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https://ria.ru/20210627/shokoladnitsa-1738835779.html
В Москве выявили нарушения мер по COVID-19 в 12 кафе "Шоколадница"
В Москве выявили нарушения мер по COVID-19 в 12 кафе "Шоколадница" - РИА Новости, 27.06.2021
В Москве выявили нарушения мер по COVID-19 в 12 кафе "Шоколадница"
Роспотребнадзор Москвы выявил нарушения санитарно-эпидемиологических требований в 12 кафе "Шоколадница", заведениям грозит штраф от 200 до 500 тысяч рублей или... РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T23:51
2021-06-27T23:51
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
происшествия
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор Москвы выявил нарушения санитарно-эпидемиологических требований в 12 кафе "Шоколадница", заведениям грозит штраф от 200 до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток, сообщается на сайте ведомства."Были проведены мониторинговые проверки 34 предприятий общественного питания кафе "Шоколадница" ООО "Галерея Алекс". С нарушениями санитарно-эпидемиологических требований при сохраняющихся рисках распространения новой коронавирусной инфекции работало 12 предприятий общественного питания", - говорится в сообщении.В частности, в кафе не контролировалось соблюдение социальной дистанции при обслуживании и посадке посетителей, на входе в ресторан у посетителей не спрашивали маски и перчатки, а при их отсутствии средства индивидуальной защиты не предлагались, у посетителей не измеряли температуру.Кроме того, сотрудники ресторанов, в том числе готовившие продукцию питания, работали со спущенной маской и без перчаток. Помимо этого, в заведениях не представлена информация о тестировании сотрудников на новую коронавирусную инфекцию, а также информация о количестве человек, переболевших либо вакцинированных от COVID-19."По фактам выявленных нарушений сотрудниками территориальных отделов в отношении юридического лица возбуждено 12 административных дел по ч.2 ст.6.3 КоАП РФ. Материалы административных дел будут направлены в суд для вынесения решений об административном наказании", - добавляется в сообщении.Отмечается, что по данной статье заведениям грозит административный штраф от 200 до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
https://ria.ru/20210623/obschepit-1738264894.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, происшествия
В Москве выявили нарушения мер по COVID-19 в 12 кафе "Шоколадница"
23:51 27.06.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВывеска кофейни "Шоколадница"
Вывеска кофейни Шоколадница - РИА Новости, 1920, 27.06.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк

В Москве выявили нарушения мер по COVID-19 в 12 кафе "Шоколадница"

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор Москвы выявил нарушения санитарно-эпидемиологических требований в 12 кафе "Шоколадница", заведениям грозит штраф от 200 до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток, сообщается на сайте ведомства.
"Были проведены мониторинговые проверки 34 предприятий общественного питания кафе "Шоколадница" ООО "Галерея Алекс". С нарушениями санитарно-эпидемиологических требований при сохраняющихся рисках распространения новой коронавирусной инфекции работало 12 предприятий общественного питания", - говорится в сообщении.
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В частности, в кафе не контролировалось соблюдение социальной дистанции при обслуживании и посадке посетителей, на входе в ресторан у посетителей не спрашивали маски и перчатки, а при их отсутствии средства индивидуальной защиты не предлагались, у посетителей не измеряли температуру.
Кроме того, сотрудники ресторанов, в том числе готовившие продукцию питания, работали со спущенной маской и без перчаток. Помимо этого, в заведениях не представлена информация о тестировании сотрудников на новую коронавирусную инфекцию, а также информация о количестве человек, переболевших либо вакцинированных от COVID-19.
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"По фактам выявленных нарушений сотрудниками территориальных отделов в отношении юридического лица возбуждено 12 административных дел по ч.2 ст.6.3 КоАП РФ. Материалы административных дел будут направлены в суд для вынесения решений об административном наказании", - добавляется в сообщении.
Отмечается, что по данной статье заведениям грозит административный штраф от 200 до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
 
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