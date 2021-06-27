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В Москве выявили 6723 новых случая COVID-19

В Москве выявили 6723 новых случая COVID-19 - РИА Новости, 27.06.2021

В Москве выявили 6723 новых случая COVID-19

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве – 6723, в Подмосковье – 2608 и в Санкт-Петербурге – 1298, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 27.06.2021

2021-06-27T11:17

2021-06-27T11:17

2021-06-27T11:17

распространение коронавируса

коронавирус в россии

москва

московская область (подмосковье)

магаданская область

общество

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве – 6723, в Подмосковье – 2608 и в Санкт-Петербурге – 1298, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: Москва – 6723, Московская область – 2608, Санкт-Петербург – 1298", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области - 11, Ненецком автономном округе - 5, Чукотском автономном округе - 3.

москва

московская область (подмосковье)

магаданская область

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), магаданская область, общество