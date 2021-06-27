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Синоптики рассказали о погоде в июле
Синоптики рассказали о погоде в июле - РИА Новости, 27.06.2021
Синоптики рассказали о погоде в июле
В начале июля температура на всей территории России будет выше или около нормы. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра. РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T10:10
2021-06-27T10:10
2021-06-27T12:19
леонид старков
россия
республика саха (якутия)
поволжье
гидрометцентр
москва
красноярский край
свердловская область
волгоградская область
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. В начале июля температура на всей территории России будет выше или около нормы. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра. Так, в Якутии средняя температура в первых числах месяца будет колебаться от 30 до 34 градусов. Примерно такая же погода установится на Урале.В Поволжье, по данным синоптиков, воздух прогреется до 30 градусов, а в некоторых районах, например в Астраханской и Волгоградской областях, столбик термометра поднимется до 34-35 градусов.Исключение составит лишь Красноярский край, в западной части которого средняя температура будет чуть ниже нормы. В частности, на Ямале ожидается около 21 градуса тепла.В Московском регионе, по прогнозам метеослужбы, 1 июля температурные показатели будут колебаться от 22 до 27 градусов.Ранее ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков предупредил, что аномально высокие температуры сохранятся в европейской части России на неопределенный срок.
https://radiosputnik.ria.ru/20210625/groza-1738638210.html
россия
республика саха (якутия)
поволжье
москва
красноярский край
свердловская область
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леонид старков, россия, республика саха (якутия), поволжье, гидрометцентр, москва, красноярский край, свердловская область, волгоградская область, общество
Синоптики рассказали о погоде в июле
10:10 27.06.2021 (обновлено: 12:19 27.06.2021)
Синоптики Гидрометцентра пообещали россиянам в начале июля жаркую погоду