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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210627/koronavirus-1738790046.html
В Москве выявили 6723 новых случая COVID-19
В Москве выявили 6723 новых случая COVID-19 - РИА Новости, 27.06.2021
В Москве выявили 6723 новых случая COVID-19
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве – 6723, в Подмосковье – 2608 и в Санкт-Петербурге – 1298, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T11:17
2021-06-27T11:17
распространение коронавируса
коронавирус в россии
москва
московская область (подмосковье)
магаданская область
общество
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве – 6723, в Подмосковье – 2608 и в Санкт-Петербурге – 1298, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: Москва – 6723, Московская область – 2608, Санкт-Петербург – 1298", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области - 11, Ненецком автономном округе - 5, Чукотском автономном округе - 3.
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коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), магаданская область, общество
В Москве выявили 6723 новых случая COVID-19
11:17 27.06.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в герметичном шлюзе в коридоре "заразной зоны" в Московском клиническом центре инфекционных болезней (МКЦИБ) "Вороновское"
Медицинские работники в герметичном шлюзе в коридоре заразной зоны в Московском клиническом центре инфекционных болезней (МКЦИБ) Вороновское - РИА Новости, 1920, 27.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк

В Москве выявили 6723 новых случая COVID-19

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве – 6723, в Подмосковье – 2608 и в Санкт-Петербурге – 1298, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: Москва – 6723, Московская область – 2608, Санкт-Петербург – 1298", - говорится в сообщении.
Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области - 11, Ненецком автономном округе - 5, Чукотском автономном округе - 3.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииМоскваМосковская область (Подмосковье)Магаданская областьОбщество
 
 
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