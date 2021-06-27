https://ria.ru/20210627/kontrakt-1738745180.html

Чем пахнут Медведева и Гном Гномыч? Новые рекламные контракты фигуристов

Чем пахнут Медведева и Гном Гномыч? Новые рекламные контракты фигуристов - РИА Новости, 27.06.2021

Чем пахнут Медведева и Гном Гномыч? Новые рекламные контракты фигуристов

Несмотря на невыносимую жару в Центральной России, напоминающую тропический климат, при котором ледовые катки давно бы уже превратились в огромные моря с... РИА Новости, 27.06.2021

2021-06-27T08:00

2021-06-27T08:00

2021-06-27T11:31

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Несмотря на невыносимую жару в Центральной России, напоминающую тропический климат, при котором ледовые катки давно бы уже превратились в огромные моря с плавающими диковинными рыбками, активность в мире российского фигурного катания и не думала прекращаться.И это касается не только тренировочного процесса и начавшейся работы над постановками новых программ для олимпийского сезона, но и участия спортсменов в рекламных проектах, в которых ранее наши фигуристы замечены еще не были.Евгения Медведева пахнет Lacoste и большим теннисомОдной из самых привлекательных для рекламодателей фигуристок в этом году остается Евгения Медведева. Создается ощущение, что двукратная чемпионка мира заключает рекламные контракты чуть ли не каждую неделю. Nestle, LG, Ozon, японские очистители воздуха, массажные кресла — и вот теперь в этом списке оказался еще и всемирно известный бренд Lacoste.Евгения в своем Instagram разместила рекламный танцевальный ролик, в котором она, будучи облаченной в одежду пастельных тонов от этой французской марки, изящно кружится в холле какого-то здания (явно не "Самбо-70"), неожиданно роняет флакон туалетной воды Lacoste L.12.12 Rose, который затем приземляется в ее руку в виде теннисного мячика турнира Roland-Garros, спонсором которого и являлась в этом году Lacoste. Как говорится, "фигуристка кружится — денежка мутится". Но в итоге получился довольно интересный образный симбиоз фигурного катания, большого тенниса и парфюмерной продукции: Евгения мягко и органично смотрится в одежде от Lacoste, которая стилистически навеяна fashion-эстетикой большого тенниса, и при этом элегантно рекламирует парфюм известного бренда, упакованный в симпатичный нежно-розовый флакон, наполненный благоуханиями франжипани, фрезии, мяты и амбретты.Хоть данный рекламный альянс — Lacoste + Медведева — и был инициирован известной российской сетью парфюмерных супермаркетов (к подобной маркетинговой схеме мы еще вернемся), но в очередной раз можно констатировать тот факт, что в модной копилке нашей прославленной фигуристки оказался еще один известный бренд, подтвердив тем самым статус Евгении как одного из самых востребованных мировыми торговыми марками амбассадоров среди российских спортсменов.В этом году Женя уже регулярно сверкала нарядами от Dior, в том числе и на открытии Московского кинофестиваля, на красной дорожке премии Муз-ТВ она была в платье от Fendi, в ее гардеробе периодически мелькают вещички от Chanel и других брендов категории люкс, и вот теперь Lacoste наряжает ее в свои базовые вещи. Вся эта привлекательная fashion-аура, витающая вокруг Евгении уже довольно продолжительное время, постепенно создает Медведевой репутацию самой модной и стильной фигуристки планеты, что, безусловно, не может не радовать ее поклонников и российских любителей фигурного катания.Гном Гномыч пахнет Azzaro и мамиными макарунамиЕсли Евгения Медведева лишь только начинает свой заплыв по океану рекламного рынка России на небольшой стильной лодочке, то следующие наши герои уже давно бороздят эти водные маркетинговые просторы на гигантских круизных лайнерах.Перечислять рекламные контракты, в которых задействованы Евгений Плющено, Яна Рудковская и их сын Александр (известный как Гном Гномыч), не хватит мощностей ни одного интернет-сервера. А их недавняя рекламная акция (так называемая Instagram-карусель) по розыгрышу автомобиля BMW и более мелких сувениров из обожаемого данной семьей премиум-сегмента привлекла около 120 тысяч участников и огромное количество подписчиков лично Гном Гномычу, сделав его самым популярным фигуристом в Instagram: у него теперь 900 тысяч фолловеров. Занимательным моментом в этой истории с многочисленными рекламными контрактами звезд фигурного катания является то, что бизнес-стратегии Медведевой и Гном Гномыча в какой-то момент неожиданно пересеклись.Началось все с того, что и Евгения, и Александр Плющенко стали периодически появляться в одежде от Dior, размещая фотографии, где они максимально демонстративно показывают принадлежность своих вещей именно данному люксовому бренду.