https://ria.ru/20210627/kredity-1738778135.html

ЦБ ужесточит регулирование выдачи потребительских кредитов

ЦБ ужесточит регулирование выдачи потребительских кредитов - РИА Новости, 27.06.2021

ЦБ ужесточит регулирование выдачи потребительских кредитов

Банк России с 1 июля ужесточает регулирование выдачи необеспеченных потребительских кредитов, тем самым возвращая их уровень к "допандемическим" значениям. РИА Новости, 27.06.2021

2021-06-27T08:25

2021-06-27T08:25

2021-06-27T11:51

россия

национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Банк России с 1 июля ужесточает регулирование выдачи необеспеченных потребительских кредитов, тем самым возвращая их уровень к "допандемическим" значениям.Регулятор объяснил необходимость повышения надбавок к коэффициентам риска по таким ссудам ускорением темпов роста этого сегмента и, как следствие, увеличением долговой нагрузки россиян. По данным ЦБ, по итогам первого квартала она выросла до 11,9% с 11,7% в начале года, обновив исторический максимум.Банк России считает, что ужесточение подтолкнет финансовые организации реже выдавать средства закредитованным заемщикам, а также позволит постепенно обеспечить устойчивость банков.Эксперты сходятся во мнении, что такой шаг ЦБ поспособствует росту стоимости кредитов. При этом старший аналитик банковских рейтингов НРА Надежда Караваева считает, что это затронет только людей с высокой долговой нагрузкой. Основной причиной роста стоимости ссуд будет повышение ключевой ставки, считает она.В то же время директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин допускает, что ужесточение регулирования может затронуть более широкий круг заемщиков, а не только наиболее закредитованных. "В сочетании с ростом ключевой ставки доступность таких кредитов для населения снизится, и в целом это может оказать некоторое влияние на динамику необеспеченного кредитования", — сказал он.Впрочем, значительного замедления темпов роста кредитования в этом сегменте не произойдет, считает Полухин. "Спрос граждан на такие кредиты стабильно высок, а банки в среднем имеют достаточный запас капитала, чтобы не ограничивать себя в выдачах таких высокомаржинальных продуктов. Прирост портфеля в данном сегменте по итогам года может составить около 20%", — заключил он. Однако Караваева ожидает более медленного роста — на 12%.

https://ria.ru/20210627/tseny-1738607879.html

https://ria.ru/20210626/bank-1738708961.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра), центральный банк рф (цб рф), экономика