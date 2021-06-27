https://ria.ru/20210627/tramp-1738774325.html

Трамп обвинил Байдена в разрешении достройки "Северного потока — 2"

Трамп обвинил Байдена в разрешении достройки "Северного потока — 2" - РИА Новости, 27.06.2021

Трамп обвинил Байдена в разрешении достройки "Северного потока — 2"

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что он "остановил" газопровод "Северный поток — 2", а действующий глава государства Джо Байден разрешил его... РИА Новости, 27.06.2021

2021-06-27T04:10

2021-06-27T04:10

2021-06-27T09:55

россия

вашингтон

nord stream 2 ag

северный поток — 2

ближний восток

дональд трамп

евросоюз

джо байден

сша

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ВАШИНГТОН, 27 июн — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что он "остановил" газопровод "Северный поток — 2", а действующий глава государства Джо Байден разрешил его достроить.Он также выразил недоумение из-за того, что США "защищают" от России Германию, которая "платит Москве миллиарды долларов за трубопровод". По его мнению, Берлин использует Вашингтон."Я сказал: Ангела (Меркель, канцлер Германии. — Прим. ред.), мы защищаем вас от страны, которой вы даете миллиарды. Как так, Ангела? Она лишь улыбнулась", — добавил Трамп.Экс-президент заявил, что США ранее смогли достичь энергетической независимости, "которой уже к следующему месяцу придет конец"."Мы будем покупать нефть на Ближнем Востоке, мы будем покупать нефть в России", — предрек Трамп.Администрация Байдена ранее ввела ряд санкций против судов, достраивающих трубопровод, но не стала применять их против немецкой Nord Stream 2 AG, объяснив это нежеланием ссориться с союзниками. Белый дом обвиняет Трампа в том, что при нем "Северный поток — 2" достроили на 95 процентов, несмотря на вводившиеся ограничения.Москва неоднократно указывала, что "Северный поток — 2" — это коммерческий проект, выгодный как России, так и Евросоюзу.

https://ria.ru/20210626/lashet-1738752142.html

https://ria.ru/20210625/sanktsii-1738565768.html

россия

вашингтон

ближний восток

сша

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Путин рассказал о завершении строительства второй нитки "Северного потока — 2" Россия рассчитывает завершить строительство второй нитки "Северного потока — 2" в течение полутора-двух месяцев, заявил Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. 2021-06-27T04:10 true PT1M08S

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россия, вашингтон, nord stream 2 ag, северный поток — 2, ближний восток, дональд трамп, евросоюз, джо байден, сша, в мире