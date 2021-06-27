https://ria.ru/20210627/moskva-1738781737.html

Москвичей в воскресенье ожидает облачная погода и жара до 33 градусов

Москвичей в воскресенье ожидает облачная погода и жара до 33 градусов - РИА Новости, 27.06.2021

Москвичей в воскресенье ожидает облачная погода и жара до 33 градусов

Облачная погода ожидает москвичей в воскресенье, во второй половине дня возможен кратковременный дождь, гроза, воздух прогреется до плюс 33 градусов, сообщил... РИА Новости, 27.06.2021

2021-06-27T09:24

2021-06-27T09:24

2021-06-27T09:24

россия

александр синенков

центр "фобос"

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Облачная погода ожидает москвичей в воскресенье, во второй половине дня возможен кратковременный дождь, гроза, воздух прогреется до плюс 33 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Александр Синенков.Синоптик добавил, что ветер юго-восточный, 2-7 метров в секунду, при грозе порывистый.Атмосферное давление будет падать и составит 744 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.

россия

москва

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр синенков, центр "фобос", москва, московская область (подмосковье), общество