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Космическая обсерватория ГАММА-400 - РИА Новости, 1920, 19.08.2019
Хочу стать космонавтом
https://ria.ru/20210627/raketa-1738779299.html
"Союз-2.1а" с "Прогрессом МС-17" вывезли на стартовый комплекс Байконура
"Союз-2.1а" с "Прогрессом МС-17" вывезли на стартовый комплекс Байконура - РИА Новости, 27.06.2021
"Союз-2.1а" с "Прогрессом МС-17" вывезли на стартовый комплекс Байконура
Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-17" вывезена на стартовый комплекс космодрома Байконур для запуска к Международной космической... РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T08:49
2021-06-27T08:49
хочу стать космонавтом
прогресс-мс
союз-2.1а
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
прогресс (космический корабль)
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-17" вывезена на стартовый комплекс космодрома Байконур для запуска к Международной космической станции (МКС), сообщил "Роскосмос"."В соответствии с решением государственной комиссии 27 июня ракету космического назначения вывезли на стартовый комплекс площадки номер 31", - говорится в сообщении на сайте госкорпорации.Ранее в "Роскосмосе" рассказали РИА Новости, что запуск корабля намечается на 30 июня, а его стыковка к российскому модулю "Поиск" МКС - 2 июля.В сообщении госкорпорации отмечается, что "Прогрессу" предстоит доставить на станцию 470 килограммов топлива для дозаправки МКС, 420 литров питьевой воды, 40 килограммов воздуха и кислорода, а также 1 509 килограммов различного оборудования и материалов, включая ресурсную аппаратуру и средства технического обслуживания бортовых систем, укладки для проведения космических экспериментов, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды, рационы питания и свежие продукты для экипажа станции.Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде (командир станции) и француза Тома Песке.Корабли "Прогресс" используются для доставки на станцию грузов для экипажа, топлива, кислорода, воздуха и питьевой воды. С 1978 года осуществлено 168 запусков кораблей "Прогресс" различных модификаций, три из которых не добрались до МКС из-за аварий ракет-носителей в 2011, 2015 и 2016 годах.
https://ria.ru/20210622/mks-1738009645.html
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прогресс-мс, союз-2.1а, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, прогресс (космический корабль)
"Союз-2.1а" с "Прогрессом МС-17" вывезли на стартовый комплекс Байконура
08:49 27.06.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос" / Перейти в фотобанкПодготовка к запуску ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-16" c космодрома Байконур
Подготовка к запуску ракеты-носителя Союз-2.1а с грузовым кораблем Прогресс МС-16 c космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 27.06.2021
© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос"
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"Союз-2.1а" с "Прогрессом МС-17" вывезли на стартовый комплекс Байконура для запуска к МКС

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-17" вывезена на стартовый комплекс космодрома Байконур для запуска к Международной космической станции (МКС), сообщил "Роскосмос".
"В соответствии с решением государственной комиссии 27 июня ракету космического назначения вывезли на стартовый комплекс площадки номер 31", - говорится в сообщении на сайте госкорпорации.
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22 июня, 03:37Хочу стать космонавтом
"Прогресс" доставит космонавтам на МКС яблоки, томаты, хрен и горчицу
Ранее в "Роскосмосе" рассказали РИА Новости, что запуск корабля намечается на 30 июня, а его стыковка к российскому модулю "Поиск" МКС - 2 июля.
В сообщении госкорпорации отмечается, что "Прогрессу" предстоит доставить на станцию 470 килограммов топлива для дозаправки МКС, 420 литров питьевой воды, 40 килограммов воздуха и кислорода, а также 1 509 килограммов различного оборудования и материалов, включая ресурсную аппаратуру и средства технического обслуживания бортовых систем, укладки для проведения космических экспериментов, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды, рационы питания и свежие продукты для экипажа станции.
Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде (командир станции) и француза Тома Песке.
Корабли "Прогресс" используются для доставки на станцию грузов для экипажа, топлива, кислорода, воздуха и питьевой воды. С 1978 года осуществлено 168 запусков кораблей "Прогресс" различных модификаций, три из которых не добрались до МКС из-за аварий ракет-носителей в 2011, 2015 и 2016 годах.
 
Хочу стать космонавтомПрогресс-МССОЮЗ-2.1АМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаПрогресс (космический корабль)
 
 
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