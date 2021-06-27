https://ria.ru/20210627/molodezh-1738591508.html

День молодежи России

День молодежи России - РИА Новости, 27.06.2021

День молодежи России

День молодежи России ежегодно отмечается 27 июня. Праздник был учрежден распоряжением президента РФ от 24 июня 1993 года. РИА Новости, 27.06.2021

2021-06-27T01:07

2021-06-27T01:07

2021-06-27T01:07

россия

справки

общество

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День молодежи России ежегодно отмечается 27 июня. Праздник был учрежден распоряжением президента РФ от 24 июня 1993 года. Во времена СССР существовал аналогичный праздник, который назывался "День советской молодежи" и отмечался в последнее воскресенье июня. Молодежь как будущее нации во все времена представляла собой особую ценность для общества. Она занимает важное место в социальных отношениях, производстве материальных и духовных благ. Положение молодежи в обществе и степень ее участия в развитии социальной среды зависит как от государства, так и от собственной активной жизненной позиции. Роль молодежи в развитии общества велика. Она умна, инициативна, энергична, и, благодаря этому, является движущей силой в укреплении и модернизации общества.В решении актуальных задач востребованы ее глубокие знания, социальная мобильность, способность принимать нестандартные решения. В России согласно Федеральному закону "О молодежной политике в Российской Федерации" (2020) молодежью считается социально-демографическая группа лиц в возрасте от 14 до 35 лет включительно.Численность молодежи оценивается в 41 миллион человек. Среди основных целей и направлений молодежной политики в нашей стране – гражданско-патриотическое и нравственное воспитание подрастающего поколения, содействие участию молодежи в волонтерской деятельности, реализация молодежных инициатив, формирование условий для занятия физической культурой, спортом, содействие здоровому образу жизни молодежи, развитие института наставничества, поддержка лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.В последние годы социально-экономическое положение молодежи в Российской Федерации заметно улучшилось. Среди молодых людей усилилось стремление к здоровому образу жизни, снизился уровень безработицы, и наметилось снижение преступности (в том числе среди несовершеннолетних), а также уменьшилась смертность.Российская Федерация является одним из мировых лидеров по количеству молодых специалистов, получивших высшее образование. Многие представители молодежи входят в число победителей и призеров международных спортивных соревнований, творческих конкурсов и олимпиад.На сегодняшний день одно из наиболее актуальных направлений в молодежной политике – это создание социальных лифтов, которые дают возможность для самореализации молодых людей.В 2018 году по инициативе президента РФ Владимира Путина был создана автономная некоммерческая организация "Россия – страна возможностей", которая объединила кадровые, социальные и образовательные проекты со всей России. Общая цель проектов – дать равные возможности, чтобы каждый мог проявить себя, реализовать свой талант и профессиональный потенциал, воплотить в жизнь бизнес-идеи или общественные инициативы. АНО "Россия – страна возможностей" организует конкурс "Лидеры России", который поддерживается крупнейшими компаниями страны. Конкурс реализуется по восьми трекам: бизнес и промышленность, государственное управление, наука, здравоохранение, культура, информационные технологии, международный, студенты. Победители получают образовательные гранты на один миллион рублей, наставничество от известных руководителей из бизнеса и государственного управления, а также шанс стать участником специальной программы развития кадрового управленческого резерва.С 2003 года проходит конкурс "Моя страна – моя Россия", который в 2019 году вошел в платформу "Россия – страна возможностей". Конкурс ориентирован на учащихся, молодых педагогов, специалистов, лидеров местных сообществ и молодежных проектов в возрасте от 14 до 35 лет. Он нацелен на привлечение молодежи к участию в социально-экономическом развитии российских регионов, городов и сел.По инициативе Российского союза промышленников и предпринимателей и "Деловой России" совместно с десятью вузами страны была организована масштабная образовательная олимпиада "Я – профессионал" для студентов разных специальностей: технических, гуманитарных и естественнонаучных. Победители получают денежные премии, возможность пройти стажировку в ведущих компаниях страны и льготы при поступлении в магистратуры и аспирантуры вузов. Сегодня активно позиционирует себя волонтерское движение, ставшее мейнстримом не только в молодежной политике, но и в социальных процессах. Важная часть работы с молодежью сегодня реализуется через проведение форумов. В этой связи федеральное агентство Росмолодежь проводит грантовый Всероссийский конкурс молодежных проектов. Для талантливой молодежи также организованы специальные образовательные центры: "Артек" в Крыму, "Сириус" в Сочи, "Орленок" в Краснодарском крае, "Океан" во Владивостоке; проводятся молодежные форумы "Территория смыслов на Клязьме", "Таврида", "Балтийский Артек", "Арктика. Сделано в России", ОНФ "Рубеж" и др. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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