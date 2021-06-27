https://ria.ru/20210627/rasstavanie-1738630775.html
Названы знаки зодиака, которые легче всех переживают расставание
Названы знаки зодиака, которые легче всех переживают расставание - РИА Новости, 27.06.2021
Названы знаки зодиака, которые легче всех переживают расставание
Журналистка и астролог Яшасви Шактават рассказала, представители каких знаков зодиака быстрее справляются с расставанием, умеют отпускать прошлое и двигаться... РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T06:57
2021-06-27T06:57
2021-06-27T08:14
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Журналистка и астролог Яшасви Шактават рассказала, представители каких знаков зодиака быстрее справляются с расставанием, умеют отпускать прошлое и двигаться вперед, сообщает Pinkvilla. Львы рождаются с такой уверенностью в себе, что вряд ли вернутся назад после расставания. Представители этого знака быстро уходят, поскольку чувствуют, что их самооценка куда важнее, чем возвращение к экс-партнеру. "Порвав со Львами будьте уверены, что они больше не будут думать о вас, — отмечает астролог. — Поэтому даже не пытайтесь вернуться ко Льву. Он не ответит на ваши звонки". Водолеи — еще один знак зодиака, который очень серьезно относится к разрывам. Они знают, как двигаться дальше и не демонстрировать окружающим свою слабую сторону. "Водолеи никогда не возвращаются к своим бывшим и почти не проявляют чувств", — поясняет Яшасви Шактават. Представителям этого знака нравится быть независимыми. Они терпеть на могут конфликты, поэтому после расставания будут вести себя так, будто ничего не произошло.Стрельцов сложно сломать. Самоуважение — вот их главный щит, который они несут с собой. После разрыва Стрельцы быстро уходят, поскольку не выносят быть отверженными, ненавистными или когда к ним относятся с пренебрежением. Представители этого знака также любят веселиться, быть свободными и общаться с людьми, которые делают их счастливыми. "Так что, если вас нет в их списке важных людей, пора прощаться и никогда не оглядываться назад", — советует астролог.Для Тельцов отношения — это стабильность, безопасность и верность. Если роман угас, то представители этого знака вряд ли воспламенятся вновь. Тельцы верят, что все происходит по какой-то причине. "Поэтому если отношения не сложились, они предпочтут искать кого-то другого, с кем останутся", — объясняет Яшасви Шактават.
https://ria.ru/20210516/astrologiya-1732367043.html
https://ria.ru/20210620/astrologiya-1737596305.html
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знаки зодиака, гороскоп, астрология, стиль жизни, новости культуры
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости.
Журналистка и астролог Яшасви Шактават рассказала, представители каких знаков зодиака быстрее справляются с расставанием, умеют отпускать прошлое и двигаться вперед, сообщает
Pinkvilla.
"Некоторым повезло идти вперед быстрее, чем другим. Эти люди не позволяют боли беспокоить их и мешать повседневной жизни. Они отодвигают проблемы на задний план и принимают жизнь такой, какая она есть", — говорит Шактават.
Львы рождаются с такой уверенностью в себе, что вряд ли вернутся назад после расставания. Представители этого знака быстро уходят, поскольку чувствуют, что их самооценка куда важнее, чем возвращение к экс-партнеру. "Порвав со Львами будьте уверены, что они больше не будут думать о вас, — отмечает астролог. — Поэтому даже не пытайтесь вернуться ко Льву. Он не ответит на ваши звонки".
Водолеи — еще один знак зодиака, который очень серьезно относится к разрывам. Они знают, как двигаться дальше и не демонстрировать окружающим свою слабую сторону. "Водолеи никогда не возвращаются к своим бывшим и почти не проявляют чувств", — поясняет Яшасви Шактават. Представителям этого знака нравится быть независимыми. Они терпеть на могут конфликты, поэтому после расставания будут вести себя так, будто ничего не произошло.
Стрельцов сложно сломать. Самоуважение — вот их главный щит, который они несут с собой. После разрыва Стрельцы быстро уходят, поскольку не выносят быть отверженными, ненавистными или когда к ним относятся с пренебрежением. Представители этого знака также любят веселиться, быть свободными и общаться с людьми, которые делают их счастливыми. "Так что, если вас нет в их списке важных людей, пора прощаться и никогда не оглядываться назад", — советует астролог.
Для Тельцов отношения — это стабильность, безопасность и верность. Если роман угас, то представители этого знака вряд ли воспламенятся вновь. Тельцы верят, что все происходит по какой-то причине. "Поэтому если отношения не сложились, они предпочтут искать кого-то другого, с кем останутся", — объясняет Яшасви Шактават.