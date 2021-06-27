https://ria.ru/20210627/tseny-1738607879.html

Дорого и быстро: почему экономика восстанавливается, а цены растут

Дорого и быстро: почему экономика восстанавливается, а цены растут - РИА Новости, 27.06.2021

Дорого и быстро: почему экономика восстанавливается, а цены растут

США, Китай, Россия приходят в себя после пандемии. Чтобы ускорить процесс, в экономику влили триллионы долларов. Потребительский спрос резко вырос, это... РИА Новости, 27.06.2021

2021-06-27T08:00

2021-06-27T08:00

2021-06-27T08:04

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

инфляция

экономика

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости, Ирина Бадмаева. США, Китай, Россия приходят в себя после пандемии. Чтобы ускорить процесс, в экономику влили триллионы долларов. Потребительский спрос резко вырос, это обернулось дефицитом и, соответственно, подорожанием. Удастся ли сдержать разогнавшуюся инфляцию, выяснило РИА Новости. Денежный поток разогнал мировую инфляциюМир потерял из-за коронавируса свыше трех с половиной триллионов долларов, вдвое больше, чем в 2008 году. Кризис, вызванный пандемией, — худший за многие десятилетия, считает генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Сейчас экономика восстанавливается, причем быстрее, чем после Второй мировой войны или финансового краха 2008-го, отмечают во Всемирном банке. По подсчетам аналитиков, в этом году глобальный ВВП увеличится на пять с половиной процентов. Поможет финансовый допинг. В пандемию большинство стран запустили печатные станки и снизили кредитные ставки. Денежный поток стимулирует потребительскую активность, дешевые займы — инвестиционный спрос. Общие вливания оцениваются в десять-одиннадцать триллионов долларов.Массовая вакцинация, добавляют специалисты Всемирного банка, повысит производительность труда, объемы производства. Особенно быстрый экономический рост ожидают в странах Восточной Азии и Тихоокеанского региона — свыше семи с половиной процентов. Китай — восемь с половиной, США и Южная Азия — около семи. Латинская Америка и Карибский бассейн — чуть больше пяти, Европа и Центральная Азия — четыре.Тем не менее, подчеркивает президент группы Всемирного банка Дэвид Малпасс, "из-за коронавируса усугубляется бедность и неравенство в развивающихся странах". Почти две трети государств с формирующимися рынками не смогут восполнить падение доходов на душу населения к 2022 году.Особенно экспертов беспокоит инфляция. Подорожало практически все: от металлов до продуктов питания. Предложение не поспевает за спросом. Производители активно пополняют запасы, но упираются в дефицит сырья. К тому же существенно выросли затраты на упаковку товаров. Сохраняются проблемы в логистике. Все это влияет на ценники не лучшим образом.В ООН отмечают, что этой тенденции уже больше года. Среди развитых стран впереди всех США: в мае потребительские цены там подскочили на пять процентов по сравнению с прошлым годом — максимум за 13 лет. Экономисты Федеральной резервной системы ожидают годовую инфляцию в 3,4 процента, лишь в 2022-м ее обуздают — до 2,1. В Европе проблемы прежде всего у тех, кто с дефицитным бюджетом, — у Италии, Греции, Испании и Португалии. На развивающихся рынках серьезные финансовые проблемы грозят Турции, Индонезии, Аргентине, Бразилии.Даже в Китае, где экономика стремительно развивается, инфляция в годовом выражении прибавила 1,3 процента. Ключевая ставка как панацеяВ России майский показатель — шесть процентов (было пять с половиной). Перегрев экономики налицо, полагает министр финансов Антон Силуанов. Обеспокоена и председатель Банка России Эльвира Набиуллина. "С марта по май средний месячный рост цен с поправкой на сезонность достиг максимума с января 2016-го", — отмечает она. Глава ЦБ неоднократно призывала выключить печатный станок и прекратить раздачу денег.Напомним, на поддержку населения в пандемию выделили более двух с половиной триллионов рублей. Это десять процентов федерального бюджета.