https://ria.ru/20210627/oplata-1738785413.html

Россиянам рассказали, как вернуть деньги при оплате товара по QR-коду

Россиянам рассказали, как вернуть деньги при оплате товара по QR-коду - РИА Новости, 27.06.2021

Россиянам рассказали, как вернуть деньги при оплате товара по QR-коду

Возврат денег при оплате по QR-коду в Системе быстрых платежей (СБП), если товар по какой-то причине необходимо вернуть, происходит мгновенно: для этого... РИА Новости, 27.06.2021

2021-06-27T10:16

2021-06-27T10:16

2021-06-27T10:16

россия

технологии

экономика

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Возврат денег при оплате по QR-коду в Системе быстрых платежей (СБП), если товар по какой-то причине необходимо вернуть, происходит мгновенно: для этого необходимо подтвердить покупку с помощью чека, а также сообщить номер телефона и банк, в который необходимо совершить возврат, сообщили РИА Новости в пресс-службе НСПК – расчетно-клиринговом центре системы."При проведении возврата через СБП деньги на счет клиента поступают мгновенно. Осуществить возмещение средств можно, если возврат товара или услуги предусмотрен законом", - пояснили в НСПК.Процедура возврата денег за покупки через СБП ничем не отличается от возмещения средств за товары или услуги, которые были оплачены банковскими картами или наличными. Клиенту нужно просто предоставить документы для подтверждения возврата (например, чек и паспорт), а также номер телефона, к которому привязан счет, и банк, в который необходимо сделать перевод.Система быстрых платежей была запущена в России в конце января 2019 года. С ее помощью граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода. Кроме того, уже есть возможность совершения платежей юрлицами в пользу физлиц - компании используют это, в частности, для выдачи микрозаймов, выплаты страховых возмещений и для предоставления брокерских услуг.По данным НСПК, сегодня оплату по СБП и возвраты таким способом поддерживают более 50 банков, 146 тысяч торговых точек по всей стране уже предоставляют клиентам возможность воспользоваться сервисом.

https://ria.ru/20210625/vlozhenie-1738520609.html

https://ria.ru/20210608/arendatory-1736125205.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, технологии, экономика