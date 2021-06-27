Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210627/molodezh-1738591508.html
День молодежи России
День молодежи России - РИА Новости, 27.06.2021
День молодежи России
День молодежи России ежегодно отмечается 27 июня. Праздник был учрежден распоряжением президента РФ от 24 июня 1993 года. РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T01:07
2021-06-27T01:07
россия
справки
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738581954_0:346:3025:2048_1920x0_80_0_0_6f69dd33b8b7580ba5cbe21094c3d131.jpg
День молодежи России ежегодно отмечается 27 июня. Праздник был учрежден распоряжением президента РФ от 24 июня 1993 года. Во времена СССР существовал аналогичный праздник, который назывался "День советской молодежи" и отмечался в последнее воскресенье июня. Молодежь как будущее нации во все времена представляла собой особую ценность для общества. Она занимает важное место в социальных отношениях, производстве материальных и духовных благ. Положение молодежи в обществе и степень ее участия в развитии социальной среды зависит как от государства, так и от собственной активной жизненной позиции. Роль молодежи в развитии общества велика. Она умна, инициативна, энергична, и, благодаря этому, является движущей силой в укреплении и модернизации общества.В решении актуальных задач востребованы ее глубокие знания, социальная мобильность, способность принимать нестандартные решения. В России согласно Федеральному закону "О молодежной политике в Российской Федерации" (2020) молодежью считается социально-демографическая группа лиц в возрасте от 14 до 35 лет включительно.Численность молодежи оценивается в 41 миллион человек. Среди основных целей и направлений молодежной политики в нашей стране – гражданско-патриотическое и нравственное воспитание подрастающего поколения, содействие участию молодежи в волонтерской деятельности, реализация молодежных инициатив, формирование условий для занятия физической культурой, спортом, содействие здоровому образу жизни молодежи, развитие института наставничества, поддержка лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.В последние годы социально-экономическое положение молодежи в Российской Федерации заметно улучшилось. Среди молодых людей усилилось стремление к здоровому образу жизни, снизился уровень безработицы, и наметилось снижение преступности (в том числе среди несовершеннолетних), а также уменьшилась смертность.Российская Федерация является одним из мировых лидеров по количеству молодых специалистов, получивших высшее образование. Многие представители молодежи входят в число победителей и призеров международных спортивных соревнований, творческих конкурсов и олимпиад.На сегодняшний день одно из наиболее актуальных направлений в молодежной политике – это создание социальных лифтов, которые дают возможность для самореализации молодых людей.В 2018 году по инициативе президента РФ Владимира Путина был создана автономная некоммерческая организация "Россия – страна возможностей", которая объединила кадровые, социальные и образовательные проекты со всей России. Общая цель проектов – дать равные возможности, чтобы каждый мог проявить себя, реализовать свой талант и профессиональный потенциал, воплотить в жизнь бизнес-идеи или общественные инициативы. АНО "Россия – страна возможностей" организует конкурс "Лидеры России", который поддерживается крупнейшими компаниями страны. Конкурс реализуется по восьми трекам: бизнес и промышленность, государственное управление, наука, здравоохранение, культура, информационные технологии, международный, студенты. Победители получают образовательные гранты на один миллион рублей, наставничество от известных руководителей из бизнеса и государственного управления, а также шанс стать участником специальной программы развития кадрового управленческого резерва.С 2003 года проходит конкурс "Моя страна – моя Россия", который в 2019 году вошел в платформу "Россия – страна возможностей". Конкурс ориентирован на учащихся, молодых педагогов, специалистов, лидеров местных сообществ и молодежных проектов в возрасте от 14 до 35 лет. Он нацелен на привлечение молодежи к участию в социально-экономическом развитии российских регионов, городов и сел.По инициативе Российского союза промышленников и предпринимателей и "Деловой России" совместно с десятью вузами страны была организована масштабная образовательная олимпиада "Я – профессионал" для студентов разных специальностей: технических, гуманитарных и естественнонаучных. Победители получают денежные премии, возможность пройти стажировку в ведущих компаниях страны и льготы при поступлении в магистратуры и аспирантуры вузов. Сегодня активно позиционирует себя волонтерское движение, ставшее мейнстримом не только в молодежной политике, но и в социальных процессах. Важная часть работы с молодежью сегодня реализуется через проведение форумов. В этой связи федеральное агентство Росмолодежь проводит грантовый Всероссийский конкурс молодежных проектов. Для талантливой молодежи также организованы специальные образовательные центры: "Артек" в Крыму, "Сириус" в Сочи, "Орленок" в Краснодарском крае, "Океан" во Владивостоке; проводятся молодежные форумы "Территория смыслов на Клязьме", "Таврида", "Балтийский Артек", "Арктика. Сделано в России", ОНФ "Рубеж" и др. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738581954_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_455461b48bf64d0389c1eca817ef3d63.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, справки, общество

День молодежи России

01:07 27.06.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМосквичи гуляют по Тверской улице в Москве
Москвичи гуляют по Тверской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 27.06.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
День молодежи России ежегодно отмечается 27 июня. Праздник был учрежден распоряжением президента РФ от 24 июня 1993 года.
Во времена СССР существовал аналогичный праздник, который назывался "День советской молодежи" и отмечался в последнее воскресенье июня.
