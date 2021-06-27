https://ria.ru/20210627/putin-1738797808.html

Путин поручил внести изменения в антимонопольное законодательство

Путин поручил внести изменения в антимонопольное законодательство - РИА Новости, 27.06.2021

Путин поручил внести изменения в антимонопольное законодательство

Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 31 декабря внести изменения в антимонопольное законодательство, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 27.06.2021

2021-06-27T13:00

2021-06-27T13:00

2021-06-27T13:20

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 31 декабря внести изменения в антимонопольное законодательство, сообщается на сайте Кремля."Правительству РФ: обеспечить внесение в антимонопольное законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих: возможность признания доминирующим положения хозяйствующего субъекта, годовая выручка которого не превышает 800 миллионов рублей, и признания допустимыми соглашений, заключаемых между такими субъектами, с учетом действующих ограничений", - говорится в тексте поручений по итогу ПМЭФ.Отмечается, что антимонопольное законодательство будет также предусматривать увеличение до 800 миллионов рублей минимальной стоимости активов лица, являющегося объектом экономической концентрации, в отношении которых совершается сделка, подлежащая предварительному согласованию с антимонопольным органом.

https://euro2020.ria.ru/20210210/zakon-1596781730.html

россия

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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), экономика, владимир путин