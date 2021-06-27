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https://ria.ru/20210627/katastrofa-1738788886.html
В Германии предрекли Европе катастрофу из-за отказа от саммита с Россией
В Германии предрекли Европе катастрофу из-за отказа от саммита с Россией - РИА Новости, 27.06.2021
В Германии предрекли Европе катастрофу из-за отказа от саммита с Россией
Отношения между Россией и странами Европы требуют срочной перезагрузки, поэтому отказ от проведения совместного саммита кажется фатальным. Таким мнением с... РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T11:03
2021-06-27T16:40
россия
эммануэль макрон
евросоюз
ангела меркель
джо байден
владимир путин
франция
германия
европа
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Отношения между Россией и странами Европы требуют срочной перезагрузки, поэтому отказ от проведения совместного саммита кажется фатальным. Таким мнением с телеканалом Das Erste поделилась немецкий журналист Сабина Шольт.По ее мнению, в последнее время Европа, вместо того чтобы идти на контакт, озвучивала России "беззубые угрозы" с помощью санкций и экономического давления, однако это ни к чему не привело.В сложившейся ситуации предложение лидеров Франции и Германии провести совместный саммит с Россией вполне оправданно. "Если Джо Байден поговорил с Владимиром Путиным, то европейцам тоже нужно это сделать", — пишет она.Однако главную проблему обозреватель видит в расколе Европы. Неудачная попытка договориться о проведении совместной встречи выглядит фатальной еще и потому, что против нее выступили восточноевропейские страны, которые не доверяют России, отметил она.Она призвала европейские страны взять себя в руки и перестроиться, как бы это тяжело ни было, и потом идти на диалог с Москвой.Ранее газета Financial Times написала, что Ангела Меркель и Эммануэль Макрон хотят, чтобы Евросоюз рассмотрел вопрос о приглашении Владимира Путина на саммит. Позднее, как передавал Блумберг, канцлер Германии заявила, что соглашение по организации саммита между ЕС и Россией не достигнуто. Агентство также сообщало, что против встречи выступили около десяти стран Евросоюза.
https://ria.ru/20210625/evropa-1738514891.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210622/putin-1738076996.html
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россия, эммануэль макрон, евросоюз, ангела меркель, джо байден, владимир путин, франция, германия, европа, политика
В Германии предрекли Европе катастрофу из-за отказа от саммита с Россией
11:03 27.06.2021 (обновлено: 16:40 27.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 27.06.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Немецкий журналист Сабина Шольт предрекла Европе катастрофу из-за отказа от саммита с Россией

Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Отношения между Россией и странами Европы требуют срочной перезагрузки, поэтому отказ от проведения совместного саммита кажется фатальным. Таким мнением с телеканалом Das Erste поделилась немецкий журналист Сабина Шольт.
По ее мнению, в последнее время Европа, вместо того чтобы идти на контакт, озвучивала России "беззубые угрозы" с помощью санкций и экономического давления, однако это ни к чему не привело.
Флаги ЕС возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
25 июня, 08:00
Европу скоро разорвет изнутри: она думает, как наказать Россию
В сложившейся ситуации предложение лидеров Франции и Германии провести совместный саммит с Россией вполне оправданно. "Если Джо Байден поговорил с Владимиром Путиным, то европейцам тоже нужно это сделать", — пишет она.
Однако главную проблему обозреватель видит в расколе Европы. Неудачная попытка договориться о проведении совместной встречи выглядит фатальной еще и потому, что против нее выступили восточноевропейские страны, которые не доверяют России, отметил она.

"Это катастрофа. Европа расколота, а Путин откинулся назад и смотрит на то, как страны — члены союза конфликтуют друг с другом и теряют силы", — подчеркивает Шольт.

Она призвала европейские страны взять себя в руки и перестроиться, как бы это тяжело ни было, и потом идти на диалог с Москвой.
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22 июня, 14:01Сказано в эфире
Политолог: Путин напомнил Европе – нельзя наступать на горло России
Ранее газета Financial Times написала, что Ангела Меркель и Эммануэль Макрон хотят, чтобы Евросоюз рассмотрел вопрос о приглашении Владимира Путина на саммит. Позднее, как передавал Блумберг, канцлер Германии заявила, что соглашение по организации саммита между ЕС и Россией не достигнуто. Агентство также сообщало, что против встречи выступили около десяти стран Евросоюза.
 
РоссияЭммануэль МакронЕвросоюзАнгела МеркельДжо БайденВладимир ПутинФранцияГерманияЕвропаПолитика
 
 
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