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Представитель МакSим прокомментировала данные о переводе певицы на ЭКМО
Представитель МакSим прокомментировала данные о переводе певицы на ЭКМО - РИА Новости, 27.06.2021
Представитель МакSим прокомментировала данные о переводе певицы на ЭКМО
Официальный представитель певицы МакSим (Марины Абросимовой) опровергла RT данные о переводе артистки на экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО). РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T13:23
2021-06-27T15:16
макsим (марина абросимова)
здоровье
происшествия
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Официальный представитель певицы МакSим (Марины Абросимовой) опровергла RT данные о переводе артистки на экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО).По ее словам, в настоящее время состояние певицы остается крайне тяжелым."Есть понятие "медицинская тайна", хоть это невозможно в наши дни", — подчеркнула представитель Максимовой, добавив, что все имеют право на приватность, даже публичные люди.Ранее МакSим рассказала поклонникам в Instagram, что ее госпитализировали с пневмонией. На тот момент поражение легких составляло от 40 процентов. Позже врачи подключили ее к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.
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макsим (марина абросимова), здоровье, происшествия
Представитель МакSим прокомментировала данные о переводе певицы на ЭКМО
13:23 27.06.2021 (обновлено: 15:16 27.06.2021)
 
© Фото : предоставлено пресс-службой певицы МакSимПевица МакSим
Певица МакSим - РИА Новости, 1920, 27.06.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой певицы МакSим

Представитель МакSим призвала не доверять источникам, сообщившим о переводе певицы на ЭКМО

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Официальный представитель певицы МакSим (Марины Абросимовой) опровергла RT данные о переводе артистки на экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО).

"У меня нет такой информации, я бы не стала доверять источникам, разместившим эту информацию", — заявила она.

По ее словам, в настоящее время состояние певицы остается крайне тяжелым.
"Есть понятие "медицинская тайна", хоть это невозможно в наши дни", — подчеркнула представитель Максимовой, добавив, что все имеют право на приватность, даже публичные люди.
Ранее МакSим рассказала поклонникам в Instagram, что ее госпитализировали с пневмонией. На тот момент поражение легких составляло от 40 процентов. Позже врачи подключили ее к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.
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