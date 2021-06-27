https://ria.ru/20210627/ucheniya-1738807801.html

Сербия провела крупнейшие учения с военной техникой из России

Сербия провела крупнейшие учения с военной техникой из России - РИА Новости, 27.06.2021

Сербия провела крупнейшие учения с военной техникой из России

Крупнейшие учения "Молниеносный удар 2021" состоялись в горах на юго-западе Сербии с ключевым участием военной техники ранее приобретенной в РФ, или полученной... РИА Новости, 27.06.2021

2021-06-27T15:31

2021-06-27T15:31

2021-06-27T15:31

россия

александр вучич

панцирь-с1

ми-35

миг-29

сербия

в мире

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БЕЛГРАД, 27 июн - РИА Новости. Крупнейшие учения "Молниеносный удар 2021" состоялись в горах на юго-западе Сербии с ключевым участием военной техники ранее приобретенной в РФ, или полученной по соглашению о военном сотрудничестве Москвы и Белграда.Военные маневры "Молниеносный удар" с боевыми стрельбами в воскресенье на Пештерском плоскогорье на юго-западе страны, по данным минобороны Сербии, стали крупнейшими за последние несколько десятков лет. Им предшествовала проверка готовности более чем 15 тысяч сербских военнослужащих в июне и тактические учения на восьми разных полигонах.В маневрах в присутствии президента Александра Вучича и членов правительства и командования в воскресенье участвуют свыше 2,3 тысячи военнослужащих Второй бригады сухопутных войск Сербии, 72-й бригады специальных операций, 63-й десантной бригады, экипажи и расчеты ВВС и ПВО Сербии."Экипажи танков Т-72МС впервые показывают боевые возможности с употреблением современных оптико-волоконных систем и систем прицеливания, которыми оборудованы. Вместе с ними выступают и модернизированные бронетранспортеры БРДМ-2М, которые недавно, вместе с танками, прибыли из Российской Федерации. Задача бронированных подразделений сильным огнем и решительным маневром сломить оборону неприятеля", - сообщило сербское минобороны.В рамках учений также прошли стрельбы из приобретенной в России ЗРПК "Панцирь-С1", в небе воздушный бой демонстрировали переданные ранее РФ МиГ-29."Вы видели в воздухе сразу 11 МиГ-29, чего не было уже давно... Мы должны также увеличивать число ударных беспилотников, некоторые уже купили, заказали еще. Сила нашей армии будет еще увеличена в ближайшие девять месяцев", - подчеркнул Вучич в заявлении по итогам учений. Он также отметил участие вертолетов Ми-35 с ракетами "Атака", которые, по его словам, при приближении звучат "зловеще".Большинство остальной продемонстрированной техники как авиационной, так и артиллерийской – сербского производства.Сербия является крупнейшим импортером российского оружия и военной техники в Европе. Россия передала Сербии 30 модернизированных танков Т-72МС, 30 бронемашин БРДМ-2, семь вертолетов Ми-17 и Ми-35, шесть истребителей МиГ-29. Также Белград приобрел батарею ракетно-пушечных систем "Панцирь-С1". Президент Сербии Александр Вучич заявлял, что страна хочет иметь российский комплекс С-400, но пока не может себе этого позволить.

https://ria.ru/20210523/vooruzheniya-1733518347.html

https://ria.ru/20210417/ucheniya-1728721087.html

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россия, александр вучич, панцирь-с1, ми-35, миг-29, сербия, в мире