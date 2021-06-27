Под Самарой нашли тело мужчины, пропавшего при ЧП с лодкой депутатов
13:15 27.06.2021 (обновлено: 14:00 27.06.2021)
© Фото : Приволжское следственное управление на транспортеСледственного комитета Российской ФедерацииСтолкновение моторной лодки "Фьорд-460" и надувной лодки "Gladiator-370", в результате которого погиб 32 - летний мужчина
© Фото : Приволжское следственное управление на транспортеСледственного комитета Российской Федерации
В Самарской области нашли тело мужчины, пропавшего при столкновении катера с депутатами и лодки
САРАТОВ, 27 июн - РИА Новости. Тело пропавшего без вести мужчины, выпавшего за борт после столкновения катера с депутатами Жигулевской городской думы и надувной лодки, обнаружено в воскресенье в Волге в Самарской области, сообщили журналистам в Приволжском следственном управлении на транспорте СК РФ.
Ранее следствие сообщило, что вечером 18 июня близ Жигулевска в акватории Волги катер Fjord-460 врезался в надувную лодку Gladiator-370, в которой находились двое взрослых и шестилетний ребенок, в результате удара 32-летний владелец лодки выпал за борт и пропал без вести. Возбуждено уголовное дело о нарушении водителем катера правил безопасности движения на воде.
Депутат Госдумы Александр Хинштейн (ЕР) ранее отметил, что в лодку, в которой находились Ольга Безрукова, ее шестилетний сын и муж Денис, врезался катер под управлением госинспектора Жигулевского государственного заповедника Максима Забирова, а его пассажирами были депутаты Жигулевской городской думы от ЕР Юрий Краснобаев и Юрий Погиблов.
"В Волге в районе поселка Богатырь в восьми километрах ниже по течению от места происшествия обнаружено тело 32-летнего мужчины, который упал за борт надувной лодки, после того как ее вечером 18 июня вблизи Жигулевска в акватории Саратовского водохранилища протаранил катер", - сказал старший помощник руководителя Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ Дмитрий Захаров.
Ранее министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов уволил Краснобаева с поста директора Жигулевского заповедника и пообещал оказать помощь семье погибшего Дениса Безрукова. "Единая Россия" приостановила членство в партии Краснобаева и Погиблова до окончания расследования.
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