Молодежь как будущее нации во все времена представляла собой особую ценность для общества. Она занимает важное место в социальных отношениях, производстве материальных и духовных благ. Положение молодежи в обществе и степень ее участия в развитии социальной среды зависит как от государства, так и от собственной активной жизненной позиции. Роль молодежи в развитии общества велика. Она умна, инициативна, энергична, и, благодаря этому, является движущей силой в укреплении и модернизации общества.
В решении актуальных задач востребованы ее глубокие знания, социальная мобильность, способность принимать нестандартные решения.
В России согласно Федеральному закону "О молодежной политике в Российской Федерации" (2020) молодежью считается социально-демографическая группа лиц в возрасте от 14 до 35 лет включительно.
Численность молодежи оценивается в 41 миллион человек.
Среди основных целей и направлений молодежной политики в нашей стране – гражданско-патриотическое и нравственное воспитание подрастающего поколения, содействие участию молодежи в волонтерской деятельности, реализация молодежных инициатив, формирование условий для занятия физической культурой, спортом, содействие здоровому образу жизни молодежи, развитие института наставничества, поддержка лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В последние годы социально-экономическое положение молодежи в Российской Федерации заметно улучшилось. Среди молодых людей усилилось стремление к здоровому образу жизни, снизился уровень безработицы, и наметилось снижение преступности (в том числе среди несовершеннолетних), а также уменьшилась смертность.
Российская Федерация является одним из мировых лидеров по количеству молодых специалистов, получивших высшее образование. Многие представители молодежи входят в число победителей и призеров международных спортивных соревнований, творческих конкурсов и олимпиад.
На сегодняшний день одно из наиболее актуальных направлений в молодежной политике – это создание социальных лифтов, которые дают возможность для самореализации молодых людей.
В 2018 году по инициативе президента РФ Владимира Путина был создана автономная некоммерческая организация "Россия – страна возможностей", которая объединила кадровые, социальные и образовательные проекты со всей России. Общая цель проектов – дать равные возможности, чтобы каждый мог проявить себя, реализовать свой талант и профессиональный потенциал, воплотить в жизнь бизнес-идеи или общественные инициативы.
АНО "Россия – страна возможностей" организует конкурс "Лидеры России", который поддерживается крупнейшими компаниями страны. Конкурс реализуется по восьми трекам: бизнес и промышленность, государственное управление, наука, здравоохранение, культура, информационные технологии, международный, студенты. Победители получают образовательные гранты на один миллион рублей, наставничество от известных руководителей из бизнеса и государственного управления, а также шанс стать участником специальной программы развития кадрового управленческого резерва.
С 2003 года проходит конкурс "Моя страна – моя Россия", который в 2019 году вошел в платформу "Россия – страна возможностей". Конкурс ориентирован на учащихся, молодых педагогов, специалистов, лидеров местных сообществ и молодежных проектов в возрасте от 14 до 35 лет. Он нацелен на привлечение молодежи к участию в социально-экономическом развитии российских регионов, городов и сел.
По инициативе Российского союза промышленников и предпринимателей и "Деловой России" совместно с десятью вузами страны была организована масштабная образовательная олимпиада "Я – профессионал" для студентов разных специальностей: технических, гуманитарных и естественнонаучных. Победители получают денежные премии, возможность пройти стажировку в ведущих компаниях страны и льготы при поступлении в магистратуры и аспирантуры вузов.
Сегодня активно позиционирует себя волонтерское движение, ставшее мейнстримом не только в молодежной политике, но и в социальных процессах.
Важная часть работы с молодежью сегодня реализуется через проведение форумов. В этой связи федеральное агентство Росмолодежь проводит грантовый Всероссийский конкурс молодежных проектов.
Для талантливой молодежи также организованы специальные образовательные центры: "Артек" в Крыму, "Сириус" в Сочи, "Орленок" в Краснодарском крае, "Океан" во Владивостоке; проводятся молодежные форумы "Территория смыслов на Клязьме", "Таврида", "Балтийский Артек", "Арктика. Сделано в России", ОНФ "Рубеж" и др.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
РоссияСправкиОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:38В Киеве ограбили сотрудницу посольства США
16:30В Чехии назвали заявления Земана о взрывах во Врбетице безответственными
16:21В Казани произошла массовая драка
16:14МИД Чехии призвал к прагматичным отношениям с Россией
16:12Китай опубликовал видео посадки экспедиции на Марс
16:07В Москве установлен новый температурный рекорд
16:03В Госдуме прокомментировали заявление РПЦ об абортах
16:00Захарова оценила публикации британских СМИ об инциденте с эсминцем
15:56Земан объяснил, почему не верит лишь в одну версию взрывов во Врбетице
15:44Глава ДНР заявил, что ВСУ не сойдут с рук вооруженные провокации
15:32Раскрыт провальный план Польши по созданию оружия-невидимки против России
15:31Сербия провела крупнейшие учения с военной техникой из России
15:29Минкульт Украины убрал Киркорова из черного списка
15:28В Москве рекомендовали закрыть летние веранды
15:20Вильфанд предупредил об опасной жаре в Москве в понедельник
14:55В Турции при тушении крупного лесного пожар погиб человек
14:51Автомобиль насмерть сбил ребенка на севере Москвы
14:51Американский эсминец прибыл в Одессу для участия в учениях Sea Breeze
14:45Гинцбург заявил, что изменение вакцины при мутации COVID-19 займет неделю
14:34В Иордании мужчина умер через десять минут после прививки AstraZeneca
Лента новостейМолния