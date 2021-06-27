https://ria.ru/20210627/molniya-1738821524.html
В Башкирии женщина погибла в лесу от удара молнии
В Башкирии женщина погибла в лесу от удара молнии - РИА Новости, 27.06.2021
В Башкирии женщина погибла в лесу от удара молнии
Молния ударила по семейной паре в лесу в Башкирии, в результате погибла женщина, мужчина пострадал, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону. РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T19:01
2021-06-27T19:01
2021-06-27T21:31
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следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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УФА, 27 июн - РИА Новости. Молния ударила по семейной паре в лесу в Башкирии, в результате погибла женщина, мужчина пострадал, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону."Стерлитамакским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Башкортостан проводится проверка по факту смерти 53-летней жительницы Стерлитамака в результате удара молнии", - говорится в сообщении ведомства.По данным ведомства, в воскресенье в Аургазинском районе супружеская пара находилась в лесу. В один момент женщину ударило молнией, от полученных телесных повреждений она скончалась на месте. Находящийся рядом супруг потерял сознание, а когда пришел в себя, вызвал скорую помощь."В настоящее время следователями совместно с сотрудниками полиции проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сообщает СУСК РФ по Башкирии.
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россия, республика башкортостан, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
В Башкирии женщина погибла в лесу от удара молнии
19:01 27.06.2021 (обновлено: 21:31 27.06.2021)
В Башкирии женщина погибла в лесу от удара молнии
УФА, 27 июн - РИА Новости.
Молния ударила по семейной паре в лесу в Башкирии
, в результате погибла женщина, мужчина пострадал, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону.
"Стерлитамакским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Башкортостан проводится проверка по факту смерти 53-летней жительницы Стерлитамака в результате удара молнии", - говорится в сообщении ведомства.
По данным ведомства, в воскресенье в Аургазинском районе супружеская пара находилась в лесу. В один момент женщину ударило молнией, от полученных телесных повреждений она скончалась на месте. Находящийся рядом супруг потерял сознание, а когда пришел в себя, вызвал скорую помощь.
"В настоящее время следователями совместно с сотрудниками полиции проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сообщает СУСК РФ по Башкирии.