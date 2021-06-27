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Посол США напомнил об ограничении работы дипмиссии в России с 1 августа
Посол США напомнил об ограничении работы дипмиссии в России с 1 августа - РИА Новости, 27.06.2021
Посол США напомнил об ограничении работы дипмиссии в России с 1 августа
Посольство США с 1 августа не сможет предоставлять консульские услуги в полном объеме из-за требования прекратить найм персонала из России и третьих стран,... РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T20:55
2021-06-27T21:29
джон салливан
россия
сша
в мире
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Посольство США с 1 августа не сможет предоставлять консульские услуги в полном объеме из-за требования прекратить найм персонала из России и третьих стран, заявил посол США в РФ Джон Салливан."По моему мнению, самой значительной проблемой стал указ, подписанный российским правительством, по которому США и, насколько я понимаю, Чешская Республика были включены в перечень недружественных стран, в результате чего США утратили возможность брать на работу в наши дипломатические представительства как граждан России, так и граждан третьих стран. Это серьезно сказалось и еще скажется в будущем на работе наших дипломатических представительств в России", - сказал Салливан в интервью телеканалу "Дождь".Он напомнил, что посольство США должно привести состав своего посольства в соответствие с новыми требованиями к 1 августа."Мы над этим работаем. Но это очень сильно влияет на работу нашей дипмиссии. И особенно на работу наших консульских служб. И мы практически не в состоянии обрабатывать хоть сколько-нибудь заявлений на выдачу виз… Мы собираемся серьезно работать с нашими коллегами, с моими друзьями в МИД России, чтобы найти решение этой ситуации и создать почву для нашего дипломатического присутствия в России, а также, надеюсь, чтобы со временем вновь воссоздать дипломатические представительства, которые были у нас не так много лет назад", - сказал посол."После 1 августа у нас будет работать очень мало человек, в результате чего мы не сможем предоставлять консульские услуги, в которых, я знаю, так нуждаются и американцы, и россияне", - заключил Салливан.Кроме того, посол США в России Джон Салливан заявил, что намерен обсудить проблемные вопросы на встрече с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым, которая запланирована на следующую неделю."Этот вопрос уже неоднократно был темой многих разговоров, в том числе разговоров, которые у меня были с моим дорогим другом и уважаемым коллегой заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым. Мы продолжим вести эти разговоры. Я уверен, что на встрече на следующей неделе мы обсудим как дипломатическое представительство США будет работать в условиях ограничений", - сказал посол в эфире телеканала "Дождь".Он отметил, что американская дипмиссия выполнит требования указа правительства РФ о том, что она не сможет больше нанимать на работу граждан России и третьих стран, но "нужно определить пути получения виз, чтобы большее число граждан США могло приезжать сюда для работы, а также определиться с договорными отношениями, в которые мы сможем вступать с гражданами России и третьих стран, чтобы быть в состоянии предоставлять основные услуги".Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что на встрече с послом США Джоном Салливаном обсудит вопросы стратегической стабильности и двусторонние отношения. Он отметил, что встреча пройдет на следующей неделе.
https://ria.ru/20210626/sovet-1738726795.html
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джон салливан, россия, сша, в мире
Посол США напомнил об ограничении работы дипмиссии в России с 1 августа
20:55 27.06.2021 (обновлено: 21:29 27.06.2021)
 
© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoПосольство США в Москве
Посольство США в Москве - РИА Новости, 1920, 27.06.2021
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko

Посол США в России напомнил об ограничении предоставления консульских услуг с 1 августа

Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Посольство США с 1 августа не сможет предоставлять консульские услуги в полном объеме из-за требования прекратить найм персонала из России и третьих стран, заявил посол США в РФ Джон Салливан.
"По моему мнению, самой значительной проблемой стал указ, подписанный российским правительством, по которому США и, насколько я понимаю, Чешская Республика были включены в перечень недружественных стран, в результате чего США утратили возможность брать на работу в наши дипломатические представительства как граждан России, так и граждан третьих стран. Это серьезно сказалось и еще скажется в будущем на работе наших дипломатических представительств в России", - сказал Салливан в интервью телеканалу "Дождь".
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Он напомнил, что посольство США должно привести состав своего посольства в соответствие с новыми требованиями к 1 августа.
"Мы над этим работаем. Но это очень сильно влияет на работу нашей дипмиссии. И особенно на работу наших консульских служб. И мы практически не в состоянии обрабатывать хоть сколько-нибудь заявлений на выдачу виз… Мы собираемся серьезно работать с нашими коллегами, с моими друзьями в МИД России, чтобы найти решение этой ситуации и создать почву для нашего дипломатического присутствия в России, а также, надеюсь, чтобы со временем вновь воссоздать дипломатические представительства, которые были у нас не так много лет назад", - сказал посол.
"После 1 августа у нас будет работать очень мало человек, в результате чего мы не сможем предоставлять консульские услуги, в которых, я знаю, так нуждаются и американцы, и россияне", - заключил Салливан.
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Кроме того, посол США в России Джон Салливан заявил, что намерен обсудить проблемные вопросы на встрече с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым, которая запланирована на следующую неделю.
"Этот вопрос уже неоднократно был темой многих разговоров, в том числе разговоров, которые у меня были с моим дорогим другом и уважаемым коллегой заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым. Мы продолжим вести эти разговоры. Я уверен, что на встрече на следующей неделе мы обсудим как дипломатическое представительство США будет работать в условиях ограничений", - сказал посол в эфире телеканала "Дождь".
Он отметил, что американская дипмиссия выполнит требования указа правительства РФ о том, что она не сможет больше нанимать на работу граждан России и третьих стран, но "нужно определить пути получения виз, чтобы большее число граждан США могло приезжать сюда для работы, а также определиться с договорными отношениями, в которые мы сможем вступать с гражданами России и третьих стран, чтобы быть в состоянии предоставлять основные услуги".
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что на встрече с послом США Джоном Салливаном обсудит вопросы стратегической стабильности и двусторонние отношения. Он отметил, что встреча пройдет на следующей неделе.
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