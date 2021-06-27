https://ria.ru/20210627/ssha-1738830077.html

WP: разведка США заподозрила Россию в атаках с "направленной энергией"

WP: разведка США заподозрила Россию в атаках с "направленной энергией" - РИА Новости, 27.06.2021

WP: разведка США заподозрила Россию в атаках с "направленной энергией"

Разведка США подозревает, что за предполагаемыми атаками при помощи "направленной энергии" против американских чиновников стоит Россия, сообщили газете... РИА Новости, 27.06.2021

2021-06-27T21:39

2021-06-27T21:39

2021-06-27T22:58

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Разведка США подозревает, что за предполагаемыми атаками при помощи "направленной энергии" против американских чиновников стоит Россия, сообщили газете Washington Post неназванные представители американского разведсообщества.По данным издания, речь идет о возможном воздействий микроволн. Высокопоставленный чиновник администрации при этом сказал газете, что в условиях продолжающегося расследования "нужно удостовериться, что мы понимаем все правильно".В мае газета New York Times сообщила, что более 130 американских дипломатов и военных, работавших за рубежом, столкнулись с загадочными проблемами, связанными с повреждением мозга. Первоначально стало известно о 60 случаях проблем со здоровьем в Китае и на Кубе. Затем повреждения зафиксировали у дипломатов в Европе и в странах Азии. Случаи, которые были зарегистрированы внутри страны, по мнению источников газеты, скорее всего, являются последствиями того, что произошло с пострадавшими сотрудниками за рубежом. По данным издания, степень повреждения мозга варьируется от головных болей до появления мыслей о самоубийстве.Газета Politico со ссылкой на источники сообщала, что США подозревают российское ГРУ в предполагаемых атаках с "направленной энергией". У Вашингтона нет веских доказательств таких обвинений, причина инцидентов пока неизвестна, отмечало издание.В июне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что администрация Соединенных Штатов не знает, кто несет ответственность за предполагаемые нападения такого типа.Как сообщали СМИ, в некоторых случаях прослеживается сходство с так называемым гаванским синдромом среди дипломатов США на Кубе в 2016 и 2017 годах, а также в КНР в 2018 году. Они, предположительно, подверглись звуковому воздействию, которое привело к долговременным последствиям для здоровья.Периодически в американской прессе звучат обвинения в адрес России в организации "акустических атак", МИД называл эти обвинения "полным абсурдом и странными инсинуациями".

https://radiosputnik.ria.ru/20210429/razvedka-1730562758.html

https://ria.ru/20210627/tramp-1738773308.html

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россия, энтони блинкен, главное разведывательное управление рф, сша, в мире