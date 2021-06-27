https://ria.ru/20210627/putin-1738796647.html
Более 545 тысяч вопросов поступило к прямой линии с Путиным
Более 545 тысяч вопросов поступило к прямой линии с Путиным - РИА Новости, 27.06.2021
Более 545 тысяч вопросов поступило к прямой линии с Путиным
Более 545 тысяч вопросов уже поступило на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, сообщается в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T12:46
2021-06-27T12:46
2021-06-27T12:46
прямая линия с владимиром путиным
владимир путин
общество
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Более 545 тысяч вопросов уже поступило на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, сообщается в эфире телеканала "Россия 24".Эти вопросы россияне оставили через call-центр (более 316 тысяч), специальное мобильное приложение (более 45 тысяч), через сайт (более 51 тысячи) и посредством СМС (более 111 тысяч).Помимо вопросов, связанных с пандемией коронавируса, прививочной кампанией и ограничениями, россиян волнует тема образования, в частности, проблемы с доступностью школ и их готовностью к новому учебному году.Прямая линия пройдет 30 июня, она стартует в полдень по московскому времени.
https://ria.ru/20210625/putin-1738576947.html
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прямая линия с владимиром путиным, владимир путин, общество
Более 545 тысяч вопросов поступило к прямой линии с Путиным
Более 545 тысяч вопросов поступило к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным