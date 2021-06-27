https://ria.ru/20210627/moskva-1738816104.html

Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности

Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности - РИА Новости, 27.06.2021

Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности

Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды, сообщает столичный комплекс городского хозяйства. РИА Новости, 27.06.2021

2021-06-27T17:31

2021-06-27T17:31

2021-06-27T17:31

городское хозяйство москвы

мосводосток

москва

общество

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды, сообщает столичный комплекс городского хозяйства."Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды. До конца дня в столице ожидаются гроза с ливневым дождем, град, шквалистое усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении в Telegram-канале комплекса.Отмечается, что на круглосуточном дежурстве аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов.Электросетевым организациям дано указание привести в готовность все возможные источники аварийного питания."На улицах города дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток". Специалисты прочищают водоприемные решетки и водосточные колодцы для недопущения временных скоплений воды", - говорится в сообщении.Отмечается, что под особый контроль взяты объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства."Просим автомобилистов быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, пешеходов – быть внимательнее на улице, не укрываться от непогоды под деревьями", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210627/grad-1738815913.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, мосводосток, москва, общество