День молодежи России
День молодежи России ежегодно отмечается 27 июня. Праздник был учрежден распоряжением президента РФ от 24 июня 1993 года.
Во времена СССР существовал аналогичный праздник, который назывался "День советской молодежи" и отмечался в последнее воскресенье июня.
Молодежь как будущее нации во все времена представляла собой особую ценность для общества. Она занимает важное место в социальных отношениях, производстве материальных и духовных благ. Положение молодежи в обществе и степень ее участия в развитии социальной среды зависит как от государства, так и от собственной активной жизненной позиции. Роль молодежи в развитии общества велика. Она умна, инициативна, энергична, и, благодаря этому, является движущей силой в укреплении и модернизации общества.
В решении актуальных задач востребованы ее глубокие знания, социальная мобильность, способность принимать нестандартные решения.
В России согласно Федеральному закону "О молодежной политике в Российской Федерации" (2020) молодежью считается социально-демографическая группа лиц в возрасте от 14 до 35 лет включительно.
Численность молодежи оценивается в 41 миллион человек.
Среди основных целей и направлений молодежной политики в нашей стране – гражданско-патриотическое и нравственное воспитание подрастающего поколения, содействие участию молодежи в волонтерской деятельности, реализация молодежных инициатив, формирование условий для занятия физической культурой, спортом, содействие здоровому образу жизни молодежи, развитие института наставничества, поддержка лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В последние годы социально-экономическое положение молодежи в Российской Федерации заметно улучшилось. Среди молодых людей усилилось стремление к здоровому образу жизни, снизился уровень безработицы, и наметилось снижение преступности (в том числе среди несовершеннолетних), а также уменьшилась смертность.
Российская Федерация является одним из мировых лидеров по количеству молодых специалистов, получивших высшее образование. Многие представители молодежи входят в число победителей и призеров международных спортивных соревнований, творческих конкурсов и олимпиад.
На сегодняшний день одно из наиболее актуальных направлений в молодежной политике – это создание социальных лифтов, которые дают возможность для самореализации молодых людей.
В 2018 году по инициативе президента РФ Владимира Путина был создана автономная некоммерческая организация "Россия – страна возможностей", которая объединила кадровые, социальные и образовательные проекты со всей России. Общая цель проектов – дать равные возможности, чтобы каждый мог проявить себя, реализовать свой талант и профессиональный потенциал, воплотить в жизнь бизнес-идеи или общественные инициативы.
АНО "Россия – страна возможностей" организует конкурс "Лидеры России", который поддерживается крупнейшими компаниями страны. Конкурс реализуется по восьми трекам: бизнес и промышленность, государственное управление, наука, здравоохранение, культура, информационные технологии, международный, студенты. Победители получают образовательные гранты на один миллион рублей, наставничество от известных руководителей из бизнеса и государственного управления, а также шанс стать участником специальной программы развития кадрового управленческого резерва.
С 2003 года проходит конкурс "Моя страна – моя Россия", который в 2019 году вошел в платформу "Россия – страна возможностей". Конкурс ориентирован на учащихся, молодых педагогов, специалистов, лидеров местных сообществ и молодежных проектов в возрасте от 14 до 35 лет. Он нацелен на привлечение молодежи к участию в социально-экономическом развитии российских регионов, городов и сел.
По инициативе Российского союза промышленников и предпринимателей и "Деловой России" совместно с десятью вузами страны была организована масштабная образовательная олимпиада "Я – профессионал" для студентов разных специальностей: технических, гуманитарных и естественнонаучных. Победители получают денежные премии, возможность пройти стажировку в ведущих компаниях страны и льготы при поступлении в магистратуры и аспирантуры вузов.
Сегодня активно позиционирует себя волонтерское движение, ставшее мейнстримом не только в молодежной политике, но и в социальных процессах.
Важная часть работы с молодежью сегодня реализуется через проведение форумов. В этой связи федеральное агентство Росмолодежь проводит грантовый Всероссийский конкурс молодежных проектов.
Для талантливой молодежи также организованы специальные образовательные центры: "Артек" в Крыму, "Сириус" в Сочи, "Орленок" в Краснодарском крае, "Океан" во Владивостоке; проводятся молодежные форумы "Территория смыслов на Клязьме", "Таврида", "Балтийский Артек", "Арктика. Сделано в России", ОНФ "Рубеж" и др.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников