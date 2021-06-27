https://ria.ru/20210627/samokat-1738805328.html

Автомобиль насмерть сбил ребенка на севере Москвы

Автомобиль насмерть сбил ребенка на севере Москвы - РИА Новости, 27.06.2021

Автомобиль насмерть сбил ребенка на севере Москвы

Водитель насмерть сбил ребёнка на нерегулируемом пешеходном переходе на севере Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. РИА Новости, 27.06.2021

2021-06-27T14:51

2021-06-27T14:51

2021-06-27T16:33

россия

москва

происшествия

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Водитель насмерть сбил ребёнка на нерегулируемом пешеходном переходе на севере Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ."Двадцать седьмого июня на Керамическом проезде водитель автомобиля совершил наезд на несовершеннолетнего мальчика, в результате чего ребенок погиб", - сказал собеседник агентства.Он добавил что в настоящее время правоохранители разбираются в произошедшем.В Telegram-канале прокуратуры Москвы сообщается, что в воскресенье около 11 часов на Керамическом проезде водитель автомобиля ВАЗ 21154 не уступил дорогу и сбил девятилетнего мальчика, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу на самокате."Прокуратура Москвы контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, незамедлительно возбужденного органами полиции по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - добавляется в сообщении.Следователи инициировали передачу из полиции уголовного дела о гибели ребенка, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова."Следствие обратилось в надзорный орган о передаче из органов полиции в производство Главного следственного управления СК России по городу Москве указанного уголовного дела", - сказала Иванова журналистам.Она отметила, что при получении уголовного дела в производство следователи приступят к установлению полной картины произошедшего.

https://ria.ru/20210608/politseyskiy-1736143446.html

https://ria.ru/20210615/devochka-1737144411.html

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россия, москва, происшествия