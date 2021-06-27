https://ria.ru/20210627/iran-1738795563.html

Иран больше не будет передавать МАГАТЭ данные c ядерных объектов

Иран больше не будет передавать МАГАТЭ данные c ядерных объектов - РИА Новости, 27.06.2021

Иран больше не будет передавать МАГАТЭ данные c ядерных объектов

Иран больше не будет передавать МАГАТЭ записи с ядерных объектов страны в связи с истечением срока соглашения об инспекционной деятельности агентства, заявил... РИА Новости, 27.06.2021

2021-06-27T12:31

2021-06-27T12:31

2021-06-27T12:31

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Иран больше не будет передавать МАГАТЭ записи с ядерных объектов страны в связи с истечением срока соглашения об инспекционной деятельности агентства, заявил спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф."Предоставленный МАГАТЭ срок закончился несколько дней назад и не будет продлен. Мы больше не будем передавать агентству какие-либо записи или информацию", - приводит агентство ICANA слова Галибафа.Ранее агентство Блумберг сообщило, что Тегеран не сообщил инспекторам МАГАТЭ о намерении продлить инспекции. До этого, как отмечает агентство, иранские власти заявляли о том, что сообщат о решении по продлению соглашения с агентством после окончания его срока в четверг.Иран 23 февраля ограничил инспекционную деятельность МАГАТЭ в связи с законом "Стратегическая мера по отмене санкций", предполагающим приостановку расширенных проверок и дополнительного протокола к соглашению с МАГАТЭ.В Иране поясняли, что мера обратима, если стороны ядерной сделки выполнят требования Тегерана, и не предполагает отказ от сотрудничества с МАГАТЭ, как и отмену всех инспекций - контакты будут проводиться по вопросам нераспространения ядерного оружия.При этом перед началом ограничения работы международной организации Тегеран заключил с ней временное соглашение, предполагающее продолжение "необходимой" верификационной деятельности и мониторинга в Иране в течение трех месяцев. По истечении этого срока соглашение продлили еще на месяц - до 24 июня.

https://ria.ru/20210619/iran-1737706234.html

https://ria.ru/20200714/1574265977.html

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магатэ, тегеран (город), иран, в мире