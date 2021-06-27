https://ria.ru/20210627/koronavirus-1738834662.html
В ЮАР ввели жесткие ограничения из-за распространения штамма "дельта"
В ЮАР ввели жесткие ограничения из-за распространения штамма "дельта" - РИА Новости, 27.06.2021
В ЮАР ввели жесткие ограничения из-за распространения штамма "дельта"
Власти ЮАР ужесточают карантинные ограничения из-за третьей волны коронавируса и распространения варианта COVID-19 "дельта", заявил президент страны Сирил... РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T23:16
2021-06-27T23:16
2021-06-27T23:16
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
сирил рамафоса
юар
в мире
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Власти ЮАР ужесточают карантинные ограничения из-за третьей волны коронавируса и распространения варианта COVID-19 "дельта", заявил президент страны Сирил Рамафоса.Рамафоса выступил в воскресенье с обращением к нации и объявил, что страна переходит на четвертый уровень опасности из-за коронавируса из пяти возможных. Он продлится 14 дней, а новые ограничения начнут действовать с понедельника.Школы будут закрыты на каникулы 30 июня - раньше, чем планировалось. Все работодатели должны позволить работникам работать удаленно, если "нет необходимости для выполнения работы на месте". При этом магазины, фабрики, шахты, фермы и другие места будут продолжать работать.В кафе и ресторанах можно будет заказывать еду только на вынос или доставку. Кроме того, власти ЮАР для "облегчения нагрузки на больницы" решили запретить продажу алкоголя на двухнедельный срок. Комендантский час будет действовать с 21.00 до 4.00, на улицах в указанное время запрещено находиться всем, за исключением некоторых работников. Все "второстепенные" места должны будут закрываться в 20.00.Наряду с этим власти запретили проводить собрания "социального, религиозного, политического и иного характера любого размера". Разрешается встречаться "только с членами своей семьи", а на похоронах смогут присутствовать максимум 50 человек.Не будут запрещены перемещения внутри провинций, за исключением самой развитой с экономической точки зрения провинции ЮАР Гаутенг, где ранее фиксировался большой рост случаев заражения вариантом COVID-19 "дельта". Ограничения не распространяются на передвижение в Гаутенг для работы или учебы.Также власти решили расширить охват вакцинации от коронавируса, прививки в скором времени смогут сделать жители страны в возрасте 50 лет и старше. Всего в ЮАР вакцинировались около 2,7 миллиона человек.
https://ria.ru/20210627/koronavirus-1738784397.html
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коронавирус covid-19, сирил рамафоса, юар, в мире
В ЮАР ввели жесткие ограничения из-за распространения штамма "дельта"
В ЮАР ввели жесткие ограничения из-за распространения штамма коронавируса "дельта"
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости.
Власти ЮАР
ужесточают карантинные ограничения из-за третьей волны коронавируса и распространения варианта COVID-19 "дельта", заявил президент страны Сирил Рамафоса
.
Рамафоса выступил в воскресенье с обращением к нации и объявил, что страна переходит на четвертый уровень опасности из-за коронавируса из пяти возможных. Он продлится 14 дней, а новые ограничения начнут действовать с понедельника.
"Вариант "дельта" был зафиксирован в пяти наших провинциях... Мы имеем доказательства в пользу того, что он быстро вытесняет вариант "бета", который в основном распространялся в нашей стране. Мы обеспокоены быстрым распространением этого варианта... Ситуация ухудшилась. Наряду с многими странами Африки, в ЮАР наблюдается новый всплеск заражений", - заявил Рамафоса в ходе выступления. Слова президента приводятся в на сайте его администрации.
Школы будут закрыты на каникулы 30 июня - раньше, чем планировалось. Все работодатели должны позволить работникам работать удаленно, если "нет необходимости для выполнения работы на месте". При этом магазины, фабрики, шахты, фермы и другие места будут продолжать работать.
В кафе и ресторанах можно будет заказывать еду только на вынос или доставку. Кроме того, власти ЮАР для "облегчения нагрузки на больницы" решили запретить продажу алкоголя на двухнедельный срок. Комендантский час будет действовать с 21.00 до 4.00, на улицах в указанное время запрещено находиться всем, за исключением некоторых работников. Все "второстепенные" места должны будут закрываться в 20.00.
Наряду с этим власти запретили проводить собрания "социального, религиозного, политического и иного характера любого размера". Разрешается встречаться "только с членами своей семьи", а на похоронах смогут присутствовать максимум 50 человек.
Не будут запрещены перемещения внутри провинций, за исключением самой развитой с экономической точки зрения провинции ЮАР Гаутенг, где ранее фиксировался большой рост случаев заражения вариантом COVID-19 "дельта". Ограничения не распространяются на передвижение в Гаутенг для работы или учебы.
Также власти решили расширить охват вакцинации от коронавируса, прививки в скором времени смогут сделать жители страны в возрасте 50 лет и старше. Всего в ЮАР вакцинировались около 2,7 миллиона человек.