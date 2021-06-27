https://ria.ru/20210627/kater-1738799174.html

Под Самарой нашли тело мужчины, пропавшего при ЧП с лодкой депутатов

Под Самарой нашли тело мужчины, пропавшего при ЧП с лодкой депутатов - РИА Новости, 27.06.2021

Под Самарой нашли тело мужчины, пропавшего при ЧП с лодкой депутатов

Тело пропавшего без вести мужчины, выпавшего за борт после столкновения катера с депутатами Жигулевской городской думы и надувной лодки, обнаружено в... РИА Новости, 27.06.2021

2021-06-27T13:15

2021-06-27T13:15

2021-06-27T14:00

россия

следственный комитет россии (ск рф)

госдума рф

дмитрий захаров

александр хинштейн

александр козлов (глава минприроды)

жигулевск

самарская область

происшествия

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САРАТОВ, 27 июн - РИА Новости. Тело пропавшего без вести мужчины, выпавшего за борт после столкновения катера с депутатами Жигулевской городской думы и надувной лодки, обнаружено в воскресенье в Волге в Самарской области, сообщили журналистам в Приволжском следственном управлении на транспорте СК РФ.Ранее следствие сообщило, что вечером 18 июня близ Жигулевска в акватории Волги катер Fjord-460 врезался в надувную лодку Gladiator-370, в которой находились двое взрослых и шестилетний ребенок, в результате удара 32-летний владелец лодки выпал за борт и пропал без вести. Возбуждено уголовное дело о нарушении водителем катера правил безопасности движения на воде.Депутат Госдумы Александр Хинштейн (ЕР) ранее отметил, что в лодку, в которой находились Ольга Безрукова, ее шестилетний сын и муж Денис, врезался катер под управлением госинспектора Жигулевского государственного заповедника Максима Забирова, а его пассажирами были депутаты Жигулевской городской думы от ЕР Юрий Краснобаев и Юрий Погиблов."В Волге в районе поселка Богатырь в восьми километрах ниже по течению от места происшествия обнаружено тело 32-летнего мужчины, который упал за борт надувной лодки, после того как ее вечером 18 июня вблизи Жигулевска в акватории Саратовского водохранилища протаранил катер", - сказал старший помощник руководителя Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ Дмитрий Захаров.Ранее министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов уволил Краснобаева с поста директора Жигулевского заповедника и пообещал оказать помощь семье погибшего Дениса Безрукова. "Единая Россия" приостановила членство в партии Краснобаева и Погиблова до окончания расследования.

https://ria.ru/20210613/lodka-1736859121.html

россия

жигулевск

самарская область

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россия, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, дмитрий захаров, александр хинштейн, александр козлов (глава минприроды), жигулевск, самарская область, происшествия