А теперь вслед за Женей Гном Гномыч со своим известным папой оказался задействован в той же парфюмерной схеме, что и Медведева с Lacoste: он и Евгений Плющенко рекламируют аромат Azzoro Chrome по инициативе уже другой российской сети парфюмерных супермаркетов.Если Евгения кружилась с флакончиком французского бренда в уютных интерьерах современного здания, то в случае с рекламой Azzoro Chrome ее создатели ничего оригинального придумывать не стали и загнали Гном Гномыча и Евгения Плющенко в заросли травы, в которой они, видимо, регулярно прячутся, когда Яна Рудковская их заставляет участвовать в очередной пиар-кампании.Кстати, одно из таких Instagram-мероприятий, прошедшее под бдительным патронажем Рудковской, совсем недавно с шумом прокатилось по всем социально-сетевым профилям членов модной фигурнокатательной семьи. Крещение младшего сына — Арсения Плющенко было организовано практически как селебрити-вечеринка: с приглашенными звездами, шикарными декорациями и бескрайними столами, на которых почему-то присутствовали лишь букеты цветов, пустые тарелки и этажерки с пирожными макарунами, давно знакомые подписчикам Рудковской по ее фирменным Instagram-завтракам.Сама процедура крещения малыша Арсения состоялась в подмосковном храме, в который все знаменитое семейство пришло в полном составе,дополнив традиционные церковные ароматы ладана благоуханием бергамота, сандала и белого мускуса, из которых, по заверениям производителя, и состоит рекламируемый Гном Гномычем и Евгением Плющенко парфюм Azzoro Chrome. Алина Загитова: запах детстваНе отстает от своих коллег в заплыве по рекламным волнам летнего моря, образованного вследствие массового таяния ледовых катков из-за немыслимой июньской жары и главная звезда женского фигурного катания — Алина Загитова.К мировым гигантам Puma и Shiseido, которые продолжают спонсорское сотрудничество с олимпийской чемпионкой, даже несмотря на то, что она, как, собственно, и Евгения Медведева, уже полтора года не принимала участия в соревнованиях, недавно присоединилась российская сеть магазинов игрушек.По сюжету рекламного видеоролика, который фигуристка на днях разместила в своем Instagram, Алина, заручившись поддержкой верной четвероногой подруги Масару и взяв собаку на совместный шопинг в качестве ищейки интересных товаров, решительно заходит в супермаркет игрушек. Гуляя средь бесконечных торговых рядов и мучительно размышляя, что же ей все-таки прикупить, Алина берет с полки мячик (правда, не теннисный) и в конце этого захватывающего видеопроизведения покидает вместе с Масару детский магазин. В этот момент за ними выбегает медведь-носильщик с шестью пакетами, наполненными покупками, которые Загитова то ли забыла на кассе, то ли вообще решила от них в итоге отказаться.Алина Загитова, в отличие от своей, похоже, уже вечной, антагонистки Евгении Медведевой, в глазах пиарщиков и продюсеров все-таки больше подходит для юной аудитории. Она действительно очень органично смотрится в детских спектаклях, телешоу с возрастным рейтингом 0+, и теперь 19-летняя звезда фигурного катания выступила в роли амбассадора торговой сети игрушек.Но из этой, казалось бы, невинной затеи получилась довольно забавная коллизия. В магазин игрушек все-таки чаще ходят не с собаками, а с детьми, и не одинокие привлекательные девушки, а утомленные бытовой суетой мамаши, которые вынуждены по требованию своих кричащих чад войти в эту кусачую для семейного бюджета западню.И насколько уместно именно Алина Загитова смотрится в подобной рекламе, сказать однозначно непросто.Ведь в этой истории есть некие абсолютно неочевидные, даже надуманные, полупрозрачные, но все-таки трогательные нотки одиночества и даже ностальгии. Незамужняя девушка, известная фигуристка, не попавшая в этом году в состав сборной, в компании с милой собачкой бродит по торговым рядам, забитым игрушками, как бы вспоминая свое недавнее прошлое и яркое детство, в котором эти самые игрушки доставались ей абсолютно бесплатно, лавиной обрушиваясь на каток после ее очередного триумфального выступления на спортивном турнире, что, возможно, к сожалению многих, больше никогда не повторится.

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Алексей Смирнов https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/0a/1727687372_228:0:1768:1540_100x100_80_0_0_0d891b499536a93560eb62b79017fc71.jpg

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Алексей Смирнов https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/0a/1727687372_228:0:1768:1540_100x100_80_0_0_0d891b499536a93560eb62b79017fc71.jpg

шоу-бизнес, александр плющенко (гном гномыч), россия, ozon, chanel, яна рудковская, bmw ag, колумнисты - авторы, олимпийские игры, авторы