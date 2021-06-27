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Автомобиль насмерть сбил ребенка на севере Москвы
Автомобиль насмерть сбил ребенка на севере Москвы - РИА Новости, 27.06.2021
Автомобиль насмерть сбил ребенка на севере Москвы
Водитель насмерть сбил ребёнка на нерегулируемом пешеходном переходе на севере Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T14:51
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россия
москва
происшествия
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Водитель насмерть сбил ребёнка на нерегулируемом пешеходном переходе на севере Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ."Двадцать седьмого июня на Керамическом проезде водитель автомобиля совершил наезд на несовершеннолетнего мальчика, в результате чего ребенок погиб", - сказал собеседник агентства.Он добавил что в настоящее время правоохранители разбираются в произошедшем.В Telegram-канале прокуратуры Москвы сообщается, что в воскресенье около 11 часов на Керамическом проезде водитель автомобиля ВАЗ 21154 не уступил дорогу и сбил девятилетнего мальчика, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу на самокате."Прокуратура Москвы контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, незамедлительно возбужденного органами полиции по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - добавляется в сообщении.Следователи инициировали передачу из полиции уголовного дела о гибели ребенка, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова."Следствие обратилось в надзорный орган о передаче из органов полиции в производство Главного следственного управления СК России по городу Москве указанного уголовного дела", - сказала Иванова журналистам.Она отметила, что при получении уголовного дела в производство следователи приступят к установлению полной картины произошедшего.
https://ria.ru/20210608/politseyskiy-1736143446.html
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россия, москва, происшествия
Автомобиль насмерть сбил ребенка на севере Москвы
14:51 27.06.2021 (обновлено: 16:33 27.06.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 27.06.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль насмерть сбил ребенка на севере Москвы

Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Водитель насмерть сбил ребёнка на нерегулируемом пешеходном переходе на севере Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
"Двадцать седьмого июня на Керамическом проезде водитель автомобиля совершил наезд на несовершеннолетнего мальчика, в результате чего ребенок погиб", - сказал собеседник агентства.
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Он добавил что в настоящее время правоохранители разбираются в произошедшем.
В Telegram-канале прокуратуры Москвы сообщается, что в воскресенье около 11 часов на Керамическом проезде водитель автомобиля ВАЗ 21154 не уступил дорогу и сбил девятилетнего мальчика, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу на самокате.
"Прокуратура Москвы контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, незамедлительно возбужденного органами полиции по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - добавляется в сообщении.
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Следователи инициировали передачу из полиции уголовного дела о гибели ребенка, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.
"Следствие обратилось в надзорный орган о передаче из органов полиции в производство Главного следственного управления СК России по городу Москве указанного уголовного дела", - сказала Иванова журналистам.
Она отметила, что при получении уголовного дела в производство следователи приступят к установлению полной картины произошедшего.
 
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