https://ria.ru/20210627/iran-1738795563.html
Иран больше не будет передавать МАГАТЭ данные c ядерных объектов
Иран больше не будет передавать МАГАТЭ данные c ядерных объектов - РИА Новости, 27.06.2021
Иран больше не будет передавать МАГАТЭ данные c ядерных объектов
Иран больше не будет передавать МАГАТЭ записи с ядерных объектов страны в связи с истечением срока соглашения об инспекционной деятельности агентства, заявил... РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T12:31
2021-06-27T12:31
2021-06-27T12:31
магатэ
тегеран (город)
иран
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155563/59/1555635949_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_df88273087128ed36212d9463033dd7e.jpg
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Иран больше не будет передавать МАГАТЭ записи с ядерных объектов страны в связи с истечением срока соглашения об инспекционной деятельности агентства, заявил спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф."Предоставленный МАГАТЭ срок закончился несколько дней назад и не будет продлен. Мы больше не будем передавать агентству какие-либо записи или информацию", - приводит агентство ICANA слова Галибафа.Ранее агентство Блумберг сообщило, что Тегеран не сообщил инспекторам МАГАТЭ о намерении продлить инспекции. До этого, как отмечает агентство, иранские власти заявляли о том, что сообщат о решении по продлению соглашения с агентством после окончания его срока в четверг.Иран 23 февраля ограничил инспекционную деятельность МАГАТЭ в связи с законом "Стратегическая мера по отмене санкций", предполагающим приостановку расширенных проверок и дополнительного протокола к соглашению с МАГАТЭ.В Иране поясняли, что мера обратима, если стороны ядерной сделки выполнят требования Тегерана, и не предполагает отказ от сотрудничества с МАГАТЭ, как и отмену всех инспекций - контакты будут проводиться по вопросам нераспространения ядерного оружия.При этом перед началом ограничения работы международной организации Тегеран заключил с ней временное соглашение, предполагающее продолжение "необходимой" верификационной деятельности и мониторинга в Иране в течение трех месяцев. По истечении этого срока соглашение продлили еще на месяц - до 24 июня.
https://ria.ru/20210619/iran-1737706234.html
https://ria.ru/20200714/1574265977.html
тегеран (город)
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155563/59/1555635949_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_2c18f4844f421eb8d214877ae86238fb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
магатэ, тегеран (город), иран, в мире
Иран больше не будет передавать МАГАТЭ данные c ядерных объектов
В Тегеране решили больше не передавать МАГАТЭ данные с ядерных объектов Ирана