https://ria.ru/20210627/maksim-1738799837.html

Представитель МакSим прокомментировала данные о переводе певицы на ЭКМО

Представитель МакSим прокомментировала данные о переводе певицы на ЭКМО - РИА Новости, 27.06.2021

Представитель МакSим прокомментировала данные о переводе певицы на ЭКМО

Официальный представитель певицы МакSим (Марины Абросимовой) опровергла RT данные о переводе артистки на экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО). РИА Новости, 27.06.2021

2021-06-27T13:23

2021-06-27T13:23

2021-06-27T15:16

макsим (марина абросимова)

здоровье

происшествия

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Официальный представитель певицы МакSим (Марины Абросимовой) опровергла RT данные о переводе артистки на экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО).По ее словам, в настоящее время состояние певицы остается крайне тяжелым."Есть понятие "медицинская тайна", хоть это невозможно в наши дни", — подчеркнула представитель Максимовой, добавив, что все имеют право на приватность, даже публичные люди.Ранее МакSим рассказала поклонникам в Instagram, что ее госпитализировали с пневмонией. На тот момент поражение легких составляло от 40 процентов. Позже врачи подключили ее к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.

https://rsport.ria.ru/20210621/maksim-1737849245.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

макsим (марина абросимова), здоровье, происшествия