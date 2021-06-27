https://ria.ru/20210627/moskva-1738781737.html
Москвичей в воскресенье ожидает облачная погода и жара до 33 градусов
Москвичей в воскресенье ожидает облачная погода и жара до 33 градусов - РИА Новости, 27.06.2021
Москвичей в воскресенье ожидает облачная погода и жара до 33 градусов
Облачная погода ожидает москвичей в воскресенье, во второй половине дня возможен кратковременный дождь, гроза, воздух прогреется до плюс 33 градусов, сообщил... РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T09:24
2021-06-27T09:24
2021-06-27T09:24
россия
александр синенков
центр "фобос"
москва
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/1a/1738751045_0:0:3044:1713_1920x0_80_0_0_6aec41d268a6c7e143ff7f0506f83954.jpg
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Облачная погода ожидает москвичей в воскресенье, во второй половине дня возможен кратковременный дождь, гроза, воздух прогреется до плюс 33 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Александр Синенков.Синоптик добавил, что ветер юго-восточный, 2-7 метров в секунду, при грозе порывистый.Атмосферное давление будет падать и составит 744 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.
россия
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/1a/1738751045_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_63b27690cbed7d23eded3bdae1212e26.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр синенков, центр "фобос", москва, московская область (подмосковье), общество
Москвичей в воскресенье ожидает облачная погода и жара до 33 градусов
Синоптик центра "Фобос" ожидает облачную погоду и жару до 33 градусов в Москве в воскресенье