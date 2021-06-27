https://ria.ru/20210627/iyul-1738784952.html

Синоптики рассказали о погоде в июле

Синоптики рассказали о погоде в июле - РИА Новости, 27.06.2021

Синоптики рассказали о погоде в июле

В начале июля температура на всей территории России будет выше или около нормы. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра. РИА Новости, 27.06.2021

2021-06-27T10:10

2021-06-27T10:10

2021-06-27T12:19

леонид старков

россия

республика саха (якутия)

поволжье

гидрометцентр

москва

красноярский край

свердловская область

волгоградская область

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. В начале июля температура на всей территории России будет выше или около нормы. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра. Так, в Якутии средняя температура в первых числах месяца будет колебаться от 30 до 34 градусов. Примерно такая же погода установится на Урале.В Поволжье, по данным синоптиков, воздух прогреется до 30 градусов, а в некоторых районах, например в Астраханской и Волгоградской областях, столбик термометра поднимется до 34-35 градусов.Исключение составит лишь Красноярский край, в западной части которого средняя температура будет чуть ниже нормы. В частности, на Ямале ожидается около 21 градуса тепла.В Московском регионе, по прогнозам метеослужбы, 1 июля температурные показатели будут колебаться от 22 до 27 градусов.Ранее ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков предупредил, что аномально высокие температуры сохранятся в европейской части России на неопределенный срок.

https://radiosputnik.ria.ru/20210625/groza-1738638210.html

россия

республика саха (якутия)

поволжье

москва

красноярский край

свердловская область

волгоградская область

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леонид старков, россия, республика саха (якутия), поволжье, гидрометцентр, москва, красноярский край, свердловская область, волгоградская область, общество