https://ria.ru/20210627/rekord-1738790637.html

В Москве побит температурный рекорд

В Москве побит температурный рекорд - РИА Новости, 27.06.2021

В Москве побит температурный рекорд

Рекорд тепла 27 июня в Москве побит, температура превысила отметку 32 градуса, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 27.06.2021

2021-06-27T11:20

2021-06-27T11:20

2021-06-27T15:39

роман вильфанд

гидрометцентр

москва

общество

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Рекорд тепла 27 июня в Москве побит, температура превысила отметку 32 градуса, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."Рекорд уже пал. Обычно в 14, 16 часов фиксируются рекорды, а сегодня в 11 часов уже было 32,2 градуса. Температура ещё будет расти", - сказал Вильфанд.Он уточнил, что предыдущий рекорд в 32 градуса был установлен в 2013 году.По прогнозам синоптиков, в понедельник жара также может достичь рекордных отметок.Значение температуры в Москве достигло 33 градусов, что на градус выше предыдущего рекорда, позже сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."Уже 33 градуса температура в Москве. На целый градус выше рекорда", - сообщил Вильфанд.Он напомнил, что предыдущий рекорд был установлен в 2013 году и составил 32 градуса.

https://ria.ru/20210627/iyul-1738784952.html

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роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество