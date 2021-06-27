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Иран больше не будет передавать МАГАТЭ данные c ядерных объектов
Иран больше не будет передавать МАГАТЭ данные c ядерных объектов - РИА Новости, 27.06.2021
Иран больше не будет передавать МАГАТЭ данные c ядерных объектов
Иран больше не будет передавать МАГАТЭ записи с ядерных объектов страны в связи с истечением срока соглашения об инспекционной деятельности агентства, заявил... РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T12:31
2021-06-27T12:31
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Иран больше не будет передавать МАГАТЭ записи с ядерных объектов страны в связи с истечением срока соглашения об инспекционной деятельности агентства, заявил спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф."Предоставленный МАГАТЭ срок закончился несколько дней назад и не будет продлен. Мы больше не будем передавать агентству какие-либо записи или информацию", - приводит агентство ICANA слова Галибафа.Ранее агентство Блумберг сообщило, что Тегеран не сообщил инспекторам МАГАТЭ о намерении продлить инспекции. До этого, как отмечает агентство, иранские власти заявляли о том, что сообщат о решении по продлению соглашения с агентством после окончания его срока в четверг.Иран 23 февраля ограничил инспекционную деятельность МАГАТЭ в связи с законом "Стратегическая мера по отмене санкций", предполагающим приостановку расширенных проверок и дополнительного протокола к соглашению с МАГАТЭ.В Иране поясняли, что мера обратима, если стороны ядерной сделки выполнят требования Тегерана, и не предполагает отказ от сотрудничества с МАГАТЭ, как и отмену всех инспекций - контакты будут проводиться по вопросам нераспространения ядерного оружия.При этом перед началом ограничения работы международной организации Тегеран заключил с ней временное соглашение, предполагающее продолжение "необходимой" верификационной деятельности и мониторинга в Иране в течение трех месяцев. По истечении этого срока соглашение продлили еще на месяц - до 24 июня.
https://ria.ru/20210619/iran-1737706234.html
https://ria.ru/20200714/1574265977.html
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магатэ, тегеран (город), иран, в мире
Иран больше не будет передавать МАГАТЭ данные c ядерных объектов
12:31 27.06.2021
 
© AP Photo / IIPA,Ebrahim NorouziИранские специалисты работают на АЭС Бушер
Иранские специалисты работают на АЭС Бушер - РИА Новости, 1920, 27.06.2021
© AP Photo / IIPA,Ebrahim Norouzi

В Тегеране решили больше не передавать МАГАТЭ данные с ядерных объектов Ирана

Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Иран больше не будет передавать МАГАТЭ записи с ядерных объектов страны в связи с истечением срока соглашения об инспекционной деятельности агентства, заявил спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф.
"Предоставленный МАГАТЭ срок закончился несколько дней назад и не будет продлен. Мы больше не будем передавать агентству какие-либо записи или информацию", - приводит агентство ICANA слова Галибафа.
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Ахмадинежад заявил, что возродить ядерную сделку практически невозможно
Ранее агентство Блумберг сообщило, что Тегеран не сообщил инспекторам МАГАТЭ о намерении продлить инспекции. До этого, как отмечает агентство, иранские власти заявляли о том, что сообщат о решении по продлению соглашения с агентством после окончания его срока в четверг.
Иран 23 февраля ограничил инспекционную деятельность МАГАТЭ в связи с законом "Стратегическая мера по отмене санкций", предполагающим приостановку расширенных проверок и дополнительного протокола к соглашению с МАГАТЭ.
В Иране поясняли, что мера обратима, если стороны ядерной сделки выполнят требования Тегерана, и не предполагает отказ от сотрудничества с МАГАТЭ, как и отмену всех инспекций - контакты будут проводиться по вопросам нераспространения ядерного оружия.
При этом перед началом ограничения работы международной организации Тегеран заключил с ней временное соглашение, предполагающее продолжение "необходимой" верификационной деятельности и мониторинга в Иране в течение трех месяцев. По истечении этого срока соглашение продлили еще на месяц - до 24 июня.
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