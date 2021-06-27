https://ria.ru/20210627/nipakh-1738815447.html
В центре Гамалеи оценили опасность индийского вируса Нипах
В центре Гамалеи оценили опасность индийского вируса Нипах - РИА Новости, 27.06.2021
В центре Гамалеи оценили опасность индийского вируса Нипах
Вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с телеканалом "360" сказал, что индийский вирус Нипах не имеет эпидемического потенциала. РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T17:27
2021-06-27T17:27
2021-06-27T21:46
вирус нипах
анатолий альтштейн
махараштра
воз
индия
в мире
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с телеканалом "360" сказал, что индийский вирус Нипах не имеет эпидемического потенциала.Ранее ученые из Национального института вирусологии Индии выявили его у летучих мышей в штате Махараштра.По словам эксперта, вспышки происходили на протяжении последних 20 лет, но вирус активно не передается от человека к человеку. Самый масштабный всплеск зафиксировали в 1999 году — тогда заразились 250 человек.При этом Альтштейн подтвердил сведения о высокой летальности.Ученый также добавил, что Нипах относят к семейству парамиксовирусовВОЗ называет вирус одним из самых опасных в мире. Он передается людям, употреблявшим в пищу фрукты, на которых оказалась слюна зараженного животного. При этом сейчас нет ни лекарства, ни вакцины от вируса.
https://ria.ru/20210206/pandemiya-1596150244.html
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вирус нипах, анатолий альтштейн, махараштра, воз, индия, в мире
В центре Гамалеи оценили опасность индийского вируса Нипах
17:27 27.06.2021 (обновлено: 21:46 27.06.2021)
В Центре Гамалеи рассказали об индийском вирусе Нипах