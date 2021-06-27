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Москвичей в воскресенье ожидает облачная погода и жара до 33 градусов
Москвичей в воскресенье ожидает облачная погода и жара до 33 градусов - РИА Новости, 27.06.2021
Москвичей в воскресенье ожидает облачная погода и жара до 33 градусов
Облачная погода ожидает москвичей в воскресенье, во второй половине дня возможен кратковременный дождь, гроза, воздух прогреется до плюс 33 градусов, сообщил... РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T09:24
2021-06-27T09:24
россия
александр синенков
центр "фобос"
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Облачная погода ожидает москвичей в воскресенье, во второй половине дня возможен кратковременный дождь, гроза, воздух прогреется до плюс 33 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Александр Синенков.Синоптик добавил, что ветер юго-восточный, 2-7 метров в секунду, при грозе порывистый.Атмосферное давление будет падать и составит 744 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.
россия
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россия, александр синенков, центр "фобос", москва, московская область (подмосковье), общество
Москвичей в воскресенье ожидает облачная погода и жара до 33 градусов
09:24 27.06.2021
 
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© РИА Новости / Илья Питалев
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Синоптик центра "Фобос" ожидает облачную погоду и жару до 33 градусов в Москве в воскресенье

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Облачная погода ожидает москвичей в воскресенье, во второй половине дня возможен кратковременный дождь, гроза, воздух прогреется до плюс 33 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Александр Синенков.
"Переменная облачность, во второй половине дня кратковременные дожди, грозы. Сегодня максимальная температура воздуха плюс 31-33, в Подмосковье плюс 29-34",- сказал Синенков.
Синоптик добавил, что ветер юго-восточный, 2-7 метров в секунду, при грозе порывистый.
Атмосферное давление будет падать и составит 744 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.
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РоссияАлександр СиненковЦентр "Фобос"МоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
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