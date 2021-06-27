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В Москве побит температурный рекорд
В Москве побит температурный рекорд - РИА Новости, 27.06.2021
В Москве побит температурный рекорд
Рекорд тепла 27 июня в Москве побит, температура превысила отметку 32 градуса, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T11:20
2021-06-27T15:39
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
общество
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Рекорд тепла 27 июня в Москве побит, температура превысила отметку 32 градуса, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."Рекорд уже пал. Обычно в 14, 16 часов фиксируются рекорды, а сегодня в 11 часов уже было 32,2 градуса. Температура ещё будет расти", - сказал Вильфанд.Он уточнил, что предыдущий рекорд в 32 градуса был установлен в 2013 году.По прогнозам синоптиков, в понедельник жара также может достичь рекордных отметок.Значение температуры в Москве достигло 33 градусов, что на градус выше предыдущего рекорда, позже сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."Уже 33 градуса температура в Москве. На целый градус выше рекорда", - сообщил Вильфанд.Он напомнил, что предыдущий рекорд был установлен в 2013 году и составил 32 градуса.
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роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество
В Москве побит температурный рекорд
11:20 27.06.2021 (обновлено: 15:39 27.06.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЖаркая погода в Москве
Жаркая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 27.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд сообщил, что в Москве побит рекорд тепла

Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Рекорд тепла 27 июня в Москве побит, температура превысила отметку 32 градуса, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Рекорд уже пал. Обычно в 14, 16 часов фиксируются рекорды, а сегодня в 11 часов уже было 32,2 градуса. Температура ещё будет расти", - сказал Вильфанд.
Он уточнил, что предыдущий рекорд в 32 градуса был установлен в 2013 году.
По прогнозам синоптиков, в понедельник жара также может достичь рекордных отметок.
Значение температуры в Москве достигло 33 градусов, что на градус выше предыдущего рекорда, позже сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Уже 33 градуса температура в Москве. На целый градус выше рекорда", - сообщил Вильфанд.
Он напомнил, что предыдущий рекорд был установлен в 2013 году и составил 32 градуса.
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Роман ВильфандГидрометцентрМоскваОбщество
 
 
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