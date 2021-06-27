https://ria.ru/20210627/moskva-1738833916.html
В МЧС предупредили о грозе с ливнем и ветре в понедельник в Москве
В МЧС предупредили о грозе с ливнем и ветре в понедельник в Москве - РИА Новости, 27.06.2021
В МЧС предупредили о грозе с ливнем и ветре в понедельник в Москве
Московский главк МЧС распространил экстренное предупреждение о грозе с ливнем и шквалистом ветре скоростью до 22 метров в секунду с 9:00 и до конца... РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T22:58
2021-06-27T22:58
2021-06-27T22:58
погода
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
общество
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Московский главк МЧС распространил экстренное предупреждение о грозе с ливнем и шквалистом ветре скоростью до 22 метров в секунду с 9:00 и до конца понедельника."По прогнозам синоптиков Росгидромет, в связи с перемещением с юго-запада активной фронтальной зоны с 9 часов утра с сохранением до конца суток 28 июня по территории города Москвы ожидается дождь, местами сильный, гроза с ливнем, град. При грозе шквалистое усиление ветра 17-22 метров в секунду", - говорится в сообщении.МЧС рекомендует при управлении автотранспортом значительно снизить скорость, увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать обгонов и перестроений. Кроме того, парковать автомобили необходимо вдали от деревьев. Ведомство призывает не оставлять детей без присмотра.
https://ria.ru/20210627/iyul-1738784952.html
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погода, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, общество
В МЧС предупредили о грозе с ливнем и ветре в понедельник в Москве
В МЧС предупредили о грозе с ливнем и ветре в понедельник в Москве