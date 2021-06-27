https://ria.ru/20210627/svalka-1738669735.html

"Земля отравлена": под Читой обнаружили запрещенное захоронение отходов

"Земля отравлена": под Читой обнаружили запрещенное захоронение отходов - РИА Новости, 27.06.2021

"Земля отравлена": под Читой обнаружили запрещенное захоронение отходов

РИА Новости, 27.06.2021

2021-06-27T08:00

2021-06-27T08:00

2021-06-27T08:04

жилье

дальневосточный гектар

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

читинский район

забайкальский край

чита

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738651785_0:0:1152:648_1920x0_80_0_0_c8e74adff6e52102ae27c53c0d5b904d.jpg

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости, Мария Семенова. Уже летом под Читой планировали открыть военно-патриотический лагерь для детей и подростков — специально для работы с молодежью местная жительница арендовала гектар у реки недалеко от небольшого села Бургень. Тяжелая техника начала выравнивать территорию, и оказалось, что под тонким слоем почвы — огромная несанкционированная свалка. Строить здесь нельзя, воду не добыть — земля пропиталась продуктами разложения отходов. "Отучить от сигарет"Надежда Колегова давно занимается патриотическим воспитанием молодежи: проводит "Зарницы" и военно-полевые сборы. Все началось пять лет назад, когда она привела детей на занятия в читинскую организацию "Ратник". Сыну тогда было двенадцать, младшей дочери — семь. Надежда познакомилась с командой клуба, увлеклась и стала уже не пассивным наблюдателем, а организатором."Мне нравится военно-патриотическое направление, — рассказывает она. — Мы все — как родные. Не знаю, возможно ли это где-нибудь еще. Например, сын и дочь посещали бассейн: тренировка — и домой. Не было ощущения второй семьи, а здесь есть. К нам приходили дети из семей в трудной ситуации, кто-то курил, кто-то пил. Несколько ребятишек совсем без царя в голове, матери с ними не справлялись, просили помочь. Уже через полгода они совсем по-другому себя вели".Некоторые из тех, кто пришел в клуб подростками, сейчас служат в армии, будут подписывать контракты. Патриотическое воспитание детей стало для Надежды делом жизни. Хотя денег это не приносило — скорее, наоборот. Однако Колегову во всем поддерживал супруг. В 2017-м и 2019-м Надежда вместе с "Ратником" организовывала семейные военно-патриотические лагеря, регулярно проводила сборы и тренировки. А в 2020-м муж предложил Надежде купить франшизу федеральной сети военных детских лагерей: "Ты же все это знаешь, давай не только наши деньги вкладывать безвозвратно, но и что-то зарабатывать". Надежда загорелась идеей. Для лагеря нужна была земля — Колегова взяла ее в безвозмездную аренду недалеко от села Бургень, в пятидесяти с небольшим километрах от Читы. Оформили как "дальневосточный гектар" — это федеральная программа, по которой любой может бесплатно получить в пользование участок. Решили, что часть территории займет коммерческий лагерь, а на другой половине будут проходить военные сборы "Ратника". Надежда хотела оборудовать игровую зону и для местных детей. Планы были грандиозные. Обычно подобные лагеря размещают в палатках, но Колегова собиралась построить зимний корпус, где можно проводить зимние каникулы, весной рассчитывали разбить спортивно-тренировочные площадки, полосу препятствий: "Хотели отвлечь детей и молодежь от заборов, сигарет, водки и подобного, заразить их патриотизмом".Мертвая земляКолеговы присмотрели участок: красивое зеленое поле рядом с рекой. Места знакомые — в окрестностях они несколько раз отдыхали. Впрочем, Надежда говорит, что выбор был невелик: многие земли на природоохранной территории, их нельзя оформить по программе "Дальневосточный гектар".Другие попадали в зону подтопления. Договор об аренде под Бургенью подписали в декабре. И уже летом первый военно-патриотический лагерь должен был начать работу. Но все испортил мусор. По словам Колеговой, стройка исключена — не ставить же фундамент на мусоре. Более того, сюда невозможно провести даже техническую воду: земля отравлена на много метров вглубь, в почве — вредные химические вещества.От идеи проведения лагеря пришлось отказаться. Надежда сперва растерялась: "Недели полторы была в тупике, в шоке". Потом решила действовать — написала жалобу губернатору, обратилась к главе Читинского района и в СМИ.Землю обследовала комиссия Россельхознадзора. Обнаружили несанкционированную свалку на площади в несколько гектаров — нашли стеклотару, полиэтиленовые пакеты, жестяные банки, строительный мусор, доски, автомобильные покрышки, бутылки. В ведомстве признали почву подверженной техногенному воздействию.Три года на развитиеВ Читинском районе Надежде предложили оформить новый "дальневосточный гектар". На этот раз на мужа. "Сказали, ускорят процесс оформления документов, если мы найдем еще один гектар, — говорит общественница. — На поиски ушла неделя. Все достойные варианты оказывались в природоохранной зоне. Кроме того, кто-то из местных из-за паводка перенаправил русло речки, вода растеклась по полю и дороге — естественно, лагерь там не построить". Участок, как ни парадоксально, в итоге нашли рядом с "мусорным". Земля полностью отвечала всем требованиям: сухая, не попадает в зону подтопления, в грунте нет бытовых отходов — Надежда уже проверила. Но есть другая проблема. "Это серая природоохранная зона, — объясняет она. — В департаменте государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края пообещали вместе с Читинским районом пойти навстречу, чтобы мы смогли поменять границы нашего участка. Я в начале мая подала заявление, но в ответ — тишина. Вся работа остановилась". По программе "Дальневосточный гектар" у Надежды есть обязательства: через три года она должна показать, что развивает территорию. Затем, еще через пять лет, администрация примет решение: участок или оставят в аренде на 49 лет, или арендатор оформит ее в собственность.Если же через три года гектар не освоят, он вернется муниципалитету, а Колегову лишат возможности еще раз взять землю по федеральной программе. Общественница надеется, что до этого не дойдет.

читинский район

забайкальский край

чита

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жилье, дальневосточный гектар, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), читинский район, забайкальский край, чита