Подлила масла в огонь и мягкая денежно-кредитная политика. Теперь курс сменили: ключевую ставку постепенно повышают. На июньском заседании ЦБ — до пяти с половиной процентов. В России нулевые ставки, как в развитых странах, невозможны. Это чревато резким ускорением инфляции. "Точно были бы двузначные цифры", — предупреждает Набиуллина. Среди последствий — падение курса рубля из-за перевода сбережений в валюту и снижение инвестиций бизнеса в развитие. В богатых странах привыкли, что цены не растут, указывает глава ЦБ. Там в кризис не бывает ажиотажа в магазинах. У нас при ослаблении рубля товары сметают с прилавков. В некоторых семьях до сих пор пылятся в кладовках по два-три телевизора и пара стиральных машин, купленных в 2014-м, когда резко обвалилась национальная валюта, а инфляция достигла 11 с половиной процентов.В коронакризис такого не допустили. На несколько месяцев заморозили цены на социально значимые товары. Но долго искусственно сдерживать инфляцию рискованно, это понимают в Центробанке. "Может возникнуть дефицит и, как следствие, черный рынок. Не создаются для производителей стимулы расширять производство", — пояснила Набиуллина.В прошлом году упал спрос. Сейчас потребление растет, посредники и торговые сети стремятся возместить потери. Даже в период сезонных распродаж скидки будут несущественными, полагает Мария Долгова, доцент кафедры финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова. Дополнительно подстегивает цены усиление национальной валюты. Повышение спроса на импортные товары продолжится и в летние месяцы, указывает она. Ближе к новому учебному году подорожают гаджеты, электроника и бытовая техника. Единственное, что традиционно дешевеет в конце лета — начале осени, — овощи и фрукты. Однако в этом году ливни задержали посевные работы, это уменьшит урожай. Кроме того, весной сельхозпроизводители взяли кредиты — на покупку семян, удобрений, ремонт техники и так далее. На эти займы уже накапали проценты, что скажется на ценах. Впрочем, многое зависит от погоды летом. У Центробанка есть надежный инструмент регулирования — ключевая ставка. Но эффект от ее увеличения мы увидим не сразу. В ближайшие месяцы инфляция "еще немного повысится", а осенью снизится, прогнозируют в ЦБ. К целевому показателю в четыре процента вернется лишь во второй половине 2022-го. Ключевая ставка может превысить и шесть процентов, предупредил заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин. Финрегулятор готов на это, если понадобится. По данным Национального рейтингового агентства, к концу 2021-го инфляция будет в диапазоне 6,5-6,75 процента. Бедные беднеют, богатые богатеютАналитики банка Credit Suisse включили Россию в пятерку стран, где беднеют быстрее всех. Лидер антирейтинга — Бразилия: там благосостояние населения в 2020-м упало на 23 процента. В ОАЭ — на 13, Чили — 11. В России — почти на десять процентов, на 338 миллиардов долларов в номинальном выражении. У каждого второго взрослого активов лишь на 5431 доллар и менее. Распределяются богатства крайне неравномерно. США лидируют по числу миллиардеров — 724 человека. В Китае — 698. По прогнозу Boston Consulting Group, к 2029-му китайцы обойдут американцев. За год там добавилось 210 миллиардеров.В Индии 140 миллиардеров, Германии — 136, России — 117.Вопрос о том, способствует или мешает экономическому росту неравномерность распределения национального богатства, экономисты пытаются разрешить давно. Проблема непростая, так как на выводы ученых влияют и политические установки. В 2014-м Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), ратующая за свободный рынок и представительную демократию, опубликовала доклад, согласно которому социальное расслоение замедляет экономический рост. Призвали больше инвестировать в образование малоимущих граждан. Кто выиграет в экономической гонке постковидного восстановления — страны с большей или меньшей равномерностью распределения богатства, — увидим в ближайшие годы.

https://ria.ru/20210623/produkty-1738312586.html

https://ria.ru/20210621/nabiullina-1737844407.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), инфляция, экономика