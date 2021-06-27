https://ria.ru/20210627/tramp-1738773308.html
Трамп заявил, что Россия унижает США при Байдене
Трамп заявил, что Россия унижает США при Байдене - РИА Новости, 27.06.2021
Трамп заявил, что Россия унижает США при Байдене
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что иностранные державы, включая Россию, унижают страну при дейсвтующем глав государства Джо Байдене. РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T03:18
2021-06-27T03:18
2021-06-27T03:25
россия
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дональд трамп
джо байден
китай
иран
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 27 июн — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что иностранные державы, включая Россию, унижают страну при дейсвтующем глав государства Джо Байдене.Он также вновь обвинил демократов в подтасовке результатов выборов в 2020 году (суды в США с этим утверждением не согласились) и "катастрофе" на границе, где растет число нелегальных иммигрантов.Кроме того, Трамп призвал республиканцев к совместной работе над "гигантской победой" на следующих выборах.
https://ria.ru/20210619/diplomatiya-1737620232.html
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россия, вашингтон, дональд трамп, джо байден, китай, иран, сша, в мире
Трамп заявил, что Россия унижает США при Байдене
03:18 27.06.2021 (обновлено: 03:25 27.06.2021)
Трамп заявил, что Китай, Россия и Иран унижают США при Байдене