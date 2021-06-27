https://ria.ru/20210627/putin-1738798500.html
Путин поручил разработать программу содействия занятости молодежи
Путин поручил разработать программу содействия занятости молодежи - РИА Новости, 27.06.2021
Путин поручил разработать программу содействия занятости молодежи
Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 октября разработать программу содействия занятости молодежи, предусмотрев вовлечение в предпринимательскую... РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T13:07
2021-06-27T13:07
2021-06-27T13:08
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владимир путин
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 октября разработать программу содействия занятости молодежи, предусмотрев вовлечение в предпринимательскую деятельность, сообщается на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации: а) обеспечить разработку и реализацию долгосрочной программы содействия занятости молодежи, предусмотрев в этой программе меры, направленные на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, и обратив особое внимание на содействие занятости граждан Российской Федерации в возрасте до 24 лет", - говорится в тексте поручений по итогу ПМЭФ.
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петербургский международный экономический форум (фонд), россия, владимир путин, общество
Путин поручил разработать программу содействия занятости молодежи
13:07 27.06.2021 (обновлено: 13:08 27.06.2021)
Президент Путин поручил разработать программу содействия занятости молодежи