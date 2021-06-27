Трамп обвинил Байдена в разрешении достройки "Северного потока — 2"
04:10 27.06.2021 (обновлено: 09:55 27.06.2021)
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток — 2" в Германии
Трамп обвинил Байдена в одобрении строительства "Северного потока — 2"
ВАШИНГТОН, 27 июн — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что он "остановил" газопровод "Северный поток — 2", а действующий глава государства Джо Байден разрешил его достроить.
"Байден разрушит нашу экономику. Байден заблокировал строительство американского трубопровода Keystone XL и оставил 48 тысяч американцев без рабочих мест, но он одобрил российский трубопровод в Европу. <...> Я же остановил трубопровод ("Северный поток — 2". — Прим. ред.) в Европу, я на них наложил санкции", — сказал Трамп на митинге в Огайо.
Он также выразил недоумение из-за того, что США "защищают" от России Германию, которая "платит Москве миллиарды долларов за трубопровод". По его мнению, Берлин использует Вашингтон.
"Я сказал: Ангела (Меркель, канцлер Германии. — Прим. ред.), мы защищаем вас от страны, которой вы даете миллиарды. Как так, Ангела? Она лишь улыбнулась", — добавил Трамп.
Экс-президент заявил, что США ранее смогли достичь энергетической независимости, "которой уже к следующему месяцу придет конец".
"Мы будем покупать нефть на Ближнем Востоке, мы будем покупать нефть в России", — предрек Трамп.
Администрация Байдена ранее ввела ряд санкций против судов, достраивающих трубопровод, но не стала применять их против немецкой Nord Stream 2 AG, объяснив это нежеланием ссориться с союзниками. Белый дом обвиняет Трампа в том, что при нем "Северный поток — 2" достроили на 95 процентов, несмотря на вводившиеся ограничения.
Москва неоднократно указывала, что "Северный поток — 2" — это коммерческий проект, выгодный как России, так и Евросоюзу.