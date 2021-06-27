https://ria.ru/20210627/kino-1738489963.html

"Бендер: Начало" — зрительское кино. То, что надо этим душным летом

"Бендер: Начало" — зрительское кино. То, что надо этим душным летом - РИА Новости, 27.06.2021

"Бендер: Начало" — зрительское кино. То, что надо этим душным летом

РИА Новости, 27.06.2021

2021-06-27T08:00

2021-06-27T08:00

2021-06-27T08:48

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости, Егор Беликов. В прокат вышел "Бендер: Начало". Фильм не только о великом комбинаторе, но и о его отце, турецкоподданном Ибрагиме. В ленте в первой большой роли после некоторого затишья снялся Сергей Безруков. О том, кто и как придумал приквел любимых романов Ильфа и Петрова, что такое киносериал и почему киноворовство — это хорошо, — в материале РИА Новости.Пилите, Шура, пилите!Продюсера Александра Цекало терзали сомнения, как сделать, чтобы было качество и бюджет как в кино, а хронометраж как у сериала. И несколько лет назад он придумал "переплавить" комедийно-хоррорный проект "Гоголь" о макабрических злоключениях писателя-классика-невротика в три полнометражных фильма, которые и вышли в прокат.Это, как ни странно, сработало очень мощно. "Гоголь" стал событием, собрал замечательную кассу и породил вот теперь еще одно окололитературное переосмысление. А Александр с тех пор обычные фильмы несколько свысока именует не иначе как "односерийным кино". Удивительно, но эта комбинация осталась только нашей, российской — больше нигде таких кино-телевизионных циклов не появилось. Нюанс в том, что если вы идете на "Бендера: Начало", то точно знаете, что на этой части все не кончится, а придется посетить кинотеатр еще два раза, чтобы узнать, кто же в итоге будет командовать парадом.Судьба играет человекомВеликий комбинатор в этом фильме предстает пока еще не таким великим, каким мы увидим его в "Двенадцати стульях". "Бендер" — это приквел, где нам рассказывают о становлении персонажа. На дворе 1919 год, страна переживает глобальный катаклизм, но еще пока юного Остапа (Арам Вардеванян) это не так уж волнует — он скорее ищет применения себе и своим зарождающимся суперспособностям афериста. И здесь на первый план выходит загадочный сумрачный злодей родом с берега турецкого по имени Ибрагим-Сулейман-Берта-Мария-Бендер-бей (Сергей Безруков) — кажется, биологический отец Остапа, но сам он этого пока не признает.По сути, классический жанр авантюрной или даже криминальной комедии превращается в семейную сагу о принятии, причем как внешнем, так и внутреннем. Остап замечает в Ибрагиме подозрительно знакомые черты, но сам Бендер-старший, кажется, отказывается это осмыслить — до поры до времени.Капитан Ибрагим Бендер"Бендер: Начало" — это ни в коем случае не продолжение дилогии Ильфа и Петрова, скорее некий фанфик, навеянная фантазия по мотивам. Понятно, что книги всегда будут сравнивать с экранизациями, но вообще давно уже пора бы перестать сопоставлять произведения, созданные на разных носителях. Фильм никогда не передаст нам те же ощущения и мысли, какие вызывал текстовый первоисточник. И уж тем более великие Ильф и Петров не будут ворочаться в гробах от выхода "Бендера".Как ни странно, но и в отрыве от гениальных книжек о сериале самом по себе есть что сказать. На языке кинокритиков такие произведения, не вдохновленные, а напрямую копирующие другие, называют пастиш. Так вот, перед нами бодрый и наглый пастиш. В этом на самом деле ничего страшного нет: в кинематографе воровство — уважаемая традиция, здесь важно не то, откуда украли, а куда. "Бендер", если судить по первой части, — это такое вольное сухопутное переложение "Пиратов Карибского моря". Правда, без навязчивого эпика — поменьше диснеевских гипербол и побольше душевных деталей. Например, чрезвычайно сексуальное появление Таисии Вилковой в роли роковой иностранки, или бандит, который подозрительно похож на рэпера Моргенштерна.Чем больше всего "Бендер" напоминает пиратскую киносагу, так это главным героем. Все же давайте признаемся честно: Сергей Безруков сам стал заложником собственной репутации актера с большой буквы, который готов на многое, лишь бы сыграть какую-нибудь очередную гениальную личность из прошлого. Так вот, в данном случае самый народный артист России как-то расслабился, и всем от этого только легче. Он такой капитан Джек Воробей, но в других обстоятельствах места и времени. И так намного лучше, чем, например, с ролью Высоцкого."Бендер: Начало" сделан бесстыдно, с аферистским прищуром, и это оказывается его главным достоинством. Перед нами по-прежнему сериал, а не совсем кино. Четко видно разделение между двумя сериями, которые соединили вместе ради хронометража. Но выполнено все так, что о типичных для российского ТВ небрежностях не успеваешь подумать. Наверное, не все шутки уместны или выстреливают, а в первом фильме происходит не слишком-то много сюжетно важных вещей. Но сейчас, в самый разгар тревожного и душного лета, хочется скорее чего-то подобного — честного, зрительского и без лишней манерности. Тем более что продолжения ждать недолго — "Бендер: Золото империи" выходит через месяц с небольшим, 29 июля. Получается, это будет сиквел приквела — язык сломаешь.

https://ria.ru/20201117/sergey-bezrukov-1585015235.html

https://ria.ru/20210618/multfilm-1737468297.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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