https://ria.ru/20210627/putin-1738798500.html

Путин поручил разработать программу содействия занятости молодежи

Путин поручил разработать программу содействия занятости молодежи - РИА Новости, 27.06.2021

Путин поручил разработать программу содействия занятости молодежи

Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 октября разработать программу содействия занятости молодежи, предусмотрев вовлечение в предпринимательскую... РИА Новости, 27.06.2021

2021-06-27T13:07

2021-06-27T13:07

2021-06-27T13:08

петербургский международный экономический форум

петербургский международный экономический форум (фонд)

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 октября разработать программу содействия занятости молодежи, предусмотрев вовлечение в предпринимательскую деятельность, сообщается на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации: а) обеспечить разработку и реализацию долгосрочной программы содействия занятости молодежи, предусмотрев в этой программе меры, направленные на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, и обратив особое внимание на содействие занятости граждан Российской Федерации в возрасте до 24 лет", - говорится в тексте поручений по итогу ПМЭФ.

https://ria.ru/20210623/bortnikov-1738199095.html

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петербургский международный экономический форум (фонд), россия, владимир путин, общество