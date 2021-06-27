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Выбросить нельзя оставить. Что делать с просроченным кремом от солнца
Выбросить нельзя оставить. Что делать с просроченным кремом от солнца - РИА Новости, 27.06.2021
Выбросить нельзя оставить. Что делать с просроченным кремом от солнца
Солнцезащитный крем с истекшим сроком годности становится менее эффективным и даже опасным. Почему, рассказала в интервью радио Sputnik кандидат медицинских... РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T04:15
2021-06-27T04:15
медицинский центр "триактив"
наталия гайдаш
россия
здоровье
общество
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Солнцезащитный крем с истекшим сроком годности становится менее эффективным и даже опасным. Почему, рассказала в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, онкодерматолог, косметолог, директор медицинского центра "ТриАктив" Наталия Гайдаш.В состав любого крема входят консерванты, действие которых ограничено, а также вещества, которые со временем окисляются и утрачивают свои свойства, отметила врач. Поэтому срок годности крема — это срок безопасности, подчеркнула она.Просроченный крем не просто перестает работать, когда теряют активность вещества, обеспечивавшие защиту от солнца, он может начать действовать в противоположном направлении, предупредила дерматолог."Получится обратный эффект: просроченные солнцезащитные кремы могут вызывать фотодерматоз (повышенная чувствительность к солнечному излучению. — Прим. ред.), ведь мы их наносим, как правило, чтобы выйти на активное солнце. Кроме того, окисление продуктов может вызвать аллергические реакции", — заключила Гайдаш.
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медицинский центр "триактив", наталия гайдаш, россия, здоровье, общество

Выбросить нельзя оставить. Что делать с просроченным кремом от солнца

04:15 27.06.2021
 
© Fotolia / verona_studioДевушка наносит солнцезащитный крем
Девушка наносит солнцезащитный крем - РИА Новости, 1920, 27.06.2021
© Fotolia / verona_studio
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Солнцезащитный крем с истекшим сроком годности становится менее эффективным и даже опасным. Почему, рассказала в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, онкодерматолог, косметолог, директор медицинского центра "ТриАктив" Наталия Гайдаш.
В состав любого крема входят консерванты, действие которых ограничено, а также вещества, которые со временем окисляются и утрачивают свои свойства, отметила врач. Поэтому срок годности крема — это срок безопасности, подчеркнула она.
"Не надо брать на себя смелость использовать препараты, которые уже прошли срок годности. Солнцезащитные средства и так одни из самых долгоиграющих. Если испортился запах, изменилась консистенция, однозначно нельзя таким кремом пользоваться", — объяснила Гайдаш.
Просроченный крем не просто перестает работать, когда теряют активность вещества, обеспечивавшие защиту от солнца, он может начать действовать в противоположном направлении, предупредила дерматолог.
"Получится обратный эффект: просроченные солнцезащитные кремы могут вызывать фотодерматоз (повышенная чувствительность к солнечному излучению. — Прим. ред.), ведь мы их наносим, как правило, чтобы выйти на активное солнце. Кроме того, окисление продуктов может вызвать аллергические реакции", — заключила Гайдаш.
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Медицинский центр "Триактив"Наталия ГайдашРоссияЗдоровьеОбщество
 
 
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