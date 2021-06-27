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МИД ответил на слова немецкого посла в Киеве о страхе войны с Россией
МИД ответил на слова немецкого посла в Киеве о страхе войны с Россией - РИА Новости, 27.06.2021
МИД ответил на слова немецкого посла в Киеве о страхе войны с Россией
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова немецкого посла в Киеве о "всеобщем страхе войны с Россией", обратила внимание на разницу РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T10:08
2021-06-27T15:45
россия
мария захарова
москва
германия
в мире
политика
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова немецкого посла в Киеве о "всеобщем страхе войны с Россией", обратила внимание на разницу в мировоззрении Москвы и НАТО.При этом Захарова заявила, что "натовцы нечистоплотны". По ее словам, они сначала, используя таких же послов и министров иностранных дел, довели Украину до полной потери суверенитета и состояния полураспада, а теперь вспомнили про то, что у них есть некие правовые ограничения."Надо было про право и этику вспоминать тогда, когда размещали в министерствах и ведомствах Украины свои спецслужбы, моделировали и спонсировали майданы, тренировали боевиков", — подчеркнула она.Представитель МИД напомнила и о сегодняшнем ранении женщины в Горловке в результате обстрела со стороны ВСУ."Берлин и Париж опять не заметят? Или будут ссылаться на устав НАТО? Удобная же позиция", — отметила Захарова.Посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен заявила в интервью изданию "Зеркало недели", что у альянса всегда были проблемы со странами, где идет война. "Потому что одно из преимуществ НАТО — пятая статья Вашингтонского договора. И все боятся быть с Россией в прямой войне", — заявила Фельдгузен.Пятая статья Вашингтонского договора рассматривает угрозу одной стране-участнику как угрозу всему Североатлантическому альянсу.
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россия, мария захарова, москва, германия, в мире, политика
МИД ответил на слова немецкого посла в Киеве о страхе войны с Россией
10:08 27.06.2021 (обновлено: 15:45 27.06.2021)
 
© Фото : МИД РоссииЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 27.06.2021
© Фото : МИД России

Представитель МИД Мария Захарова назвала действия НАТО в отношении Украины нечистоплотными

Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова немецкого посла в Киеве о "всеобщем страхе войны с Россией", обратила внимание на разницу в мировоззрении Москвы и НАТО.

"По словам немецкого посла, все боятся быть с Россией в прямой войне. То есть дело в страхе. А Россия в принципе в основу своей национальной политики, включая внутреннюю и внешнюю, заложила не страх войны с кем-то, а принципиальный выбор в пользу мира и его поддержания. Почувствуйте разницу, как говорится", — написала она в своем Telegram-канале.

При этом Захарова заявила, что "натовцы нечистоплотны". По ее словам, они сначала, используя таких же послов и министров иностранных дел, довели Украину до полной потери суверенитета и состояния полураспада, а теперь вспомнили про то, что у них есть некие правовые ограничения.
"Надо было про право и этику вспоминать тогда, когда размещали в министерствах и ведомствах Украины свои спецслужбы, моделировали и спонсировали майданы, тренировали боевиков", — подчеркнула она.
Представитель МИД напомнила и о сегодняшнем ранении женщины в Горловке в результате обстрела со стороны ВСУ.
"Берлин и Париж опять не заметят? Или будут ссылаться на устав НАТО? Удобная же позиция", — отметила Захарова.
Посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен заявила в интервью изданию "Зеркало недели", что у альянса всегда были проблемы со странами, где идет война. "Потому что одно из преимуществ НАТО — пятая статья Вашингтонского договора. И все боятся быть с Россией в прямой войне", — заявила Фельдгузен.
Пятая статья Вашингтонского договора рассматривает угрозу одной стране-участнику как угрозу всему Североатлантическому альянсу.
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