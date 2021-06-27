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Норвежец объяснил, почему считает Мурманск раем для гурманов
Норвежец объяснил, почему считает Мурманск раем для гурманов - РИА Новости, 27.06.2021
Норвежец объяснил, почему считает Мурманск раем для гурманов
Мурманск превратился в прекрасное место для тех, кто любит подразнить свои вкусовые рецепторы. Таким мнением с NRK поделился норвежский журналист и фотограф Ян... РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T09:30
2021-06-27T11:33
мурманск
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Мурманск превратился в прекрасное место для тех, кто любит подразнить свои вкусовые рецепторы. Таким мнением с NRK поделился норвежский журналист и фотограф Ян Эспен Крусе.По его словам, этот город сильно изменился за последние несколько лет, особенно в гастрономическом плане, так как "на Кольском полуострове немало деликатесов".Кроме того, его впечатлило рагу из белых грибов, соус на основе клюквы и жареный картофель с сыром пармезан и трюфельным маслом.По мнению журналиста, внимания также заслуживают королевский краб, морские гребешки, палтус и маринованный лосось. Из напитков он отметил морс, подчеркнув, что его готовят из местных фруктов и ягод.В заключение Ян Крусе рассказал об одном из популярных русских десертов, а именно вафельных трубочках со сгущенкой. "Вафли были оригинально поданы — они стояли в консервной банке, где изначально и хранилось сгущенное молоко", — пишет он.Однако, по мнению фотографа, норвежцы больше оценили бы традиционный медовый торт либо десерты с местными ингредиентами, например клюквой или морошкой.Ранее французский шеф-повар Жером Риго рассказал, что особое впечатление на него произвело такое русское блюдо, как уха. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20210608/rybak-1735954179.html
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мурманск, норвегия, в мире
Норвежец объяснил, почему считает Мурманск раем для гурманов
09:30 27.06.2021 (обновлено: 11:33 27.06.2021)
 
© РИА Новости / Павел ЛьвовВид Мурманска
Вид Мурманска - РИА Новости, 1920, 27.06.2021
© РИА Новости / Павел Львов

Норвежский журналист Ян Эспен Крусе назвал Мурманск раем для гурманов

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Мурманск превратился в прекрасное место для тех, кто любит подразнить свои вкусовые рецепторы. Таким мнением с NRK поделился норвежский журналист и фотограф Ян Эспен Крусе.
По его словам, этот город сильно изменился за последние несколько лет, особенно в гастрономическом плане, так как "на Кольском полуострове немало деликатесов".

В частности, он отметил блюдо из мяса северного оленя. "Нежное и сочное мясо на косточке похоже на отбивную <…> У моего каре была прекрасная жареная корочка снаружи, а внутри оно было розовым", — пояснил иностранец.

Кроме того, его впечатлило рагу из белых грибов, соус на основе клюквы и жареный картофель с сыром пармезан и трюфельным маслом.
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По мнению журналиста, внимания также заслуживают королевский краб, морские гребешки, палтус и маринованный лосось.
Из напитков он отметил морс, подчеркнув, что его готовят из местных фруктов и ягод.
В заключение Ян Крусе рассказал об одном из популярных русских десертов, а именно вафельных трубочках со сгущенкой. "Вафли были оригинально поданы — они стояли в консервной банке, где изначально и хранилось сгущенное молоко", — пишет он.
Однако, по мнению фотографа, норвежцы больше оценили бы традиционный медовый торт либо десерты с местными ингредиентами, например клюквой или морошкой.
Ранее французский шеф-повар Жером Риго рассказал, что особое впечатление на него произвело такое русское блюдо, как уха.
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