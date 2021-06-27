https://ria.ru/20210627/rak-1738773903.html

Онколог назвал самые агрессивные виды рака

Онколог назвал самые агрессивные виды рака - РИА Новости, 27.06.2021

Онколог назвал самые агрессивные виды рака

Врач-химиотерапевт Андрей Базылев в беседе с "Пятым каналом" перечислил разновидности онкологических заболеваний, которые можно считать наиболее агрессивными. РИА Новости, 27.06.2021

2021-06-27T03:48

2021-06-27T03:48

2021-06-27T11:24

андрей базылев

россия

онкология

рак

здоровье

общество

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Врач-химиотерапевт Андрей Базылев в беседе с "Пятым каналом" перечислил разновидности онкологических заболеваний, которые можно считать наиболее агрессивными.Медик выбрал критерием оценки болезни податливость к лечению.По словам онколога, также в этот список можно включить рак желудка, однако в последнее время он лечится довольно успешно благодаря развитию технологий.Базылев обратил внимание на индивидуальность развития опухоли, поэтому у пациентов при одном виде заболевания может быть агрессивная или неагрессивная форма.

https://ria.ru/20210531/ukus-1734973239.html

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2021

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андрей базылев, россия, онкология, рак, здоровье, общество