https://ria.ru/20210627/koronavirus-1738790406.html

В России за сутки 12 728 человек выздоровели от COVID-19

В России за сутки 12 728 человек выздоровели от COVID-19 - РИА Новости, 27.06.2021

В России за сутки 12 728 человек выздоровели от COVID-19

В РФ за сутки выписаны 12 728 человек после COVID-19, за все время - 4 956 714, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 27.06.2021

2021-06-27T11:18

2021-06-27T11:18

2021-06-27T11:18

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

здоровье - общество

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. В РФ за сутки выписаны 12 728 человек после COVID-19, за все время - 4 956 714, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 12 728 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 4 956 714", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки выписаны 4018 человек, в Подмосковье - 1902, в Санкт-Петербурге - 1351.

россия

москва

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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