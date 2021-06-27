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В СБУ объяснили, почему попросили исключить Киркорова из черного списка
В СБУ объяснили, почему попросили исключить Киркорова из черного списка - РИА Новости, 27.06.2021
В СБУ объяснили, почему попросили исключить Киркорова из черного списка
В Службе безопасности Украины объяснили, почему попросили Минкульт исключить Филиппа Киркорова из списка лиц, угрожающих национальной безопасности. РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T18:44
2021-06-27T18:44
2021-06-27T22:29
служба безопасности украины
филипп киркоров
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КИЕВ, 27 июн — РИА Новости. В Службе безопасности Украины объяснили, почему попросили Минкульт исключить Филиппа Киркорова из списка лиц, угрожающих национальной безопасности.В августе 2015 года на Украине обнародовали список деятелей культуры в том числе из России, которые "создают угрозу национальной безопасности". В нем оказались Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно пополняется, сейчас в нем 200 фамилий.Киркорова внесли в документ 24 июня за поддержку включения Крыма в состав России и концерты на полуострове, однако затем его фамилия из черного списка исчезла.
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служба безопасности украины, филипп киркоров, украина, в мире
В СБУ объяснили, почему попросили исключить Киркорова из черного списка
18:44 27.06.2021 (обновлено: 22:29 27.06.2021)
В Службе безопасности Украины объяснили, почему попросили исключить Киркорова из черного списка