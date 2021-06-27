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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210627/khakasiya-1738823364.html
В Хакасии ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для некоторых жителей
В Хакасии ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для некоторых жителей - РИА Новости, 27.06.2021
В Хакасии ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для некоторых жителей
Главный государственный санитарный врач Хакасии в связи ухудшающейся ситуацией с распространением коронавирусной инфекции подписал постановление о проведении... РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T19:28
2021-06-27T19:28
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
республика хакасия
общество
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КРАСНОЯРСК, 27 июн - РИА Новости. Главный государственный санитарный врач Хакасии в связи ухудшающейся ситуацией с распространением коронавирусной инфекции подписал постановление о проведении вакцинации от COVID-19 нескольким группам населения в срок до 31 августа, сообщает региональное управление Роспотребнадзора."Я, главный государственный санитарный врач по республике Хакасия Романова Татьяна...проанализировав эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости...COVID-19, отмечаю, что эпидемиологическая ситуация по данной инфекции в республике... расценивается как неблагополучная... В связи с продолжающейся угрозой распространения... Постановляю:... в срок до 31.07.2021 организовать проведение профилактических прививок первым компонентом вакцины против новой коронавирусной инфекции, в срок до 31.08.2021 - вторым компонентом вакцины... прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, не менее 60% от общей численности работников, сотрудников", - говорится в тексте опубликованного постановления.Обязательная вакцинация касается работников медицинских, образовательных организаций, социальной сферы, работников транспорта, работников сферы обслуживания, служащих, работники сферы услуг и учреждений культуры, досуга и спорта.По данным властей, за сутки в республике лабораторно подтверждено 108 новых случаев COVID-19. Всего с начала года в Хакасии выявлено 7090 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
https://ria.ru/20210627/vaktsinatsiya-1738794443.html
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коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), республика хакасия, общество
В Хакасии ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для некоторых жителей
19:28 27.06.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМолодой человек вакцинируется от COVID-19 препаратом Sputnik V ("Гам-КОВИД-Вак") в организации "Gastro инкубатор" в Новосибирске
Молодой человек вакцинируется от COVID-19 препаратом Sputnik V (Гам-КОВИД-Вак) в организации Gastro инкубатор в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 27.06.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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В Хакасии ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для некоторых жителей

Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 27 июн - РИА Новости. Главный государственный санитарный врач Хакасии в связи ухудшающейся ситуацией с распространением коронавирусной инфекции подписал постановление о проведении вакцинации от COVID-19 нескольким группам населения в срок до 31 августа, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
"Я, главный государственный санитарный врач по республике Хакасия Романова Татьяна...проанализировав эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости...COVID-19, отмечаю, что эпидемиологическая ситуация по данной инфекции в республике... расценивается как неблагополучная... В связи с продолжающейся угрозой распространения... Постановляю:... в срок до 31.07.2021 организовать проведение профилактических прививок первым компонентом вакцины против новой коронавирусной инфекции, в срок до 31.08.2021 - вторым компонентом вакцины... прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, не менее 60% от общей численности работников, сотрудников", - говорится в тексте опубликованного постановления.
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18 июня, 12:41
Обязательная вакцинация касается работников медицинских, образовательных организаций, социальной сферы, работников транспорта, работников сферы обслуживания, служащих, работники сферы услуг и учреждений культуры, досуга и спорта.
По данным властей, за сутки в республике лабораторно подтверждено 108 новых случаев COVID-19. Всего с начала года в Хакасии выявлено 7090 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
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