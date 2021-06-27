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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210627/kino-1738489963.html
"Бендер: Начало" — зрительское кино. То, что надо этим душным летом
"Бендер: Начало" — зрительское кино. То, что надо этим душным летом - РИА Новости, 27.06.2021
"Бендер: Начало" — зрительское кино. То, что надо этим душным летом
РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T08:00
2021-06-27T08:48
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости, Егор Беликов. В прокат вышел "Бендер: Начало". Фильм не только о великом комбинаторе, но и о его отце, турецкоподданном Ибрагиме. В ленте в первой большой роли после некоторого затишья снялся Сергей Безруков. О том, кто и как придумал приквел любимых романов Ильфа и Петрова, что такое киносериал и почему киноворовство — это хорошо, — в материале РИА Новости.Пилите, Шура, пилите!Продюсера Александра Цекало терзали сомнения, как сделать, чтобы было качество и бюджет как в кино, а хронометраж как у сериала. И несколько лет назад он придумал "переплавить" комедийно-хоррорный проект "Гоголь" о макабрических злоключениях писателя-классика-невротика в три полнометражных фильма, которые и вышли в прокат.Это, как ни странно, сработало очень мощно. "Гоголь" стал событием, собрал замечательную кассу и породил вот теперь еще одно окололитературное переосмысление. А Александр с тех пор обычные фильмы несколько свысока именует не иначе как "односерийным кино". Удивительно, но эта комбинация осталась только нашей, российской — больше нигде таких кино-телевизионных циклов не появилось. Нюанс в том, что если вы идете на "Бендера: Начало", то точно знаете, что на этой части все не кончится, а придется посетить кинотеатр еще два раза, чтобы узнать, кто же в итоге будет командовать парадом.Судьба играет человекомВеликий комбинатор в этом фильме предстает пока еще не таким великим, каким мы увидим его в "Двенадцати стульях". "Бендер" — это приквел, где нам рассказывают о становлении персонажа. На дворе 1919 год, страна переживает глобальный катаклизм, но еще пока юного Остапа (Арам Вардеванян) это не так уж волнует — он скорее ищет применения себе и своим зарождающимся суперспособностям афериста. И здесь на первый план выходит загадочный сумрачный злодей родом с берега турецкого по имени Ибрагим-Сулейман-Берта-Мария-Бендер-бей (Сергей Безруков) — кажется, биологический отец Остапа, но сам он этого пока не признает.По сути, классический жанр авантюрной или даже криминальной комедии превращается в семейную сагу о принятии, причем как внешнем, так и внутреннем. Остап замечает в Ибрагиме подозрительно знакомые черты, но сам Бендер-старший, кажется, отказывается это осмыслить — до поры до времени.Капитан Ибрагим Бендер"Бендер: Начало" — это ни в коем случае не продолжение дилогии Ильфа и Петрова, скорее некий фанфик, навеянная фантазия по мотивам. Понятно, что книги всегда будут сравнивать с экранизациями, но вообще давно уже пора бы перестать сопоставлять произведения, созданные на разных носителях. Фильм никогда не передаст нам те же ощущения и мысли, какие вызывал текстовый первоисточник. И уж тем более великие Ильф и Петров не будут ворочаться в гробах от выхода "Бендера".Как ни странно, но и в отрыве от гениальных книжек о сериале самом по себе есть что сказать. На языке кинокритиков такие произведения, не вдохновленные, а напрямую копирующие другие, называют пастиш. Так вот, перед нами бодрый и наглый пастиш. В этом на самом деле ничего страшного нет: в кинематографе воровство — уважаемая традиция, здесь важно не то, откуда украли, а куда. "Бендер", если судить по первой части, — это такое вольное сухопутное переложение "Пиратов Карибского моря". Правда, без навязчивого эпика — поменьше диснеевских гипербол и побольше душевных деталей. Например, чрезвычайно сексуальное появление Таисии Вилковой в роли роковой иностранки, или бандит, который подозрительно похож на рэпера Моргенштерна.Чем больше всего "Бендер" напоминает пиратскую киносагу, так это главным героем. Все же давайте признаемся честно: Сергей Безруков сам стал заложником собственной репутации актера с большой буквы, который готов на многое, лишь бы сыграть какую-нибудь очередную гениальную личность из прошлого. Так вот, в данном случае самый народный артист России как-то расслабился, и всем от этого только легче. Он такой капитан Джек Воробей, но в других обстоятельствах места и времени. И так намного лучше, чем, например, с ролью Высоцкого."Бендер: Начало" сделан бесстыдно, с аферистским прищуром, и это оказывается его главным достоинством. Перед нами по-прежнему сериал, а не совсем кино. Четко видно разделение между двумя сериями, которые соединили вместе ради хронометража. Но выполнено все так, что о типичных для российского ТВ небрежностях не успеваешь подумать. Наверное, не все шутки уместны или выстреливают, а в первом фильме происходит не слишком-то много сюжетно важных вещей. Но сейчас, в самый разгар тревожного и душного лета, хочется скорее чего-то подобного — честного, зрительского и без лишней манерности. Тем более что продолжения ждать недолго — "Бендер: Золото империи" выходит через месяц с небольшим, 29 июля. Получается, это будет сиквел приквела — язык сломаешь.
https://ria.ru/20201117/sergey-bezrukov-1585015235.html
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лучшие фильмы 2021, лучшие фильмы, аферисты, что посмотреть , остап бендер, кино и сериалы, евгений петров (писатель), александр цекало, илья ильф, сергей безруков

