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Путин поручил создать систему поддержки новых инвестпроектов
Путин поручил создать систему поддержки новых инвестпроектов - РИА Новости, 27.06.2021
Путин поручил создать систему поддержки новых инвестпроектов
Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 1 ноября доложить о создании системы поддержки новых инвестиционных проектов и обеспечить ее внедрение к 2024... РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T13:05
2021-06-27T13:37
петербургский международный экономический форум (фонд)
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 1 ноября доложить о создании системы поддержки новых инвестиционных проектов и обеспечить ее внедрение к 2024 году во всех субъектах Российской Федерации, сообщается на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации: г) создать систему поддержки новых инвестиционных проектов (исходя в том числе из приоритетных направлений развития территорий субъектов Российской Федерации) и обеспечить ее внедрение к 2024 году во всех субъектах Российской Федерации, в первую очередь в субъектах Российской Федерации, в которых привлечение инвестиций находится на низком уровне", - говорится в тексте поручений по итогу ПМЭФ.
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петербургский международный экономический форум (фонд), владимир путин, экономика, россия
Путин поручил создать систему поддержки новых инвестпроектов
13:05 27.06.2021 (обновлено: 13:37 27.06.2021)
 
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Президент РФ Владимир Путин во время видеообращения к выпускникам школ - РИА Новости, 1920, 27.06.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Путин поручил создать систему поддержки новых инвестпроектов и обеспечить внедрение к 2024 году

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 1 ноября доложить о создании системы поддержки новых инвестиционных проектов и обеспечить ее внедрение к 2024 году во всех субъектах Российской Федерации, сообщается на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации: г) создать систему поддержки новых инвестиционных проектов (исходя в том числе из приоритетных направлений развития территорий субъектов Российской Федерации) и обеспечить ее внедрение к 2024 году во всех субъектах Российской Федерации, в первую очередь в субъектах Российской Федерации, в которых привлечение инвестиций находится на низком уровне", - говорится в тексте поручений по итогу ПМЭФ.
 
Петербургский международный экономический форум (фонд)Владимир ПутинЭкономикаРоссия
 
 
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