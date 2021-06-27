В Британии боятся российского оружия, способного уничтожить целый город
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкАтомная подводная лодка "Белгород" во время спуска на воду на АО "Производственное объединение "Севмаш" в Северодвинске
МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Новая российская атомная подводная лодка К-329 "Белгород" способна уничтожить не только авианосец, но даже целый город, рассказали Daily Mail британские журналисты.
Наибольшие опасения у специалистов вызывают торпеды-беспилотники "Посейдон", так как их взрыв под водой может вызвать радиоактивное цунами, угрожающее накрыть прибрежные города потенциального противника волной высотой до 90 метров.
"Судно может перевозить до шести ядерных торпед “Посейдон”, каждая из которых способна нести боеголовки с взрывной мощностью в две мегатонны", — пояснили журналисты.
По мнению специалиста Британского аналитического центра по оборонным вопросам Сидхарта Каушала, флот автономных необитаемых подводных аппаратов в настоящее время имеет стратегическое значение для России.
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"Подлодка имеет достаточно места, чтобы служить базой для стоянки небольших аппаратов, которые осуществляют глубоководное погружение <…> она хорошо оборудована для проведения диверсий и секретных операций", — считает он.
Атомная подводная лодка специального назначения "Белгород" (проект 09852) служит носителем ядерных подводных беспилотников типа "Посейдон". Построена на судостроительном заводе "Севмаш" и впервые была спущена на воду в апреле 2019 года. По предварительным данным, ее испытания завершатся в сентябре 2021 года.