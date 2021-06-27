"Земля отравлена": под Читой обнаружили запрещенное захоронение отходов
08:00 27.06.2021 (обновлено: 08:04 27.06.2021)
© Фото : из личного архива Надежды КолеговойВъезд в деревню
© Фото : из личного архива Надежды Колеговой
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости, Мария Семенова. Уже летом под Читой планировали открыть военно-патриотический лагерь для детей и подростков — специально для работы с молодежью местная жительница арендовала гектар у реки недалеко от небольшого села Бургень. Тяжелая техника начала выравнивать территорию, и оказалось, что под тонким слоем почвы — огромная несанкционированная свалка. Строить здесь нельзя, воду не добыть — земля пропиталась продуктами разложения отходов.
"Отучить от сигарет"
Надежда Колегова давно занимается патриотическим воспитанием молодежи: проводит "Зарницы" и военно-полевые сборы. Все началось пять лет назад, когда она привела детей на занятия в читинскую организацию "Ратник". Сыну тогда было двенадцать, младшей дочери — семь. Надежда познакомилась с командой клуба, увлеклась и стала уже не пассивным наблюдателем, а организатором.
"Мне нравится военно-патриотическое направление, — рассказывает она. — Мы все — как родные. Не знаю, возможно ли это где-нибудь еще. Например, сын и дочь посещали бассейн: тренировка — и домой. Не было ощущения второй семьи, а здесь есть. К нам приходили дети из семей в трудной ситуации, кто-то курил, кто-то пил. Несколько ребятишек совсем без царя в голове, матери с ними не справлялись, просили помочь. Уже через полгода они совсем по-другому себя вели".
© Фото : из личного архива Надежды КолеговойНадежда Колегова
© Фото : из личного архива Надежды Колеговой
Надежда Колегова
Некоторые из тех, кто пришел в клуб подростками, сейчас служат в армии, будут подписывать контракты. Патриотическое воспитание детей стало для Надежды делом жизни. Хотя денег это не приносило — скорее, наоборот. Однако Колегову во всем поддерживал супруг. В 2017-м и 2019-м Надежда вместе с "Ратником" организовывала семейные военно-патриотические лагеря, регулярно проводила сборы и тренировки.
А в 2020-м муж предложил Надежде купить франшизу федеральной сети военных детских лагерей: "Ты же все это знаешь, давай не только наши деньги вкладывать безвозвратно, но и что-то зарабатывать".
Надежда загорелась идеей. Для лагеря нужна была земля — Колегова взяла ее в безвозмездную аренду недалеко от села Бургень, в пятидесяти с небольшим километрах от Читы. Оформили как "дальневосточный гектар" — это федеральная программа, по которой любой может бесплатно получить в пользование участок. Решили, что часть территории займет коммерческий лагерь, а на другой половине будут проходить военные сборы "Ратника". Надежда хотела оборудовать игровую зону и для местных детей.
© Фото : из личного архива Надежды КолеговойЛетний лагерь
© Фото : из личного архива Надежды Колеговой
Летний лагерь
Планы были грандиозные. Обычно подобные лагеря размещают в палатках, но Колегова собиралась построить зимний корпус, где можно проводить зимние каникулы, весной рассчитывали разбить спортивно-тренировочные площадки, полосу препятствий: "Хотели отвлечь детей и молодежь от заборов, сигарет, водки и подобного, заразить их патриотизмом".
Мертвая земля
Колеговы присмотрели участок: красивое зеленое поле рядом с рекой. Места знакомые — в окрестностях они несколько раз отдыхали. Впрочем, Надежда говорит, что выбор был невелик: многие земли на природоохранной территории, их нельзя оформить по программе "Дальневосточный гектар".
Другие попадали в зону подтопления. Договор об аренде под Бургенью подписали в декабре. И уже летом первый военно-патриотический лагерь должен был начать работу. Но все испортил мусор.
"Мы заказали трактор, чтобы выровнять землю. Копнули — мусор, причем чем глубже, тем больше, — вспоминает Надежда. — Местные потом рассказали, что когда-то здесь была крупная свалка. В районе развели руками: якобы мы сами виноваты, что выбрали такой участок. Но у нас даже мысли не возникло, что так случится. Гектар был нормальный, зеленый".
По словам Колеговой, стройка исключена — не ставить же фундамент на мусоре. Более того, сюда невозможно провести даже техническую воду: земля отравлена на много метров вглубь, в почве — вредные химические вещества.
© Фото : из личного архива Надежды КолеговойТак выглядит участок Надежды
© Фото : из личного архива Надежды Колеговой
Так выглядит участок Надежды
От идеи проведения лагеря пришлось отказаться. Надежда сперва растерялась: "Недели полторы была в тупике, в шоке". Потом решила действовать — написала жалобу губернатору, обратилась к главе Читинского района и в СМИ.
Землю обследовала комиссия Россельхознадзора. Обнаружили несанкционированную свалку на площади в несколько гектаров — нашли стеклотару, полиэтиленовые пакеты, жестяные банки, строительный мусор, доски, автомобильные покрышки, бутылки. В ведомстве признали почву подверженной техногенному воздействию.
Три года на развитие
В Читинском районе Надежде предложили оформить новый "дальневосточный гектар". На этот раз на мужа.
"Сказали, ускорят процесс оформления документов, если мы найдем еще один гектар, — говорит общественница. — На поиски ушла неделя. Все достойные варианты оказывались в природоохранной зоне. Кроме того, кто-то из местных из-за паводка перенаправил русло речки, вода растеклась по полю и дороге — естественно, лагерь там не построить".
© Фото : из личного архива Надежды КолеговойМусор
© Фото : из личного архива Надежды Колеговой
Мусор
Участок, как ни парадоксально, в итоге нашли рядом с "мусорным". Земля полностью отвечала всем требованиям: сухая, не попадает в зону подтопления, в грунте нет бытовых отходов — Надежда уже проверила. Но есть другая проблема.
"Это серая природоохранная зона, — объясняет она. — В департаменте государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края пообещали вместе с Читинским районом пойти навстречу, чтобы мы смогли поменять границы нашего участка. Я в начале мая подала заявление, но в ответ — тишина. Вся работа остановилась".
© Фото : из личного архива Надежды КолеговойЗанятия в военно-патриотическом лагере
© Фото : из личного архива Надежды Колеговой
Занятия в военно-патриотическом лагере
По программе "Дальневосточный гектар" у Надежды есть обязательства: через три года она должна показать, что развивает территорию. Затем, еще через пять лет, администрация примет решение: участок или оставят в аренде на 49 лет, или арендатор оформит ее в собственность.
Если же через три года гектар не освоят, он вернется муниципалитету, а Колегову лишат возможности еще раз взять землю по федеральной программе. Общественница надеется, что до этого не дойдет.