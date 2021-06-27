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Трамп сравнил выборы-2020 в США с выборами 2004 года на Украине
Трамп сравнил выборы-2020 в США с выборами 2004 года на Украине - РИА Новости, 27.06.2021
Трамп сравнил выборы-2020 в США с выборами 2004 года на Украине
Бывший президент США Дональд Трамп сравнил прошлогодние выборы в США с выборами на Украине в 2004 году, обвинив демократов в их подтасовке. РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T04:21
2021-06-27T04:21
2021-06-27T04:21
вашингтон
дональд трамп
огайо
филадельфия
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп сравнил прошлогодние выборы в США с выборами на Украине в 2004 году, обвинив демократов в их подтасовке."В Филадельфии было больше голосов, чем избирателей … Они устроили явку по северокорейскому образцу", - сказал Трамп, выступая в Огайо.Около 50 судов, включая Верховный суд США, отвергли доводы Трампа и его сторонников о фальсификациях на выборах.
https://ria.ru/20210627/tramp-1738773308.html
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вашингтон, дональд трамп, огайо, филадельфия, сша, в мире
Трамп сравнил выборы-2020 в США с выборами 2004 года на Украине
Трамп сравнил выборы-2020 в США с выборами 2004 года на Украине