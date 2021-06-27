https://ria.ru/20210627/klimkin-1738774169.html

Климкин предрек проблемы для ЕС из-за предложения Меркель о Путине

Климкин предрек проблемы для ЕС из-за предложения Меркель о Путине - РИА Новости, 27.06.2021

Климкин предрек проблемы для ЕС из-за предложения Меркель о Путине

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин раскритиковал в эфире канала UkrLife канцлера Германии Ангелу Меркель за предложение провести саммит Евросоюза с... РИА Новости, 27.06.2021

2021-06-27T04:17

2021-06-27T04:17

2021-06-27T11:36

россия

эммануэль макрон

павел климкин

мид украины

евросоюз

ангела меркель

джо байден

владимир путин

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Климкин предрек крах ЕС из-за предложения Меркель о Путине

https://cdn23.img.ria.ru/images/147495/10/1474951042_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d2495bae572046c9048fbbeac959e003.jpg

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Бывший глава МИД Украины Павел Климкин раскритиковал в эфире канала UkrLife канцлера Германии Ангелу Меркель за предложение провести саммит Евросоюза с президентом России Владимиром Путиным.По его мнению, инициатива канцлера ФРГ ведет к возвращению отношений с Москвой "к нормальности".Бывший глава МИД добавил, что считает оправданной и необходимой прошедшую встречу Путина с его американским коллегой Джо Байденом, так как там обсуждались "критические вопросы". Точно также он считает возможной встречу Меркель или президента Франции Эммануэля Макрона с Путиным, если переговоры пройдут не под эгидой Евросоюза.Ранее газета Financial Times написала, что Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон хотят, чтобы ЕС рассмотрел вопрос о приглашении Владимира Путина на саммит. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил эту информацию. Он добавил, что важно понять, есть ли согласие всех членов интеграционного объединения на встречу с представителями Москвы.Затем, как передавал Блумберг, канцлер Германии заявила, что соглашение по организации саммита между ЕС и Россией не достигнуто. Агентство также сообщало, что против встречи с Россией на высшем уровне выступили около десяти стран Евросоюза.

https://ria.ru/20210626/evrosoyuz-1738679432.html

россия

москва

франция

германия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, эммануэль макрон, павел климкин, мид украины, евросоюз, ангела меркель, джо байден, владимир путин, москва, франция, германия, украина, в мире