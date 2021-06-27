В Германии предрекли Европе катастрофу из-за отказа от саммита с Россией
11:03 27.06.2021 (обновлено: 16:40 27.06.2021)
Немецкий журналист Сабина Шольт предрекла Европе катастрофу из-за отказа от саммита с Россией
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Отношения между Россией и странами Европы требуют срочной перезагрузки, поэтому отказ от проведения совместного саммита кажется фатальным. Таким мнением с телеканалом Das Erste поделилась немецкий журналист Сабина Шольт.
По ее мнению, в последнее время Европа, вместо того чтобы идти на контакт, озвучивала России "беззубые угрозы" с помощью санкций и экономического давления, однако это ни к чему не привело.
В сложившейся ситуации предложение лидеров Франции и Германии провести совместный саммит с Россией вполне оправданно. "Если Джо Байден поговорил с Владимиром Путиным, то европейцам тоже нужно это сделать", — пишет она.
Однако главную проблему обозреватель видит в расколе Европы. Неудачная попытка договориться о проведении совместной встречи выглядит фатальной еще и потому, что против нее выступили восточноевропейские страны, которые не доверяют России, отметил она.
"Это катастрофа. Европа расколота, а Путин откинулся назад и смотрит на то, как страны — члены союза конфликтуют друг с другом и теряют силы", — подчеркивает Шольт.
Она призвала европейские страны взять себя в руки и перестроиться, как бы это тяжело ни было, и потом идти на диалог с Москвой.
Ранее газета Financial Times написала, что Ангела Меркель и Эммануэль Макрон хотят, чтобы Евросоюз рассмотрел вопрос о приглашении Владимира Путина на саммит. Позднее, как передавал Блумберг, канцлер Германии заявила, что соглашение по организации саммита между ЕС и Россией не достигнуто. Агентство также сообщало, что против встречи выступили около десяти стран Евросоюза.