"Бендер: Начало" — зрительское кино. То, что надо этим душным летом

08:00 27.06.2021 (обновлено: 08:48 27.06.2021)
 
© Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"Кадр из фильма "Бендер: Начало"
Кадр из фильма Бендер: Начало
© Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости, Егор Беликов. В прокат вышел "Бендер: Начало". Фильм не только о великом комбинаторе, но и о его отце, турецкоподданном Ибрагиме. В ленте в первой большой роли после некоторого затишья снялся Сергей Безруков. О том, кто и как придумал приквел любимых романов Ильфа и Петрова, что такое киносериал и почему киноворовство — это хорошо, — в материале РИА Новости.

Пилите, Шура, пилите!

Продюсера Александра Цекало терзали сомнения, как сделать, чтобы было качество и бюджет как в кино, а хронометраж как у сериала. И несколько лет назад он придумал "переплавить" комедийно-хоррорный проект "Гоголь" о макабрических злоключениях писателя-классика-невротика в три полнометражных фильма, которые и вышли в прокат.
Это, как ни странно, сработало очень мощно. "Гоголь" стал событием, собрал замечательную кассу и породил вот теперь еще одно окололитературное переосмысление. А Александр с тех пор обычные фильмы несколько свысока именует не иначе как "односерийным кино".
Удивительно, но эта комбинация осталась только нашей, российской — больше нигде таких кино-телевизионных циклов не появилось. Нюанс в том, что если вы идете на "Бендера: Начало", то точно знаете, что на этой части все не кончится, а придется посетить кинотеатр еще два раза, чтобы узнать, кто же в итоге будет командовать парадом.
© Фото : предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"Съемки фильма "Бендер: Начало"
Съемки фильма Бендер: Начало - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© Фото : предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"
Съемки фильма "Бендер: Начало"

Судьба играет человеком

Великий комбинатор в этом фильме предстает пока еще не таким великим, каким мы увидим его в "Двенадцати стульях". "Бендер" — это приквел, где нам рассказывают о становлении персонажа. На дворе 1919 год, страна переживает глобальный катаклизм, но еще пока юного Остапа (Арам Вардеванян) это не так уж волнует — он скорее ищет применения себе и своим зарождающимся суперспособностям афериста.
И здесь на первый план выходит загадочный сумрачный злодей родом с берега турецкого по имени Ибрагим-Сулейман-Берта-Мария-Бендер-бей (Сергей Безруков) — кажется, биологический отец Остапа, но сам он этого пока не признает.
© Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"

Арам Вардеванян в фильме "Бендер: Начало"

Кадр из фильма Бендер: Начало
1 из 3

Арам Вардеванян в фильме "Бендер: Начало"

© Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"
© Фото : предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"Съемки фильма "Бендер: Начало"
Съемки фильма Бендер: Начало
2 из 3
Съемки фильма "Бендер: Начало"
© Фото : предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"
© Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"Кадр из фильма "Бендер: Начало"
Кадр из фильма Бендер: Начало
3 из 3
Кадр из фильма "Бендер: Начало"
© Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"
1 из 3

Арам Вардеванян в фильме "Бендер: Начало"

© Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"
2 из 3
Съемки фильма "Бендер: Начало"
© Фото : предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"
3 из 3
Кадр из фильма "Бендер: Начало"
© Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"
По сути, классический жанр авантюрной или даже криминальной комедии превращается в семейную сагу о принятии, причем как внешнем, так и внутреннем. Остап замечает в Ибрагиме подозрительно знакомые черты, но сам Бендер-старший, кажется, отказывается это осмыслить — до поры до времени.

