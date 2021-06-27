https://ria.ru/20210627/livan-1738834029.html

В Ливане демонстранты блокируют дороги из-за падения курса валюты

В Ливане демонстранты блокируют дороги из-за падения курса валюты - РИА Новости, 27.06.2021

В Ливане демонстранты блокируют дороги из-за падения курса валюты

Демонстранты второй день подряд блокируют дороги горящими покрышками во всех районах Ливана, включая Бейрут, Триполи и Сайду, на фоне резкого снижения курса... РИА Новости, 27.06.2021

2021-06-27T22:59

2021-06-27T22:59

2021-06-27T22:59

бейрут

ливан

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599823462_0:160:3066:1885_1920x0_80_0_0_db455f2c8ba1f0deca01b3b56bb9d040.jpg

БЕЙРУТ, 27 июн - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Демонстранты второй день подряд блокируют дороги горящими покрышками во всех районах Ливана, включая Бейрут, Триполи и Сайду, на фоне резкого снижения курса национальной валюты, передает корреспондент РИА Новости.Волнения вновь вспыхнули после очередного падения национальной валюты относительно американского доллара. С пятницы ливанский фунт рухнул с 15 000 до 18 100 за доллар, в то время как центральный банк продолжает сохранять курс на докризисном уровне в 1515 фунтов.В субботу в Триполи, по данным ливанских СМИ, демонстранты устроили беспорядки в центре города и рядом с домами депутатов. Охранники одного из парламентариев открыли огонь по митингующим, в результате чего ранения получили трое граждан. Ситуация стабилизировалась только после прибытия дополнительных армейских подразделений.В других районах страны акции проходят мирно. Армейские патрули без серьезных препятствий открывают блокированные участки дорог.В Бейруте в воскресенье дороги перекрыли сразу в нескольких районах. На площади Павших горящими покрышками блокировали главный перекресток, при этом в акции приняли участие менее 20 человек. На месте акции не наблюдалось ни одного сотрудника полиции или армии.Демонстранты призывают власти завершить процесс формирования правительства, уйти в отставку политиков, причастных к коррупции и усугублению кризиса, в результате которого больше половины ливанских семей в течении полутора лет оказались за чертой бедности без возможности обеспечить себя продуктами питания, лечением и дать образование детям.Массовые демонстрации и забастовки возобновились в крупных городах Ливана, в том числе в Бейруте и Триполи, на фоне еще большего ухудшения финансово-экономической ситуации в стране. С осени 2019 года национальная валюта обесценилась более чем в 10 раз по отношению к американскому доллару, банковская система практически парализована - вкладчики не в состоянии использовать свои валютные счета и переводить собственные средства за границу, тем временем цены на несубсидируемые продукты выросли более чем на 400%. Усугубляется дефицит медикаментов, бензина и электричества. В медицинских учреждениях ограничивают услуги из-за нехватки материалов и лекарств. Государственное электричество обеспечивается населению не более двух часов в день, а очереди на АЗС растягиваются на километры.Международное сообщество неоднократно заявляло о готовности оказать финансовую помощь Ливану при условии формирования эффективного правительства и проведения реформ. Однако политические силы в стране уже восьмой месяц не могут договориться, по какому принципу делить министерские портфели между собой.

https://ria.ru/20210413/livan-1728111169.html

https://ria.ru/20200927/makron-1577855832.html

бейрут

ливан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бейрут, ливан, в мире