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В центре Гамалеи оценили опасность индийского вируса Нипах
В центре Гамалеи оценили опасность индийского вируса Нипах - РИА Новости, 27.06.2021
В центре Гамалеи оценили опасность индийского вируса Нипах
Вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с телеканалом "360" сказал, что индийский вирус Нипах не имеет эпидемического потенциала. РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T17:27
2021-06-27T21:46
вирус нипах
анатолий альтштейн
махараштра
воз
индия
в мире
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с телеканалом "360" сказал, что индийский вирус Нипах не имеет эпидемического потенциала.Ранее ученые из Национального института вирусологии Индии выявили его у летучих мышей в штате Махараштра.По словам эксперта, вспышки происходили на протяжении последних 20 лет, но вирус активно не передается от человека к человеку. Самый масштабный всплеск зафиксировали в 1999 году — тогда заразились 250 человек.При этом Альтштейн подтвердил сведения о высокой летальности.Ученый также добавил, что Нипах относят к семейству парамиксовирусовВОЗ называет вирус одним из самых опасных в мире. Он передается людям, употреблявшим в пищу фрукты, на которых оказалась слюна зараженного животного. При этом сейчас нет ни лекарства, ни вакцины от вируса.
https://ria.ru/20210206/pandemiya-1596150244.html
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вирус нипах, анатолий альтштейн, махараштра, воз, индия, в мире
В центре Гамалеи оценили опасность индийского вируса Нипах
17:27 27.06.2021 (обновлено: 21:46 27.06.2021)
 
© AP Photo / K.ShijithИндийские парамедики закапывают тело погибшего от вируса Нипах в городе Кожикоде
Индийские парамедики закапывают тело погибшего от вируса Нипах в городе Кожикоде - РИА Новости, 1920, 27.06.2021
© AP Photo / K.Shijith

В Центре Гамалеи рассказали об индийском вирусе Нипах

Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с телеканалом "360" сказал, что индийский вирус Нипах не имеет эпидемического потенциала.
Ранее ученые из Национального института вирусологии Индии выявили его у летучих мышей в штате Махараштра.
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Недооцененная опасность. Какой вирус спровоцирует следующую пандемию
По словам эксперта, вспышки происходили на протяжении последних 20 лет, но вирус активно не передается от человека к человеку. Самый масштабный всплеск зафиксировали в 1999 году — тогда заразились 250 человек.
При этом Альтштейн подтвердил сведения о высокой летальности.
"Там от 40 до 75 процентов, даже до ста процентов людей погибало. Заболевание это как энцефалит, тяжелый энцефалит. Воспаление мозга", — объяснил он.
Ученый также добавил, что Нипах относят к семейству парамиксовирусов
ВОЗ называет вирус одним из самых опасных в мире. Он передается людям, употреблявшим в пищу фрукты, на которых оказалась слюна зараженного животного. При этом сейчас нет ни лекарства, ни вакцины от вируса.
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Вирус НипахАнатолий АльтштейнМахараштраВОЗИндияВ мире
 
 
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