https://ria.ru/20210627/putin-1738796647.html

Более 545 тысяч вопросов поступило к прямой линии с Путиным

Более 545 тысяч вопросов поступило к прямой линии с Путиным - РИА Новости, 27.06.2021

Более 545 тысяч вопросов поступило к прямой линии с Путиным

Более 545 тысяч вопросов уже поступило на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, сообщается в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 27.06.2021

2021-06-27T12:46

2021-06-27T12:46

2021-06-27T12:46

прямая линия с владимиром путиным

владимир путин

общество

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Более 545 тысяч вопросов уже поступило на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, сообщается в эфире телеканала "Россия 24".Эти вопросы россияне оставили через call-центр (более 316 тысяч), специальное мобильное приложение (более 45 тысяч), через сайт (более 51 тысячи) и посредством СМС (более 111 тысяч).Помимо вопросов, связанных с пандемией коронавируса, прививочной кампанией и ограничениями, россиян волнует тема образования, в частности, проблемы с доступностью школ и их готовностью к новому учебному году.Прямая линия пройдет 30 июня, она стартует в полдень по московскому времени.

https://ria.ru/20210625/putin-1738576947.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прямая линия с владимиром путиным, владимир путин, общество