https://ria.ru/20210627/tramp-1738773308.html

Трамп заявил, что Россия унижает США при Байдене

Трамп заявил, что Россия унижает США при Байдене - РИА Новости, 27.06.2021

Трамп заявил, что Россия унижает США при Байдене

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что иностранные державы, включая Россию, унижают страну при дейсвтующем глав государства Джо Байдене. РИА Новости, 27.06.2021

2021-06-27T03:18

2021-06-27T03:18

2021-06-27T03:25

россия

вашингтон

дональд трамп

джо байден

китай

иран

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 27 июн — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что иностранные державы, включая Россию, унижают страну при дейсвтующем глав государства Джо Байдене.Он также вновь обвинил демократов в подтасовке результатов выборов в 2020 году (суды в США с этим утверждением не согласились) и "катастрофе" на границе, где растет число нелегальных иммигрантов.Кроме того, Трамп призвал республиканцев к совместной работе над "гигантской победой" на следующих выборах.

https://ria.ru/20210619/diplomatiya-1737620232.html

россия

вашингтон

китай

иран

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россия, вашингтон, дональд трамп, джо байден, китай, иран, сша, в мире