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Выбросить нельзя оставить. Что делать с просроченным кремом от солнца

Выбросить нельзя оставить. Что делать с просроченным кремом от солнца - РИА Новости, 27.06.2021

Выбросить нельзя оставить. Что делать с просроченным кремом от солнца

Солнцезащитный крем с истекшим сроком годности становится менее эффективным и даже опасным. Почему, рассказала в интервью радио Sputnik кандидат медицинских... РИА Новости, 27.06.2021

2021-06-27T04:15

2021-06-27T04:15

2021-06-27T04:15

медицинский центр "триактив"

наталия гайдаш

россия

здоровье

общество

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Солнцезащитный крем с истекшим сроком годности становится менее эффективным и даже опасным. Почему, рассказала в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, онкодерматолог, косметолог, директор медицинского центра "ТриАктив" Наталия Гайдаш.В состав любого крема входят консерванты, действие которых ограничено, а также вещества, которые со временем окисляются и утрачивают свои свойства, отметила врач. Поэтому срок годности крема — это срок безопасности, подчеркнула она.Просроченный крем не просто перестает работать, когда теряют активность вещества, обеспечивавшие защиту от солнца, он может начать действовать в противоположном направлении, предупредила дерматолог."Получится обратный эффект: просроченные солнцезащитные кремы могут вызывать фотодерматоз (повышенная чувствительность к солнечному излучению. — Прим. ред.), ведь мы их наносим, как правило, чтобы выйти на активное солнце. Кроме того, окисление продуктов может вызвать аллергические реакции", — заключила Гайдаш.

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медицинский центр "триактив", наталия гайдаш, россия, здоровье, общество