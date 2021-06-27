https://ria.ru/20210627/maksim-1738799837.html
Представитель МакSим прокомментировала данные о переводе певицы на ЭКМО
Представитель МакSим прокомментировала данные о переводе певицы на ЭКМО - РИА Новости, 27.06.2021
Представитель МакSим прокомментировала данные о переводе певицы на ЭКМО
Официальный представитель певицы МакSим (Марины Абросимовой) опровергла RT данные о переводе артистки на экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО). РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T13:23
2021-06-27T13:23
2021-06-27T15:16
макsим (марина абросимова)
здоровье
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1b/1599237008_0:0:2485:1397_1920x0_80_0_0_2374cf6d48eed60448e353c0e49a067d.jpg
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Официальный представитель певицы МакSим (Марины Абросимовой) опровергла RT данные о переводе артистки на экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО).По ее словам, в настоящее время состояние певицы остается крайне тяжелым."Есть понятие "медицинская тайна", хоть это невозможно в наши дни", — подчеркнула представитель Максимовой, добавив, что все имеют право на приватность, даже публичные люди.Ранее МакSим рассказала поклонникам в Instagram, что ее госпитализировали с пневмонией. На тот момент поражение легких составляло от 40 процентов. Позже врачи подключили ее к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.
https://rsport.ria.ru/20210621/maksim-1737849245.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/1b/1599237008_0:0:2484:1863_1920x0_80_0_0_496d6524356712e77eca2475f0a6a41f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
макsим (марина абросимова), здоровье, происшествия
Представитель МакSим прокомментировала данные о переводе певицы на ЭКМО
13:23 27.06.2021 (обновлено: 15:16 27.06.2021)
Представитель МакSим призвала не доверять источникам, сообщившим о переводе певицы на ЭКМО
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости.
Официальный представитель певицы МакSим (Марины Абросимовой) опровергла RT
данные о переводе артистки на экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО).
"У меня нет такой информации, я бы не стала доверять источникам, разместившим эту информацию", — заявила она.
По ее словам, в настоящее время состояние певицы остается крайне тяжелым.
"Есть понятие "медицинская тайна", хоть это невозможно в наши дни", — подчеркнула представитель Максимовой, добавив, что все имеют право на приватность, даже публичные люди.
Ранее МакSим рассказала поклонникам в Instagram, что ее госпитализировали с пневмонией. На тот момент поражение легких составляло от 40 процентов. Позже врачи подключили ее к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.