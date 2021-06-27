Путин поручил доложить о мерах по поддержке малого и среднего бизнеса
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время видеообращения к выпускникам школ
Президент Путин поручил доложить о мерах по поддержке малого и среднего бизнеса
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил до 30 июня доложить о мерах по освобождению от НДС малого бизнеса в сфере общепита, если годовая выручка не превышает двух миллиардов рублей, сообщается на сайте Кремля.
"Обеспечивать начиная с 2022 года реализацию пилотного проекта по предоставлению юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые оказывают услуги общественного питания и среднесписочная численность работников каждого из которых не превышает 1500 человек, права применять общий режим налогообложения, предусматривающий: освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость, в случае если годовая выручка каждого такого юридического лица или индивидуального предпринимателя не превышает двух миллиардов рублей", - говорится в тексте поручений по итогу ПМЭФ.
Также Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 1 июля обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих увеличение госзакупок у малого бизнеса, сообщается на сайте Кремля.
"Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих: увеличение совокупного годового объема закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, осуществляемых у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, совокупного годового объема закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд отдельных видов юридических лиц, осуществляемых у субъектов малого и среднего предпринимательства, не менее чем до 25% такого объема закупок", - говорится в тексте поручений по итогу ПМЭФ. Срок – 1 июля 2021 года.
Президент РФ Владимир Путин поручил до 30 декабря законодательно закрепить освобождение малого и среднего бизнеса, работающего по упрощенной системе налогообложения, от представления налоговой декларации, сообщается на сайте Кремля.
"Правительству РФ совместно с Госдумой обеспечить доработку и принятие в первоочередном порядке проекта федерального закона "О внесении изменений в главу 262 Налогового кодекса", - говорится в тексте поручений по итогам ПМЭФ.
Проект предусматривает "освобождение налогоплательщиков, отнесенных к субъектам малого и среднего предпринимательства, применяющих упрощенную систему налогообложения и использующих контрольно-кассовую технику, от обязанности представлять налоговую декларацию".