Капитан Ибрагим Бендер

"Бендер: Начало" — это ни в коем случае не продолжение дилогии Ильфа и Петрова, скорее некий фанфик, навеянная фантазия по мотивам. Понятно, что книги всегда будут сравнивать с экранизациями, но вообще давно уже пора бы перестать сопоставлять произведения, созданные на разных носителях.
Фильм никогда не передаст нам те же ощущения и мысли, какие вызывал текстовый первоисточник. И уж тем более великие Ильф и Петров не будут ворочаться в гробах от выхода "Бендера".
Как ни странно, но и в отрыве от гениальных книжек о сериале самом по себе есть что сказать. На языке кинокритиков такие произведения, не вдохновленные, а напрямую копирующие другие, называют пастиш. Так вот, перед нами бодрый и наглый пастиш. В этом на самом деле ничего страшного нет: в кинематографе воровство — уважаемая традиция, здесь важно не то, откуда украли, а куда.
© Фото : предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"

Арам Вардеванян и Сергей Безруков в картине "Бендер: Начало"

Съемки фильма Бендер: Начало
1 из 7

Арам Вардеванян и Сергей Безруков в картине "Бендер: Начало"

© Фото : предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"
© Фото : предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"

Таисия Вилкова в фильме "Бендер: Начало"

Съемки фильма Бендер: Начало
2 из 7

Таисия Вилкова в фильме "Бендер: Начало"

© Фото : предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"
© Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"

Гарик Харламов на съемках ленты "Бендер: Начало"

Кадр из фильма Бендер: Начало
3 из 7

Гарик Харламов на съемках ленты "Бендер: Начало"

© Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"
© Фото : предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"

Александр Ильин и Александр Цекало в фильме "Бендер: Начало"

Съемки фильма Бендер: Начало
4 из 7

Александр Ильин и Александр Цекало в фильме "Бендер: Начало"

© Фото : предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"
© Фото : предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"Съемки фильма "Бендер: Начало"
Съемки фильма Бендер: Начало
5 из 7
Съемки фильма "Бендер: Начало"
© Фото : предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"
© Фото : предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"

Таисия Вилкова в ленте "Бендер: Начало"

Съемки фильма Бендер: Начало
6 из 7

Таисия Вилкова в ленте "Бендер: Начало"

© Фото : предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"
© Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"

Юлия Макарова в фильме "Бендер: Начало"

Кадр из фильма Бендер: Начало
7 из 7

Юлия Макарова в фильме "Бендер: Начало"

© Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"
1 из 7

Арам Вардеванян и Сергей Безруков в картине "Бендер: Начало"

© Фото : предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"
2 из 7

Таисия Вилкова в фильме "Бендер: Начало"

© Фото : предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"
3 из 7

Гарик Харламов на съемках ленты "Бендер: Начало"

© Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"
4 из 7

Александр Ильин и Александр Цекало в фильме "Бендер: Начало"

© Фото : предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"
5 из 7
Съемки фильма "Бендер: Начало"
© Фото : предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"
6 из 7

Таисия Вилкова в ленте "Бендер: Начало"

© Фото : предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"
7 из 7

Юлия Макарова в фильме "Бендер: Начало"

© Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"
"Бендер", если судить по первой части, — это такое вольное сухопутное переложение "Пиратов Карибского моря". Правда, без навязчивого эпика — поменьше диснеевских гипербол и побольше душевных деталей. Например, чрезвычайно сексуальное появление Таисии Вилковой в роли роковой иностранки, или бандит, который подозрительно похож на рэпера Моргенштерна.
Чем больше всего "Бендер" напоминает пиратскую киносагу, так это главным героем. Все же давайте признаемся честно: Сергей Безруков сам стал заложником собственной репутации актера с большой буквы, который готов на многое, лишь бы сыграть какую-нибудь очередную гениальную личность из прошлого.
Так вот, в данном случае самый народный артист России как-то расслабился, и всем от этого только легче. Он такой капитан Джек Воробей, но в других обстоятельствах места и времени. И так намного лучше, чем, например, с ролью Высоцкого.
Художественный руководитель Московского Губернского драматического театра Сергей Безруков - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
17 ноября 2020, 21:57Шоубиз
Безруков признался, какую роль не сыграет никогда
"Бендер: Начало" сделан бесстыдно, с аферистским прищуром, и это оказывается его главным достоинством. Перед нами по-прежнему сериал, а не совсем кино. Четко видно разделение между двумя сериями, которые соединили вместе ради хронометража. Но выполнено все так, что о типичных для российского ТВ небрежностях не успеваешь подумать. Наверное, не все шутки уместны или выстреливают, а в первом фильме происходит не слишком-то много сюжетно важных вещей.
Но сейчас, в самый разгар тревожного и душного лета, хочется скорее чего-то подобного — честного, зрительского и без лишней манерности. Тем более что продолжения ждать недолго — "Бендер: Золото империи" выходит через месяц с небольшим, 29 июля. Получается, это будет сиквел приквела — язык сломаешь.
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Культуралучшие фильмы 2021лучшие фильмыаферистычто посмотретьОстап БендерКино и сериалыЕвгений Петров (писатель)Александр ЦекалоИлья ИльфСергей Безруков
 
 
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