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Онколог назвал самые агрессивные виды рака
Онколог назвал самые агрессивные виды рака - РИА Новости, 27.06.2021
Онколог назвал самые агрессивные виды рака
Врач-химиотерапевт Андрей Базылев в беседе с "Пятым каналом" перечислил разновидности онкологических заболеваний, которые можно считать наиболее агрессивными. РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T03:48
2021-06-27T03:48
2021-06-27T11:24
андрей базылев
россия
онкология
рак
здоровье
общество
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Врач-химиотерапевт Андрей Базылев в беседе с "Пятым каналом" перечислил разновидности онкологических заболеваний, которые можно считать наиболее агрессивными.Медик выбрал критерием оценки болезни податливость к лечению.По словам онколога, также в этот список можно включить рак желудка, однако в последнее время он лечится довольно успешно благодаря развитию технологий.Базылев обратил внимание на индивидуальность развития опухоли, поэтому у пациентов при одном виде заболевания может быть агрессивная или неагрессивная форма.
https://ria.ru/20210531/ukus-1734973239.html
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андрей базылев, россия, онкология, рак, здоровье, общество
Онколог назвал самые агрессивные виды рака
03:48 27.06.2021 (обновлено: 11:24 27.06.2021)
Онколог назвал виды рака, которые хуже всего поддаются лечению