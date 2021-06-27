https://ria.ru/20210627/putin-1738798289.html

Путин поручил создать систему поддержки новых инвестпроектов

Путин поручил создать систему поддержки новых инвестпроектов - РИА Новости, 27.06.2021

Путин поручил создать систему поддержки новых инвестпроектов

Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 1 ноября доложить о создании системы поддержки новых инвестиционных проектов и обеспечить ее внедрение к 2024... РИА Новости, 27.06.2021

2021-06-27T13:05

2021-06-27T13:05

2021-06-27T13:37

петербургский международный экономический форум (фонд)

владимир путин

экономика

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738550885_0:0:3434:1932_1920x0_80_0_0_05d9175a39bf7978df238e5d4eb91839.jpg

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 1 ноября доложить о создании системы поддержки новых инвестиционных проектов и обеспечить ее внедрение к 2024 году во всех субъектах Российской Федерации, сообщается на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации: г) создать систему поддержки новых инвестиционных проектов (исходя в том числе из приоритетных направлений развития территорий субъектов Российской Федерации) и обеспечить ее внедрение к 2024 году во всех субъектах Российской Федерации, в первую очередь в субъектах Российской Федерации, в которых привлечение инвестиций находится на низком уровне", - говорится в тексте поручений по итогу ПМЭФ.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петербургский международный экономический форум (фонд), владимир путин, экономика, россия