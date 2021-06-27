Климкин предрек проблемы для ЕС из-за предложения Меркель о Путине
04:17 27.06.2021 (обновлено: 11:36 27.06.2021)
Экс-глава МИД Украины Климкин предрек проблемы для ЕС из-за предложения Меркель о Путине
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Бывший глава МИД Украины Павел Климкин раскритиковал в эфире канала UkrLife канцлера Германии Ангелу Меркель за предложение провести саммит Евросоюза с президентом России Владимиром Путиным.
"Пусть себе Меркель сколько угодно встречается с Путиным, и Макрон. Но непосредственно в документах ЕС написано, что не может быть встречи ЕС на высшем уровне с Россией", — заявил Климкин.
По его мнению, инициатива канцлера ФРГ ведет к возвращению отношений с Москвой "к нормальности".
Бывший глава МИД добавил, что считает оправданной и необходимой прошедшую встречу Путина с его американским коллегой Джо Байденом, так как там обсуждались "критические вопросы". Точно также он считает возможной встречу Меркель или президента Франции Эммануэля Макрона с Путиным, если переговоры пройдут не под эгидой Евросоюза.
"Но когда ЕС официально начинает общаться с Путиным, это означает возвращение к нормальным отношениям между ЕС и Россией. И это означает, что принципы и ценности Евросоюза куда-то очень далеко засунули. И это, на самом деле, проблема для самого Евросоюза, поскольку Евросоюз начинает это бесконечное петляние. С Китаем пропетляем, с Россией пропетляем. Как бы чего не вышло <…> И это очень мешает Евросоюзу. Если Евросоюз будет и дальше так петлять, он допетляется", — сказал Климкин.
Ранее газета Financial Times написала, что Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон хотят, чтобы ЕС рассмотрел вопрос о приглашении Владимира Путина на саммит. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил эту информацию. Он добавил, что важно понять, есть ли согласие всех членов интеграционного объединения на встречу с представителями Москвы.