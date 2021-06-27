https://ria.ru/20210627/putin-1738801240.html

Путин поручил доложить о мерах по поддержке малого и среднего бизнеса

Путин поручил доложить о мерах по поддержке малого и среднего бизнеса - РИА Новости, 27.06.2021

Путин поручил доложить о мерах по поддержке малого и среднего бизнеса

Президент РФ Владимир Путин поручил до 30 июня доложить о мерах по освобождению от НДС малого бизнеса в сфере общепита, если годовая выручка не превышает двух... РИА Новости, 27.06.2021

2021-06-27T13:42

2021-06-27T13:42

2021-06-27T13:42

петербургский международный экономический форум

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

госдума рф

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил до 30 июня доложить о мерах по освобождению от НДС малого бизнеса в сфере общепита, если годовая выручка не превышает двух миллиардов рублей, сообщается на сайте Кремля."Обеспечивать начиная с 2022 года реализацию пилотного проекта по предоставлению юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые оказывают услуги общественного питания и среднесписочная численность работников каждого из которых не превышает 1500 человек, права применять общий режим налогообложения, предусматривающий: освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость, в случае если годовая выручка каждого такого юридического лица или индивидуального предпринимателя не превышает двух миллиардов рублей", - говорится в тексте поручений по итогу ПМЭФ. Также Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 1 июля обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих увеличение госзакупок у малого бизнеса, сообщается на сайте Кремля."Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих: увеличение совокупного годового объема закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, осуществляемых у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, совокупного годового объема закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд отдельных видов юридических лиц, осуществляемых у субъектов малого и среднего предпринимательства, не менее чем до 25% такого объема закупок", - говорится в тексте поручений по итогу ПМЭФ. Срок – 1 июля 2021 года.Президент РФ Владимир Путин поручил до 30 декабря законодательно закрепить освобождение малого и среднего бизнеса, работающего по упрощенной системе налогообложения, от представления налоговой декларации, сообщается на сайте Кремля."Правительству РФ совместно с Госдумой обеспечить доработку и принятие в первоочередном порядке проекта федерального закона "О внесении изменений в главу 262 Налогового кодекса", - говорится в тексте поручений по итогам ПМЭФ.Проект предусматривает "освобождение налогоплательщиков, отнесенных к субъектам малого и среднего предпринимательства, применяющих упрощенную систему налогообложения и использующих контрольно-кассовую технику, от обязанности представлять налоговую декларацию".

https://ria.ru/20210611/biznes-1736575785.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, петербургский международный экономический форум (фонд), госдума рф, владимир путин, экономика