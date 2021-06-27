https://ria.ru/20210627/oruzhie-1738792691.html

В Британии боятся российского оружия, способного уничтожить целый город

В Британии боятся российского оружия, способного уничтожить целый город - РИА Новости, 27.06.2021

В Британии боятся российского оружия, способного уничтожить целый город

Новая российская атомная подводная лодка К-329 "Белгород" способна уничтожить не только авианосец, но даже целый город, рассказали Daily Mail британские... РИА Новости, 27.06.2021

2021-06-27T11:48

2021-06-27T11:48

2021-06-27T11:48

северное машиностроительное предприятие

севмаш

великобритания

безопасность

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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Новая российская атомная подводная лодка К-329 "Белгород" способна уничтожить не только авианосец, но даже целый город, рассказали Daily Mail британские журналисты.Наибольшие опасения у специалистов вызывают торпеды-беспилотники "Посейдон", так как их взрыв под водой может вызвать радиоактивное цунами, угрожающее накрыть прибрежные города потенциального противника волной высотой до 90 метров.По мнению специалиста Британского аналитического центра по оборонным вопросам Сидхарта Каушала, флот автономных необитаемых подводных аппаратов в настоящее время имеет стратегическое значение для России.Атомная подводная лодка специального назначения "Белгород" (проект 09852) служит носителем ядерных подводных беспилотников типа "Посейдон". Построена на судостроительном заводе "Севмаш" и впервые была спущена на воду в апреле 2019 года. По предварительным данным, ее испытания завершатся в сентябре 2021 года.

https://ria.ru/20210624/oruzhie-1738501346.html

великобритания

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северное машиностроительное предприятие, севмаш, великобритания, безопасность