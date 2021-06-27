https://ria.ru/20210627/ray-1738782434.html

Норвежец объяснил, почему считает Мурманск раем для гурманов

Норвежец объяснил, почему считает Мурманск раем для гурманов - РИА Новости, 27.06.2021

Норвежец объяснил, почему считает Мурманск раем для гурманов

Мурманск превратился в прекрасное место для тех, кто любит подразнить свои вкусовые рецепторы. Таким мнением с NRK поделился норвежский журналист и фотограф Ян... РИА Новости, 27.06.2021

2021-06-27T09:30

2021-06-27T09:30

2021-06-27T11:33

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в мире

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Мурманск превратился в прекрасное место для тех, кто любит подразнить свои вкусовые рецепторы. Таким мнением с NRK поделился норвежский журналист и фотограф Ян Эспен Крусе.По его словам, этот город сильно изменился за последние несколько лет, особенно в гастрономическом плане, так как "на Кольском полуострове немало деликатесов".Кроме того, его впечатлило рагу из белых грибов, соус на основе клюквы и жареный картофель с сыром пармезан и трюфельным маслом.По мнению журналиста, внимания также заслуживают королевский краб, морские гребешки, палтус и маринованный лосось. Из напитков он отметил морс, подчеркнув, что его готовят из местных фруктов и ягод.В заключение Ян Крусе рассказал об одном из популярных русских десертов, а именно вафельных трубочках со сгущенкой. "Вафли были оригинально поданы — они стояли в консервной банке, где изначально и хранилось сгущенное молоко", — пишет он.Однако, по мнению фотографа, норвежцы больше оценили бы традиционный медовый торт либо десерты с местными ингредиентами, например клюквой или морошкой.Ранее французский шеф-повар Жером Риго рассказал, что особое впечатление на него произвело такое русское блюдо, как уха. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://radiosputnik.ria.ru/20210608/rybak-1735954179.html

https://ria.ru/20210509/pelmeni-1731606114.html

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мурманск, норвегия, в мире