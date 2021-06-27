https://ria.ru/20210627/koronavirus-1738790157.html
В России за сутки умерли 599 пациентов с COVID-19
В России за сутки умерли 599 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 27.06.2021
В России за сутки умерли 599 пациентов с COVID-19
За сутки в РФ подтверждено 599 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 133 282, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T11:17
2021-06-27T11:17
2021-06-27T11:17
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждено 599 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 133 282, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки подтверждено 599 смертей... За весь период по России умерло 133 282 человека", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки подтверждено 114 смертей, в Санкт-Петербурге - 106, в Нижегородской области - 24.
https://ria.ru/20210626/koronavirus-1738722091.html
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коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, москва, санкт-петербург, общество
В России за сутки умерли 599 пациентов с COVID-19
В России за сутки умерли 599 пациентов с COVID-19