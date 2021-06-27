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Онколог назвал самые агрессивные виды рака
Онколог назвал самые агрессивные виды рака - РИА Новости, 27.06.2021
Онколог назвал самые агрессивные виды рака
Врач-химиотерапевт Андрей Базылев в беседе с "Пятым каналом" перечислил разновидности онкологических заболеваний, которые можно считать наиболее агрессивными. РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T03:48
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андрей базылев
россия
онкология
рак
здоровье
общество
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Врач-химиотерапевт Андрей Базылев в беседе с "Пятым каналом" перечислил разновидности онкологических заболеваний, которые можно считать наиболее агрессивными.Медик выбрал критерием оценки болезни податливость к лечению.По словам онколога, также в этот список можно включить рак желудка, однако в последнее время он лечится довольно успешно благодаря развитию технологий.Базылев обратил внимание на индивидуальность развития опухоли, поэтому у пациентов при одном виде заболевания может быть агрессивная или неагрессивная форма.
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андрей базылев, россия, онкология, рак, здоровье, общество
Онколог назвал самые агрессивные виды рака
03:48 27.06.2021 (обновлено: 11:24 27.06.2021)
 
© Depositphotos / vitanovskiРаковая клетка 3D
Раковая клетка 3D - РИА Новости, 1920, 27.06.2021
© Depositphotos / vitanovski

Онколог назвал виды рака, которые хуже всего поддаются лечению

Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Врач-химиотерапевт Андрей Базылев в беседе с "Пятым каналом" перечислил разновидности онкологических заболеваний, которые можно считать наиболее агрессивными.
Медик выбрал критерием оценки болезни податливость к лечению.
"Существуют виды рака, которые быстро привыкают к лечению и достаточно плохо отвечают на него. Тогда в классификацию попадут следующие виды рака: рак поджелудочной железы, различные саркомы, рак желчного пузыря и рак печени", — рассказал Базылев.
По словам онколога, также в этот список можно включить рак желудка, однако в последнее время он лечится довольно успешно благодаря развитию технологий.
Базылев обратил внимание на индивидуальность развития опухоли, поэтому у пациентов при одном виде заболевания может быть агрессивная или неагрессивная форма.
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Врач назвал признаки рака кожи, которые можно обнаружить в домашних условиях
 
Андрей БазылевРоссияОнкологияракЗдоровьеОбщество
 
 
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