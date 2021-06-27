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В Ливане демонстранты блокируют дороги из-за падения курса валюты
В Ливане демонстранты блокируют дороги из-за падения курса валюты - РИА Новости, 27.06.2021
В Ливане демонстранты блокируют дороги из-за падения курса валюты
Демонстранты второй день подряд блокируют дороги горящими покрышками во всех районах Ливана, включая Бейрут, Триполи и Сайду, на фоне резкого снижения курса... РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T22:59
2021-06-27T22:59
2021-06-27T22:59
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БЕЙРУТ, 27 июн - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Демонстранты второй день подряд блокируют дороги горящими покрышками во всех районах Ливана, включая Бейрут, Триполи и Сайду, на фоне резкого снижения курса национальной валюты, передает корреспондент РИА Новости.Волнения вновь вспыхнули после очередного падения национальной валюты относительно американского доллара. С пятницы ливанский фунт рухнул с 15 000 до 18 100 за доллар, в то время как центральный банк продолжает сохранять курс на докризисном уровне в 1515 фунтов.В субботу в Триполи, по данным ливанских СМИ, демонстранты устроили беспорядки в центре города и рядом с домами депутатов. Охранники одного из парламентариев открыли огонь по митингующим, в результате чего ранения получили трое граждан. Ситуация стабилизировалась только после прибытия дополнительных армейских подразделений.В других районах страны акции проходят мирно. Армейские патрули без серьезных препятствий открывают блокированные участки дорог.В Бейруте в воскресенье дороги перекрыли сразу в нескольких районах. На площади Павших горящими покрышками блокировали главный перекресток, при этом в акции приняли участие менее 20 человек. На месте акции не наблюдалось ни одного сотрудника полиции или армии.Демонстранты призывают власти завершить процесс формирования правительства, уйти в отставку политиков, причастных к коррупции и усугублению кризиса, в результате которого больше половины ливанских семей в течении полутора лет оказались за чертой бедности без возможности обеспечить себя продуктами питания, лечением и дать образование детям.Массовые демонстрации и забастовки возобновились в крупных городах Ливана, в том числе в Бейруте и Триполи, на фоне еще большего ухудшения финансово-экономической ситуации в стране. С осени 2019 года национальная валюта обесценилась более чем в 10 раз по отношению к американскому доллару, банковская система практически парализована - вкладчики не в состоянии использовать свои валютные счета и переводить собственные средства за границу, тем временем цены на несубсидируемые продукты выросли более чем на 400%. Усугубляется дефицит медикаментов, бензина и электричества. В медицинских учреждениях ограничивают услуги из-за нехватки материалов и лекарств. Государственное электричество обеспечивается населению не более двух часов в день, а очереди на АЗС растягиваются на километры.Международное сообщество неоднократно заявляло о готовности оказать финансовую помощь Ливану при условии формирования эффективного правительства и проведения реформ. Однако политические силы в стране уже восьмой месяц не могут договориться, по какому принципу делить министерские портфели между собой.
https://ria.ru/20210413/livan-1728111169.html
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бейрут, ливан, в мире
В Ливане демонстранты блокируют дороги из-за падения курса валюты
В Ливане демонстранты блокируют дороги из-за падения курса валюты
БЕЙРУТ, 27 июн - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Демонстранты второй день подряд блокируют дороги горящими покрышками во всех районах Ливана, включая Бейрут, Триполи и Сайду, на фоне резкого снижения курса национальной валюты, передает корреспондент РИА Новости.
Волнения вновь вспыхнули после очередного падения национальной валюты относительно американского доллара. С пятницы ливанский фунт рухнул с 15 000 до 18 100 за доллар, в то время как центральный банк продолжает сохранять курс на докризисном уровне в 1515 фунтов.
В субботу в Триполи, по данным ливанских СМИ, демонстранты устроили беспорядки в центре города и рядом с домами депутатов. Охранники одного из парламентариев открыли огонь по митингующим, в результате чего ранения получили трое граждан. Ситуация стабилизировалась только после прибытия дополнительных армейских подразделений.
В других районах страны акции проходят мирно. Армейские патрули без серьезных препятствий открывают блокированные участки дорог.
В Бейруте
в воскресенье дороги перекрыли сразу в нескольких районах. На площади Павших горящими покрышками блокировали главный перекресток, при этом в акции приняли участие менее 20 человек. На месте акции не наблюдалось ни одного сотрудника полиции или армии.
Демонстранты призывают власти завершить процесс формирования правительства, уйти в отставку политиков, причастных к коррупции и усугублению кризиса, в результате которого больше половины ливанских семей в течении полутора лет оказались за чертой бедности без возможности обеспечить себя продуктами питания, лечением и дать образование детям.
Массовые демонстрации и забастовки возобновились в крупных городах Ливана
, в том числе в Бейруте и Триполи, на фоне еще большего ухудшения финансово-экономической ситуации в стране. С осени 2019 года национальная валюта обесценилась более чем в 10 раз по отношению к американскому доллару, банковская система практически парализована - вкладчики не в состоянии использовать свои валютные счета и переводить собственные средства за границу, тем временем цены на несубсидируемые продукты выросли более чем на 400%. Усугубляется дефицит медикаментов, бензина и электричества. В медицинских учреждениях ограничивают услуги из-за нехватки материалов и лекарств. Государственное электричество обеспечивается населению не более двух часов в день, а очереди на АЗС растягиваются на километры.
Международное сообщество неоднократно заявляло о готовности оказать финансовую помощь Ливану при условии формирования эффективного правительства и проведения реформ. Однако политические силы в стране уже восьмой месяц не могут договориться, по какому принципу делить министерские портфели между собой.