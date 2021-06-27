Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210627/oruzhie-1738792691.html
В Британии боятся российского оружия, способного уничтожить целый город
В Британии боятся российского оружия, способного уничтожить целый город - РИА Новости, 27.06.2021
В Британии боятся российского оружия, способного уничтожить целый город
Новая российская атомная подводная лодка К-329 "Белгород" способна уничтожить не только авианосец, но даже целый город, рассказали Daily Mail британские... РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T11:48
2021-06-27T11:48
северное машиностроительное предприятие
севмаш
великобритания
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155298/24/1552982429_0:185:2986:1865_1920x0_80_0_0_d5537d334d4d90e72bf2e37f24dc2f15.jpg
МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Новая российская атомная подводная лодка К-329 "Белгород" способна уничтожить не только авианосец, но даже целый город, рассказали Daily Mail британские журналисты.Наибольшие опасения у специалистов вызывают торпеды-беспилотники "Посейдон", так как их взрыв под водой может вызвать радиоактивное цунами, угрожающее накрыть прибрежные города потенциального противника волной высотой до 90 метров.По мнению специалиста Британского аналитического центра по оборонным вопросам Сидхарта Каушала, флот автономных необитаемых подводных аппаратов в настоящее время имеет стратегическое значение для России.Атомная подводная лодка специального назначения "Белгород" (проект 09852) служит носителем ядерных подводных беспилотников типа "Посейдон". Построена на судостроительном заводе "Севмаш" и впервые была спущена на воду в апреле 2019 года. По предварительным данным, ее испытания завершатся в сентябре 2021 года.
https://ria.ru/20210624/oruzhie-1738501346.html
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155298/24/1552982429_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_a5557c552462661e93394205c9ef19a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
северное машиностроительное предприятие, севмаш, великобритания, безопасность

В Британии боятся российского оружия, способного уничтожить целый город

11:48 27.06.2021
 
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкАтомная подводная лодка "Белгород" во время спуска на воду на АО "Производственное объединение "Севмаш" в Северодвинске
Атомная подводная лодка Белгород во время спуска на воду на АО Производственное объединение Севмаш в Северодвинске - РИА Новости, 1920, 27.06.2021
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Новая российская атомная подводная лодка К-329 "Белгород" способна уничтожить не только авианосец, но даже целый город, рассказали Daily Mail британские журналисты.
Наибольшие опасения у специалистов вызывают торпеды-беспилотники "Посейдон", так как их взрыв под водой может вызвать радиоактивное цунами, угрожающее накрыть прибрежные города потенциального противника волной высотой до 90 метров.
"Судно может перевозить до шести ядерных торпед “Посейдон”, каждая из которых способна нести боеголовки с взрывной мощностью в две мегатонны", — пояснили журналисты.
По мнению специалиста Британского аналитического центра по оборонным вопросам Сидхарта Каушала, флот автономных необитаемых подводных аппаратов в настоящее время имеет стратегическое значение для России.
Военнослужащий стреляет из снайперской винтовки Драгунова - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
24 июня, 20:13
В Америке назвали "совершенное" российское оружие
"Подлодка имеет достаточно места, чтобы служить базой для стоянки небольших аппаратов, которые осуществляют глубоководное погружение <…> она хорошо оборудована для проведения диверсий и секретных операций", — считает он.
Атомная подводная лодка специального назначения "Белгород" (проект 09852) служит носителем ядерных подводных беспилотников типа "Посейдон". Построена на судостроительном заводе "Севмаш" и впервые была спущена на воду в апреле 2019 года. По предварительным данным, ее испытания завершатся в сентябре 2021 года.
 
Северное машиностроительное предприятиеСевмашВеликобританияБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:38В Киеве ограбили сотрудницу посольства США
16:30В Чехии назвали заявления Земана о взрывах во Врбетице безответственными
16:21В Казани произошла массовая драка
16:14МИД Чехии призвал к прагматичным отношениям с Россией
16:12Китай опубликовал видео посадки экспедиции на Марс
16:07В Москве установлен новый температурный рекорд
16:03В Госдуме прокомментировали заявление РПЦ об абортах
16:00Захарова оценила публикации британских СМИ об инциденте с эсминцем
15:56Земан объяснил, почему не верит лишь в одну версию взрывов во Врбетице
15:44Глава ДНР заявил, что ВСУ не сойдут с рук вооруженные провокации
15:32Раскрыт провальный план Польши по созданию оружия-невидимки против России
15:31Сербия провела крупнейшие учения с военной техникой из России
15:29Минкульт Украины убрал Киркорова из черного списка
15:28В Москве рекомендовали закрыть летние веранды
15:20Вильфанд предупредил об опасной жаре в Москве в понедельник
14:55В Турции при тушении крупного лесного пожар погиб человек
14:51Автомобиль насмерть сбил ребенка на севере Москвы
14:51Американский эсминец прибыл в Одессу для участия в учениях Sea Breeze
14:45Гинцбург заявил, что изменение вакцины при мутации COVID-19 займет неделю
14:34В Иордании мужчина умер через десять минут после прививки AstraZeneca
Лента новостейМолния