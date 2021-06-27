https://ria.ru/20210627/moskva-1738816104.html
Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности
Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности - РИА Новости, 27.06.2021
Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности
Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды, сообщает столичный комплекс городского хозяйства. РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T17:31
2021-06-27T17:31
2021-06-27T17:31
городское хозяйство москвы
мосводосток
москва
общество
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды, сообщает столичный комплекс городского хозяйства."Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды. До конца дня в столице ожидаются гроза с ливневым дождем, град, шквалистое усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении в Telegram-канале комплекса.Отмечается, что на круглосуточном дежурстве аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов.Электросетевым организациям дано указание привести в готовность все возможные источники аварийного питания."На улицах города дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток". Специалисты прочищают водоприемные решетки и водосточные колодцы для недопущения временных скоплений воды", - говорится в сообщении.Отмечается, что под особый контроль взяты объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства."Просим автомобилистов быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, пешеходов – быть внимательнее на улице, не укрываться от непогоды под деревьями", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210627/grad-1738815913.html
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Гроза в Москве: долгожданный дождь прошел в жару
В Москве прошли долгожданные дожди
2021-06-27T17:31
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городское хозяйство москвы, мосводосток, москва, общество
Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности
Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости.
Городские службы Москвы
переведены в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды, сообщает столичный комплекс городского хозяйства.
"Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды. До конца дня в столице ожидаются гроза с ливневым дождем, град, шквалистое усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении в Telegram
-канале комплекса.
Отмечается, что на круглосуточном дежурстве аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов.
Электросетевым организациям дано указание привести в готовность все возможные источники аварийного питания.
"На улицах города дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток". Специалисты прочищают водоприемные решетки и водосточные колодцы для недопущения временных скоплений воды", - говорится в сообщении.
Отмечается, что под особый контроль взяты объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства.
"Просим автомобилистов быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, пешеходов – быть внимательнее на улице, не укрываться от непогоды под деревьями", - говорится в сообщении.