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Климкин предрек проблемы для ЕС из-за предложения Меркель о Путине
Климкин предрек проблемы для ЕС из-за предложения Меркель о Путине - РИА Новости, 27.06.2021
Климкин предрек проблемы для ЕС из-за предложения Меркель о Путине
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин раскритиковал в эфире канала UkrLife канцлера Германии Ангелу Меркель за предложение провести саммит Евросоюза с... РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T04:17
2021-06-27T11:36
россия
эммануэль макрон
павел климкин
мид украины
евросоюз
ангела меркель
джо байден
владимир путин
москва
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Климкин предрек крах ЕС из-за предложения Меркель о Путине
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Бывший глава МИД Украины Павел Климкин раскритиковал в эфире канала UkrLife канцлера Германии Ангелу Меркель за предложение провести саммит Евросоюза с президентом России Владимиром Путиным.По его мнению, инициатива канцлера ФРГ ведет к возвращению отношений с Москвой "к нормальности".Бывший глава МИД добавил, что считает оправданной и необходимой прошедшую встречу Путина с его американским коллегой Джо Байденом, так как там обсуждались "критические вопросы". Точно также он считает возможной встречу Меркель или президента Франции Эммануэля Макрона с Путиным, если переговоры пройдут не под эгидой Евросоюза.Ранее газета Financial Times написала, что Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон хотят, чтобы ЕС рассмотрел вопрос о приглашении Владимира Путина на саммит. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил эту информацию. Он добавил, что важно понять, есть ли согласие всех членов интеграционного объединения на встречу с представителями Москвы.Затем, как передавал Блумберг, канцлер Германии заявила, что соглашение по организации саммита между ЕС и Россией не достигнуто. Агентство также сообщало, что против встречи с Россией на высшем уровне выступили около десяти стран Евросоюза.
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Климкин предрек проблемы для ЕС из-за предложения Меркель о Путине
04:17 27.06.2021 (обновлено: 11:36 27.06.2021)
 
© Flickr / NATOЭкс-глава МИД Украины Павел Климкин
Экс-глава МИД Украины Павел Климкин - РИА Новости, 1920, 27.06.2021
© Flickr / NATO

Экс-глава МИД Украины Климкин предрек проблемы для ЕС из-за предложения Меркель о Путине

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Бывший глава МИД Украины Павел Климкин раскритиковал в эфире канала UkrLife канцлера Германии Ангелу Меркель за предложение провести саммит Евросоюза с президентом России Владимиром Путиным.

"Пусть себе Меркель сколько угодно встречается с Путиным, и Макрон. Но непосредственно в документах ЕС написано, что не может быть встречи ЕС на высшем уровне с Россией", — заявил Климкин.

По его мнению, инициатива канцлера ФРГ ведет к возвращению отношений с Москвой "к нормальности".
Бывший глава МИД добавил, что считает оправданной и необходимой прошедшую встречу Путина с его американским коллегой Джо Байденом, так как там обсуждались "критические вопросы". Точно также он считает возможной встречу Меркель или президента Франции Эммануэля Макрона с Путиным, если переговоры пройдут не под эгидой Евросоюза.

"Но когда ЕС официально начинает общаться с Путиным, это означает возвращение к нормальным отношениям между ЕС и Россией. И это означает, что принципы и ценности Евросоюза куда-то очень далеко засунули. И это, на самом деле, проблема для самого Евросоюза, поскольку Евросоюз начинает это бесконечное петляние. С Китаем пропетляем, с Россией пропетляем. Как бы чего не вышло <…> И это очень мешает Евросоюзу. Если Евросоюз будет и дальше так петлять, он допетляется", сказал Климкин.

Ранее газета Financial Times написала, что Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон хотят, чтобы ЕС рассмотрел вопрос о приглашении Владимира Путина на саммит. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил эту информацию. Он добавил, что важно понять, есть ли согласие всех членов интеграционного объединения на встречу с представителями Москвы.
Затем, как передавал Блумберг, канцлер Германии заявила, что соглашение по организации саммита между ЕС и Россией не достигнуто. Агентство также сообщало, что против встречи с Россией на высшем уровне выступили около десяти стран Евросоюза.
Флаги ЕС - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
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