https://ria.ru/20210627/koronavirus-1738790157.html

В России за сутки умерли 599 пациентов с COVID-19

В России за сутки умерли 599 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 27.06.2021

В России за сутки умерли 599 пациентов с COVID-19

За сутки в РФ подтверждено 599 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 133 282, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 27.06.2021

2021-06-27T11:17

2021-06-27T11:17

2021-06-27T11:17

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

здоровье - общество

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общество

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждено 599 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 133 282, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки подтверждено 599 смертей... За весь период по России умерло 133 282 человека", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки подтверждено 114 смертей, в Санкт-Петербурге - 106, в Нижегородской области - 24.

https://ria.ru/20210626/koronavirus-1738722091.html

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2021

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