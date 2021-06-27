https://ria.ru/20210627/koronavirus-1738784397.html

Минздрав Индии призвал власти принять меры из-за штамма "дельта плюс"

Минздрав Индии призвал власти принять меры из-за штамма "дельта плюс" - РИА Новости, 27.06.2021

Минздрав Индии призвал власти принять меры из-за штамма "дельта плюс"

Минздрав Индии призвал восемь штатов страны, где выявлен вариант коронавируса "дельта плюс", принять ограничительные меры для недопущения его дальнейшего... РИА Новости, 27.06.2021

2021-06-27T10:03

2021-06-27T10:03

2021-06-27T10:03

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

индия

в мире

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НЬЮ-ДЕЛИ, 27 июн – РИА Новости. Минздрав Индии призвал восемь штатов страны, где выявлен вариант коронавируса "дельта плюс", принять ограничительные меры для недопущения его дальнейшего распространения."Министерство направило письма в Раджастан, Тамилнад, Карнатаку, Пенджаб, Харьяну, Джамму и Кашмир, Гуджарат и Андхра-Прадеш, где этот вариант выявлен в нескольких округах", - сообщил минздрав Индии.Ранее Индийский консорциум по геномике SARS-CoV-2 признал штамм "дельта плюс" (B.1.617.2.1) "вариантом, вызывающим беспокойство". По мнению ученых, новый штамм обладает повышенной проницаемостью, более сильным связыванием с рецепторами клеток легких и возможным снижением ответа на моноклональные антитела."Министерство в своем сообщении рекомендовало принять в районах и кластерах, где был обнаружен этот вариант, немедленные меры по сдерживанию, включая предотвращение скопления людей. Минздрав также выступает за широкое тестирование, оперативное отслеживание, а также охват вакцинами на приоритетной основе", - сказал представитель министерства.Согласно последним данным, в Индии выявлено 48 случаев заболевания штаммом "дельта плюс", четыре человека скончались.Вариант коронавируса B.1.617 впервые был выявлен в Индии в октябре 2020 года, а позднее были обнаружены три его подвида - B.1.617.1, B.1.617.2 ("дельта") и B.1.617.3, отличающиеся несколькими мутациями в спайковом белке. Штамм "дельта" в последнее время был найден во множестве стран и, по мнению индийских врачей, мог стать основной причиной второй волны коронавируса в Индии.Новый штамм "дельта плюс" отличается наличием мутации K417N в спайковом белке, которая может снижать активность сыворотки и антител переболевших и вакцинированных людей. Как отмечают индийские врачи, впервые этот штамм был обнаружен в марте этого года в Европе.

https://ria.ru/20210625/deltaplyus-1738476209.html

https://ria.ru/20210625/shtamm-1738538911.html

https://ria.ru/20210626/shtamm-1738759637.html

индия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, индия, в мире