возможности с употреблением современных оптико-волоконных систем и систем прицеливания, которыми оборудованы. Вместе с ними выступают и модернизированные бронетранспортеры БРДМ-2М, которые недавно, вместе с танками, прибыли из Российской Федерации. Задача бронированных подразделений сильным огнем и решительным маневром сломить оборону неприятеля", - сообщило сербское минобороны.
В рамках учений также прошли стрельбы из приобретенной в России ЗРПК "Панцирь-С1", в небе воздушный бой демонстрировали переданные ранее РФ МиГ-29.
"Вы видели в воздухе сразу 11 МиГ-29, чего не было уже давно... Мы должны также увеличивать число ударных беспилотников, некоторые уже купили, заказали еще. Сила нашей армии будет еще увеличена в ближайшие девять месяцев", - подчеркнул Вучич в заявлении по итогам учений. Он также отметил участие вертолетов Ми-35 с ракетами "Атака", которые, по его словам, при приближении звучат "зловеще".
Большинство остальной продемонстрированной техники как авиационной, так и артиллерийской – сербского производства.
Сербия является крупнейшим импортером российского оружия и военной техники в Европе. Россия передала Сербии 30 модернизированных танков Т-72МС, 30 бронемашин БРДМ-2, семь вертолетов Ми-17 и Ми-35, шесть истребителей МиГ-29. Также Белград приобрел батарею ракетно-пушечных систем "Панцирь-С1". Президент Сербии Александр Вучич заявлял, что страна хочет иметь российский комплекс С-400, но пока не может себе этого позволить.